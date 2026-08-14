Desi Ghee Face Moisturizer: ग्लोइंग और रिंकल-फ्री स्किन के लिए केमिकल क्रीम छोड़ें, देसी घी से बनाएं Cream, चमक उठेगा चेहरा

Desi Ghee Face Moisturizer: आपने टीवी पर महंगी-महंगी क्रीम के विज्ञापन जरूर देखे होंगे, जिनमें दावा किया जाता है कि इन्हें इस्तेमाल करके चेहरे पर निखार आ जाएगा और रंग भी निखर जाएगा. विज्ञापनों में किए गए इन बड़े-बड़े दावों को देखकर लोग बिना सोचे-समझे महंगी फेस क्रीम खरीद लेते हैं. लेकिन हर बार महंगी क्रीम ही स्किन के लिए सही हो, ये जरूरी नहीं. कई बार इनमें मौजूद अलग-अलग केमिकल्स स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. तो आखिर बिना महंगी क्रीम के चेहरे को मुलायम, मॉइश्चराइज्ड और ग्लोइंग कैसे रखा जाए?



इसका जवाब आपकी दादी-नानी के पुराने स्किनकेयर नुस्खे में छिपा है. आपकी दादी-नानी के समय में स्किनकेयर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं हुआ करते थे. वे लोग घर में मौजूद तेल, मलाई और देसी घी जैसी चीजों से ही त्वचा की देखभाल की जाती थी. देसी घी भी इन्हीं चीजों में शामिल है. इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने पर खासतौर पर रूखी त्वचा को नमी देने में मदद मिल सकती है. आइए जानते हैं घर पर देसी घी की क्रीम कैसे तैयार करें और इसे लगाने का सही तरीका क्या है.



देसी घी से कैसे बनाएं फेस क्रीम?

इसके लिए आपको बहुत ज्यादा सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत नहीं है. घर में मौजूद कुछ चीजों से ही आप नेचुरल क्रीम तैयार कर सकते हैं.



इसके लिए आपको करीब 2 चम्मच शुद्ध देसी घी लें. इसमें थोड़ा एलोवेरा जेल और गुलाब जल मिलाएं. अब चम्मच की मदद से मिश्रण को लगातार एक ही डायरेक्शन में फेंटते रहें. मिश्रण को तब तक मिलाएं जब तक इसका टेक्शचर हल्का, क्रीमी और मुलायम न हो जाए. मिश्रण तैयार करते समय अगर इसमें से एक्स्ट्रा पानी अलग हो रहा है तो उसे निकाल दें. जब घी क्रीम जैसा दिखने लगे तो इसे एक साफ और सूखे कंटेनर में रख सकते हैं.

और पढ़ें

रूखी स्किन के लिए हो सकती है मददगार

अगर आपकी स्किन अक्सर खिंची-खिंची या रूखी महसूस होती है तो घर पर बनी घी की ये क्रीम एक ऑयल-बेस्ड मॉइस्चराइजर की तरह काम कर सकती है. घी स्किन पर एक लेयर बनाने में मदद करता है, जिससे नमी लॉक रहने में मदद मिल सकती है.

खासकर जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उन लोगों को इससे स्किन ज्यादा सॉफ्ट महसूस हो सकती है. हालांकि, हर किसी की स्किन अलग होती है, इसलिए इसे सभी के लिए एक जैसा असरदार मानना सही नहीं होगा.

चेहरे पर नेचुरल निखार लाने में कर सकती है मदद

जब स्किन में नमी की कमी होती है तो चेहरा रूखा और बेजान नजर आने लगता है. मॉइस्चराइजिंग के बाद स्किन ज्यादा सॉफ्ट और हेल्दी दिख सकती है. इसी वजह से घी बेस्ड क्रीम लगाने के बाद चेहरे पर कुछ लोगों को नेचुरल ग्लो नजर आ सकता है. लेकिन इसे लगाने से दाग-धब्बे या झुर्रियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता है.

Advertisement

रात में लगाना रहेगा बेहतर

अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो रात में चेहरा साफ करने के बाद थोड़ी सी मात्रा लेकर हल्के हाथों से लगाएं. सुबह चेहरे को पानी या अपने माइल्ड फेस क्लींजर से साफ कर लें. शुरुआत में रोज लगाने के बजाय हफ्ते में कुछ बार इस्तेमाल करके देखें कि आपकी स्किन पर इसका कैसा असर हो रहा है.

चेहरे पर लगाने से पहले ये गलती न करें

नेचुरल क्रीम होने का मतलब ये नहीं है कि वो हर स्किन पर सूट करेगी. घी कुछ लोगों की स्किन पर भारी या चिपचिपा महसूस हो सकता है और बहुत ऑयली या मुंहासे वाली स्किन पर ये हर किसी के लिए सही ऑप्शन नहीं हो सकता.

इसलिए पहली बार चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर पैच टेस्ट जरूर करें. अगर जलन, लालिमा, खुजली या किसी तरह की एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

ध्यान रखें ये बात: देसी घी की क्रीम को एक आसान घरेलू मॉइस्चराइजिंग उपाय की तरह देखा जा सकता है, लेकिन इसे हर तरह की स्किन समस्या का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. अगर चेहरे पर लगातार मुंहासे, जलन, एलर्जी या कोई अन्य समस्या है तो घरेलू नुस्खों के बजाय किसी स्किन एक्सपर्ट की सलाह लेना ज्यादा बेहतर है. अगर आपकी स्किन सिर्फ रूखी रहती है और आप एक आसान घरेलू मॉइस्चराइजर ट्राई करना चाहते हैं, तो थोड़ी मात्रा में देसी घी से बनी ये क्रीम आजमाई जा सकती है.

---- समाप्त ----