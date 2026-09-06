scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Masala Peanut Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी मसाला पीनट, रेसिपी है बेहद आसान

Masala Peanut Recipe: आज हम आपको घर पर आसानी से बाजार जैसा कुरकुरा और चटपटा मसाला पीनट बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे. बेसन, चावल के आटे और कुछ आसान मसालों से तैयार यह स्नैक चाय के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है.

Advertisement
X
बाजार जैसा मसाला पीनट अब घर पर (Photo-ITG)
बाजार जैसा मसाला पीनट अब घर पर (Photo-ITG)

Masala Peanut Recipe: बाजार में मिलने वाले कुरकुरे और चटपटे मसाला पीनट का स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है. अच्छी बात यह है कि इसे थोड़ी सी मेहनत से घर पर भी आसानी से बनाया जा सकता है. बेसन, चावल के आटे और कुछ आसान मसालों से तैयार होने वाला यह स्नैक बाहर से एकदम क्रिस्पी और स्वाद में बेहद लाजवाब होता है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे एक बार बनाकर आप लंबे समय तक के लिए स्टोर भी कर सकते हैं. तो अगली बार जब आपको कुछ चटपटा खाने का मन हो तो मसाला पीनट घर पर ट्राई करें. आइए जानते हैं घर पर बाजार जैसे क्रिस्पी मसाला पीनट कैसे बना सकते हैं और इसे बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत होगी.

मसाला पीनट बनाने के लिए क्या-क्या चाहिए?

2 कप कच्ची मूंगफली
4 बड़े चम्मच बेसन
2 बड़े चम्मच चावल का आटा
1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर
आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर
1 छोटा चम्मच चाट मसाला
आधा छोटा चम्मच गरम मसाला
1 छोटा चम्मच नमक
1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट
1 बड़ा चम्मच तेल
2 से 3 बड़े चम्मच पानी
तलने के लिए तेल

मसाला पीनट कैसे बनाएं?

  1. सबसे पहले एक बड़े बाउल में कच्ची मूंगफली डालें. अब इसमें बेसन, चावल का आटा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, नमक, अदरक-लहसुन का पेस्ट और 1 बड़ा चम्मच तेल डालकर अच्छी तरह मिला लें.
  2. अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालें और सभी मूंगफली पर मसाले की परत अच्छी तरह चढ़ा दें. ध्यान रखें कि एक साथ ज्यादा पानी न डालें, क्योंकि इससे मसाला पतला हो जाएगा और मूंगफली कुरकुरी नहीं बनेगी.
  3. अब एक कड़ाही में तेल गर्म करें. जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो आंच को मध्यम कर दें और मसाले में लिपटी मूंगफली को धीरे-धीरे तेल में डालें.
  4. मूंगफली को मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. बीच-बीच में चलाते रहें, ताकि सभी दाने बराबर पकें और आपस में चिपकें नहीं.
  5. जब मसाला पीनट अच्छी तरह फ्राई हो जाए तो इन्हें किचन टिश्यू या पेपर नैपकिन पर निकाल लें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए.
  6. मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडी होने के बाद इसकी परत और भी ज्यादा कुरकुरी हो जाती है.
  7. अब तैयार मसाला पीनट को चाय या कॉफी के साथ सर्व करें. अगर ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं तो इसे पूरी तरह ठंडा होने के बाद एयरटाइट डिब्बे में भरकर कई दिनों तक स्टोर भी किया जा सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान
मूंगफली पर मसाले की अच्छी कोटिंग के लिए पानी हमेशा थोड़ा-थोड़ा करके डालें. तलते समय आंच मीडियम रखें, क्योंकि तेज आंच पर मसाला जल्दी जल सकता है और मूंगफली अंदर से ठीक से नहीं पकती. तलने के बाद मूंगफली को पूरी तरह ठंडा होने दें, तभी यह लंबे समय तक कुरकुरी बनी रहेगी. अगर इसे स्टोर करना है तो हमेशा एयरटाइट डिब्बे का इस्तेमाल करें.

सम्बंधित ख़बरें

देसी तरीके से घर पर बनाएं चने का सत्तू (Photo-ITG)
घर पर काले चने से बनाएं शुद्ध सत्तू, आसान है तरीका
ढाबे वाली मूंग दाल तड़का रेसिपी (Photo-ITG)
घर पर बनाएं ढाबे वाली मूंग दाल तड़का, रोटी-पराठे के साथ लगेगी टेस्टी
Miss World 2026
कौन हैं मिस वर्ल्ड 2026 जोहैरी मोला? इस सवाल का जवाब देकर जीता ताज
Nikita Porwal’s Miss World 2026
मिस वर्ल्ड में भारतीय सुंदरी का जलवा, निकिता ने बनाई टॉप 40 में जगह
Aloo Katli
रोज की आलू की सब्जी से हो गए हैं बोर? ट्राई करें पंजाबी आलू कतली
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चीन में सात्विक-चिराग का बड़ा धमाका, पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास |
    Masala Peanut Recipe: घर पर मिनटों में बनाएं बाजार जैसा क्रिस्पी मसाला पीनट, रेसिपी है बेहद आसान |
    Budh Gochar 2026: अजा एकादशी पर बुध का गोचर, कल से इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू |
    हर घर नल पहुंचाने में यूपी सबसे आगे, जोड़े देश में सबसे ज्यादा ग्रामीण कनेक्शन |
    लोन चुकाना न पड़े इसलिए प्रेमी-प्रेमिका ने IIFL मैनेजर को मार डाला, युवती गिरफ्तार |
    अजनार नदी की सफाई से रातोरात स्टार बने 'बिट्टू तबाही', लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया चौंकाने वाला ट्विस्ट; कमेटी ने बताई अलग कहानी |
    नीम करोली बाबा का किरदार निभाकर परेशान हुआ 'हनुमान अंश' एक्टर! पूजने लगे लोग, बोला- बुरा लगता है |
    Govt Onion Sell: 10 दिन में ही बिक गई 4000 टन प्याज, सरकारी कीमत सिर्फ 35 रुपये किलो |
    शुभमन गिल के शेर ने इंग्लैंड में मचाया गदर, 20 रन देकर झटके 5 विकेट... BCCI को भेजा कड़ा संदेश |
    दिल्ली: सत्य निकेतन में अचानक ग‍िरी इमारत, देखें हादसे के तुरंत बाद का Video
    Advertisement