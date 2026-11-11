शेयर बाजार में बुधवार को तूफानी तेजी आई है. सेंसेक्‍स और निफ्टी कमाल की तेजी दिखा रहे हैं. सेंसेक्‍स 1000 अंक या 1.20 फीसदी से ज्‍यादा चढ़कर 82124 अंक पर कारोबार कर रहा है. वहीं निफ्टी 265 अंक या 1 फीसदी चढ़कर 25300 पर कारोबार कर रहा है. बैंक निफ्टी में 1250 अंकों से ज्‍यादा की तेजी देखने को मिल रही है, जो 61000 अंक के कारीब कारोबार कर रहा है.

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सेंसेकस-निफ्टी में शानदार तेजी के कारण निवेशकों की जबरदस्‍त कमाई हुई है. बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 505 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर करीब 512 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. जिसका मतलब है कि निवेशकों की वेल्‍थ में करीब 6 लाख करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है.

बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 22 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे थे, जबकि 8 शेयर गिरावट पर थे. महिंद्रा एंड महिंद्रा और इंडिगो के शेयरों में 4 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही. वहीं एसबीआई, ट्रेंट, एचडीएफसी और टाटा स्‍टील जैसे शेयर 2 फीसदी से ज्‍यादा चढ़े. रिलायंस के शेयरों में भी 1 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही.

बीएसई 150 मिडकैप 1.17 फीसदी चढ़ा था, जबकि बीएसई 250 स्‍मॉलकैप 1.40 फीसदी उछला था. ऑटो सेक्‍टर में सबसे ज्‍यादा तेजी 2.26 फीसदी की रही. इसके बाद, पीएसयू बैंक, मेटल, मीडिया, एफएमसीजी और फाइनेंशियल सेक्‍टर में भी अच्‍छी तेजी देखी गई.

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अचानक क्‍यों आई शेयर बाजार में तेजी?

कच्‍चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है. अभी ब्रेंट क्रूड ऑयल 91 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जबकि अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड का भाव 86.53 डॉलर प्रति बैरल था. विदेशी निवेशकों की जबरदस्‍त खरीदारी हुई है. विदेशी निवेशकों ने पिछले आठ कारोबारी सत्रों में भारतीय शेयरों में 55,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का नेट इन्‍वेस्‍टमेंट हुआ है. कंपनियों के तिमाही नतीजे काफ शानदार रहे हैं, जिस कारण कंपनियों के शेयरों को काफी सपोर्ट मिला है. बैंकिंग शेयरों से काफी सपोर्ट मिला है. एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों में अच्‍छी तेजी रही है.

199 शेयरों में अपर सर्किट

4,611 शेयरों में से 2,960 शेयरों में तेजी देखी जा रही है, जबकि 1,419 शेयर गिरावट पर हैं. वहीं 232 शेयरों में गिरावट आई है. 129 शेयर 52 वीक के हाई पर कारोबार कर रहा है, जबकि 46 शेयर 52 वीक के नीचे है. 199 शेयरों में अपर सर्किट लगा है और 155 शेयर गिरावट पर हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

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