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पुतिन से 3 घंटे की बातचीत के बाद कीव पहुंचे विटकॉफ-कुशनर, क्या खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध?

यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की कीव यात्रा नई शांति वार्ता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

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ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात करते हुए पुतिन (Photo- Reuters)
ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात करते हुए पुतिन (Photo- Reuters)

यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने और शांति समझौते की कोशिशों के बीच अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर रविवार को कीव पहुंचे. रूस के यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर हमले के बाद दोनों अमेरिकी दूतों की यह पहली आधिकारिक यूक्रेन यात्रा है.

विटकॉफ और कुशनर का कीव दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब एक दिन पहले दोनों ने मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की थी. पुतिन के साथ उनकी बैठक तीन घंटे से ज्यादा समय तक चली थी. मॉस्को में हुई बातचीत के बाद अब दोनों अमेरिकी दूत यूक्रेनी पक्ष से चर्चा के लिए कीव पहुंचे हैं.

अमेरिका की ओर से रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने की कोशिशों में इसे एक नए चरण के रूप में देखा जा रहा है. हालांकि शांति समझौते की राह में दोनों पक्षों की शर्तों को लेकर अभी भी बड़ा अंतर बना हुआ है. यूक्रेन अब तक रूस की उस मांग को खारिज करता रहा है, जिसमें मॉस्को चाहता है कि यूक्रेनी सेना पूर्वी डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों के उन हिस्सों से भी पीछे हट जाए, जो अभी यूक्रेन के नियंत्रण में हैं.

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रूस-यूक्रेन के बीच लड़ाई समाप्त कराने के लिए अमेरिका की कोशिशों की रफ्तार पिछले कुछ महीनों में धीमी पड़ गई थी. इसकी एक बड़ी वजह पिछले छह महीनों से अमेरिका का ध्यान ईरान युद्ध पर केंद्रित होना बताया गया है. अब विटकॉफ और कुशनर की मॉस्को के बाद कीव यात्रा को शांति वार्ता आगे बढ़ाने की नई अमेरिकी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

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