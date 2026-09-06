लोन चुकाना न पड़े इसलिए प्रेमी-प्रेमिका ने IIFL मैनेजर को मार डाला, युवती गिरफ्तार

गुजरात के प्रांतिज तालुका में IIFL फाइनेंस के मैनेजर की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. दो दिन पहले लिमला गांव के पास एक कार में माणसा ब्रांच मैनेजर भरत चौधरी की लाश मिली थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो कुछ ही घंटों में हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई.

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डिप्टी एसपी ए.के. पटेल के मुताबिक, भरत चौधरी 2 सितंबर को अचानक लापता हो गए थे. बाद में लिमला गांव से वडवासा जाने वाली सड़क पर उनकी कार बरामद हुई, जिसमें उनका शव पड़ा था. मृतक के गले पर धारदार हथियार से गंभीर वार के निशान मिले थे.

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प्रांतिज पुलिस ने तकनीकी जांच और कॉल डिटेल्स के आधार पर छानबीन आगे बढ़ाई. इस दौरान भावना उर्फ भावू ठाकोर और उसके प्रेमी योगेश ठाकोर के नाम सामने आए. पुलिस ने भावना को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मैनेजर की हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा हो गया.

6 लाख के कर्ज और गिरवी सोने के लिए हत्या

पुलिस जांच में पता चला कि भावना ने IIFL फाइनेंस से 1.50 लाख रुपये का लोन लिया था. वहीं उसके प्रेमी योगेश ने इसी कंपनी से 4.50 लाख रुपये उधार लिए थे. दोनों पर कुल 6 लाख रुपये का कर्ज था. उनकी मंशा थी कि लोन की किस्तें न चुकानी पड़ें और गिरवी रखे सोने के गहने भी वापस मिल जाएं.

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इसी मकसद से दोनों ने ब्रांच मैनेजर भरत चौधरी को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. साजिश के तहत भावना ने भरत को फोन किया और पैसे देने के बहाने प्रांतिज बुलाया. इसके बाद योगेश मैनेजर को अपनी कार में माणसा से लेकर रवाना हुआ.

जब कार वडवासा के पास पहुंची तो योगेश ने वाहन के भीतर ही भरत पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गले पर किए गए गंभीर वार से उनकी मौत हो गई. इसके बाद दोनों आरोपियों ने शव और कार को किसी सुनसान जगह पर ठिकाने लगाने की योजना बनाई.

लाश ठिकाने लगाने निकले, गड्ढे में फंस गई कार

हत्या के बाद आरोपी शव और कार को लेकर लिमला की तरफ बढ़े. दोनों का इरादा लाश को सुनसान जगह पर फेंकने और गाड़ी को भी वहां छोड़ने का था. लेकिन रास्ते में कार को रिवर्स करते समय वह सड़क किनारे बने एक गड्ढे में फंस गई.

काफी कोशिश के बावजूद कार गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकी. इसी दौरान दोनों को पुलिस के हाथों पकड़े जाने का डर सताने लगा. आखिरकार वे शव और कार को वहीं छोड़कर मौके से फरार हो गए. बाद में पुलिस को इसी कार से भरत चौधरी का शव बरामद हुआ.

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पुलिस के अनुसार, भावना और योगेश पिछले करीब सात साल से प्रेमी-प्रेमिका हैं. फिलहाल भावना उर्फ भावू ठाकोर को गिरफ्तार कर लिया गया है. वहीं योगेश ठाकोर फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर तलाश शुरू कर दी है.

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