चीन में सात्विक-चिराग का बड़ा धमाका, पहली बार चाइना मास्टर्स का खिताब जीतकर रचा इतिहास

भारत की स्टार बैडमिंटन जोड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने इतिहास रचते हुए पहली बार चाइना मास्टर्स सुपर 750 का खिताब अपने नाम कर लिया है. पिछले कुछ सालों की नाकामियों को पीछे छोड़ते हुए भारतीय जोड़ी ने फाइनल मुकाबले में चीनी खिलाड़ियों को उनके ही घर में हराकर शानदार जीत हासिल की.

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फाइनल मैच की शुरुआत भारतीय जोड़ी के लिए अच्छी नहीं रही. चीनी जोड़ी हे जी टिंग और रेन शियांग यू ने घरेलू दर्शकों के सामने शुरुआत से ही तेज तर्रार खेल दिखाया. इसके साथ ही उन्होंने पहला गेम आसानी से 21-11 से जीत लिया.

लेकिन सात्विक और चिराग ने हार नहीं मानी. दूसरे गेम में चिराग ने नेट पर आक्रामक खेल दिखाया, जिससे चीनी खिलाड़ी दबाव में आ गए और भारत ने 21-13 से यह गेम जीतकर मैच में बराबरी कर ली.

तीसरे और निर्णायक गेम में कांटे की टक्कर देखने को मिली. सात्विक ने कोर्ट के पीछे से रणनीति बदलते हुए लगातार सटीक शॉट्स खेले. जब स्कोर 18-17 था, तब सात्विक के एक चालाक सर्व ने चीनी जोड़ी को पूरी तरह चौंका दिया. भारतीय जोड़ी ने अपनी लय बरकरार रखी और 1 घंटे 10 मिनट चले इस मुकाबले को 11-21, 21-13, 21-17 से अपने नाम कर लिया.

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𝐒𝐚𝐭𝐰𝐢𝐤-𝐂𝐡𝐢𝐫𝐚𝐠 𝐂𝐥𝐢𝐧𝐜𝐡 𝐌𝐚𝐢𝐝𝐞𝐧 𝐂𝐡𝐢𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐞𝐫𝐬 𝐓𝐢𝐭𝐥𝐞



Indian duo Satwiksairaj Rankireddy & Chirag Shetty clinch the men’s doubles title at the China Masters in Shenzhen.



The Indian pair defeat China’s He Ji Ting & Ren Xiang Yu 11-21, 21-13,… — All India Radio News (@airnewsalerts)

आखिरकार पूरा हुआ सपना

सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने चाइना मास्टर्स जीतकर अपना पुराना अधूरा सपना आखिरकार पूरा कर लिया. यह वही टूर्नामेंट है जहां भारतीय जोड़ी 2023 और 2025 में फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन दोनों बार उन्हें उपविजेता बनकर ही संतोष करना पड़ा था. इस बार उन्होंने चीनी फैंस के सामने ही मेज़बान खिलाड़ियों को मात देकर अपनी पुरानी हार का हिसाब बराबर कर लिया.

इस सीजन जीता दूसरा खिताब

सिंगापुर ओपन के बाद सात्विक और चिराग का इस सीजन में यह दूसरा बड़ा BWF वर्ल्ड टूर खिताब है. चीनी खिलाड़ियों को उन्हीं के घर में दबाव में रखकर हराना भारतीय जोड़ी के मजबूत इरादों और बेहतरीन फॉर्म को दिखाता है. आने वाले एशियाई खेलों जैसी बड़ी चुनौतियों से ठीक पहले चीन की धरती पर मिली यह जीत सात्विक और चिराग के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी.

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