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बैंक में नौकरी करने वाली लड़की ने बताई सैलरी, सुनकर हैरान हो गए यूजर्स, अब पूछ रहे एग्जाम क्लियर करने के टिप्स

सोशल मीडिया पर बैंक में नौकरी, वैकेंसी और सैलरी को लेकर कई तरह के नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं. लेकिन हाल में एक सरकारी बैंक कर्मचारी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी जॉब के फायदे गिनवा रही है. इतना ही उन्होंने यह भी बताया कि 27 सालों में ही उनका पैकेज लाखों में पहुंच गया है. 

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लड़की की सैलरी जान उड़ जाएंगे आपके होश.
लड़की की सैलरी जान उड़ जाएंगे आपके होश.

कई बार सरकारी नौकरी की तैयारी करते हुए जब युवाओं को असफलता हाथ लगती है, तो एक ही सवाल सामने आता है, आखिर क्या रखा है सरकारी नौकरी में, लोग क्यों इसके पीछे इतना समय बिताते हैं. लेकिन जब आप नौकरी करते हैं, तब आपको इनके फायदे के बारे में मालूम चलता है. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सरकारी बैंक में नौकरी करने वाली लड़की, अपनी नौकरी के फायदे बता रही है. 

वायरल हो गया वीडियो 

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर आस्था के नाम से शेयर किया गया है. वह PNB बैंक में काम करती हैं और अपनी नौकरी के फायदे के बारे में भी बताती हैं. उन्होंने बताया कि वह केवल 27 साल की हैं और केवल 2.5 साल नौकरी करने के बाद उनकी मंथली सैलरी 94 हजार रुपये हो गई है.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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मिलते हैं कई फायदे 

वह यहीं पर नहीं रुकती हैं. उन्होंने आगे बताया कि उन्हें हर महीने नेशनल पेंशन सिस्टम में लगभग 14 हजार रुपये का योगदान भी करती हैं. इसके साथ ही पेट्रोल का खर्च, कहीं आने-जाने और पर्सनल काम के लिए कंवीनिंयंस, न्यूज पेपर और मोबाइल-ब्रॉडबैंड का बिल, परिवार का मेडिकल और एंटरटेनमेंट के लिए भी भत्ता मिलता है. इस पूरे खर्च को जोड़ा जाए तो आस्था का एक साल का पैकेज कुल करीब 12 लाख रुपये है.

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 हमेशा से अच्छी मानी जाती है नौकरी 

बता दें कि बैंक की नौकरी युवाओं के बीच हमेशा से ही आकर्षक मानी जाती है. इसमें न केवल सैलरी अच्छी होती है बल्कि कई सुविधाएं भी मिलती हैं. 

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