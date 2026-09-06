Masala Peanut Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी मसाला पीनट, रेसिपी है बेहद आसान

Masala Peanut Recipe: बाजार में मिलने वाले कुरकुरे और चटपटे मसाला पीनट का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है. अच्छी बात यह है कि इसे थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. बेसन, चावल के आटे और कुछ आसान मसालों से तैयार होने वाला यह स्नैक बाहर से एकदम क्रिस्पी और स्वाद में बेहद लाजवाब होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर आप लंबे समय तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं. तो अगली बार जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो मसाला पीनट घर पर ट्राई करें. आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसे क्रिस्पी मसाला पीनट कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

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मसाला पीनट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

2 कप कच्ची मूंगफली

4 बड़े चम्मच बेसन

2 बड़े चम्मच चावल का आटा

1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच नमक

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 बड़ा चम्मच तेल

2 से 3 बड़े चम्मच पानी

तलने के लिए तेल

मसाला पीनट कैसे बनाएं?

सबसे पहले एक बड़े बाउल में कच्ची मूंगफली डालें. अब इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, अदरक-लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और सभी मूंगफली पर मसाले की परत अच्छी तरह चढ़ा दें. ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इससे मसाला पतला हो जाएगा और मूंगफली कुरकुरी नहीं बनेगी. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आंच को मध्यम कर दें और मसाले में लिपटी मूंगफली को धीरे-धीरे तेल में डालें. मूंगफली को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि सभी दाने बराबर पकें और आपस में चिपकें नहीं. जब मसाला पीनट अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इन्हें किचन टिश्यू या पेपर नैपकिन पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए. मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडी होने के बाद इसकी परत और भी ज्यादा कुरकुरी हो जाती है. अब तैयार मसाला पीनट को चाय या कॉफी के साथ सर्व करें. अगर ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर कई दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

मूंगफली पर मसाले की अच्छी कोटिंग के लिए पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके डालें. तलते समय आंच मीडियम रखें, क्योंकि तेज आंच पर मसाला जल्दी जल सकता है और मूंगफली अंदर से ठीक से नहीं पकती. तलने के बाद मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने दें, तभी यह लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी. अगर इसे स्टोर करना है तो हमेशा एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करें.

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