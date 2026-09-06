Masala Peanut Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी मसाला पीनट, रेसिपी है बेहद आसान

Masala Peanut Recipe: बाजार में मिलने वाले कुरकुरे और चटपटे मसाला पीनट का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है. अच्छी बात यह है कि इसे थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. बेसन, चावल के आटे और कुछ आसान मसालों से तैयार होने वाला यह स्नैक बाहर से एकदम क्रिस्पी और स्वाद में बेहद लाजवाब होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर आप लंबे समय तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं. तो अगली बार जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो मसाला पीनट घर पर ट्राई करें. आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसे क्रिस्पी मसाला पीनट कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.
2 कप कच्ची मूंगफली
4 बड़े चम्मच बेसन
2 बड़े चम्मच चावल का आटा
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच नमक
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बड़ा चम्मच तेल
2 से 3 बड़े चम्मच पानी
तलने के लिए तेल
इन बातों का रखें ध्यान
मूंगफली पर मसाले की अच्छी कोटिंग के लिए पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके डालें. तलते समय आंच मीडियम रखें, क्योंकि तेज आंच पर मसाला जल्दी जल सकता है और मूंगफली अंदर से ठीक से नहीं पकती. तलने के बाद मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने दें, तभी यह लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी. अगर इसे स्टोर करना है तो हमेशा एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करें.