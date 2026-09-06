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Budh Gochar 2026: अजा एकादशी पर बुध का गोचर, कल से इन 4 राशियों का गोल्डन टाइम शुरू

7 सितंबर को अजा एकादशी के दिन बुध ग्रह कन्या राशि मे प्रवेश करेंगे. इस गोचर से चार राशियों के लिए नौकरी, कारोबार, घर-परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में अच्छे संकेत मिल रहे हैं. यह गोचर करीब 19 दिनों तक रहेगा और इस दौरान इन राशियों को कई क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है.

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बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और इस राशि में वह उच्च के भी माने जाते हैं. (Photo: ITG)
बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और इस राशि में वह उच्च के भी माने जाते हैं. (Photo: ITG)

Budh Gochar 2026: 7 सितंबर को अजा एकादशी है और संयोगवश इसी दिन बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है. इस दिन बुध कन्या राशि में गोचर करेंगे. बुध कन्या राशि के स्वामी हैं और इस राशि में वह उच्च के भी माने जाते हैं. करीब 19 दिनों के इस गोचर का असर मिथुन, सिंह, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहने वाला है. इन्हें नौकरी, कारोबार, परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़े मामलों में लाभ मिल सकता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

मिथुन राशि
बुध ग्रह मिथुन राशि के लग्न और चौथे भाव के स्वामी हैं और अब आपकी राशि से चौथे स्थान पर गोचर करेंगे. कुंडली में चौथा भाव घर-परिवार, वाहन और संपत्ति से जुड़ा माना जाता है. इसलिए यह गोचर आपके लिए काफी फायदेमंद रहने वाला है. इस दौरान परिवार में चल रही टेंशन दूर हो सकती है और घर के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ेगा.

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए भी बुध का यह गोचर सकारात्मक रहने वाला है. बुध के शुभ प्रभाव से खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और आपकी बोलने की क्षमता मजबूत होगी. कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए नए आइडियाज मिल सकते हैं. इन आइडियाज को सही तरीके से लागू करने पर आर्थिक लाभ होने के संकेत हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और धन से जुड़ी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं.

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धनु राशि
प्रोफेशनल लाइफ में सकारात्मक परिणाम मिलने के योग हैं. यह गोचर आपके लिए नए अवसर लेकर आ सकता है. करियर में बदलाव हो सकता है या आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में भी राहत मिलने की संभावना है. इस दौरान दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने की प्लानिंग भी बन सकती है.

मीन राशि
अविवाहित जातकों को विवाह के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. शादीशुदा लोगों के जीवनसाथी को नए अवसर मिलने के योग हैं. अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा. लंबे समय से नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों की इच्छा भी पूरी हो सकती है.

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