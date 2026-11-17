प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलीपींस के दौरे पर हैं. इस दौरान पीएम मोदी ने मनीला में खालसा दीवान गुरुद्वारे पर मत्‍था टेका और गुरुद्वारे के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखी. क्या आप जानते हैं मनीला और भारत के रिश्ते काफी पुराने हैं और वहां बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं. ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि अगर कोई भारतीय अपने साथ 1 लाख रुपये लेकर मनीला पहुंच जाए तो वहां की करेंसी में उसके पास कितने पैसे होंगे?

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दरअसल, भारत के 1 लाख रुपये फिलीपींस में करीब 67,970 फिलीपीन पेसो (PHP) के बराबर होंगे. 17 नवंबर 2026 की रेट के हिसाब से 1 भारतीय रुपया करीब 0.6797 पेसो के बराबर है. यहां 1 पेसो की कीमत भारतीय मुद्रा में करीब 1.47 रुपये है. यानी भारतीय रुपये की तुलना में वहां की करेंसी की एक यूनिट ज्यादा मूल्य रखती है. लेकिन सिर्फ करेंसी की कीमत से यह तय नहीं किया जा सकता कि कौन सा देश ज्यादा अमीर है या वहां रहना कितना महंगा है.

फिलीपींस में रहते हैं 70 हजार से ज्यादा भारतीय

भारत के विदेश मंत्रालय के मुताबिक फिलीपींस में 70 हजार से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं. इनमें बड़ी आबादी मेट्रो मनीला, दावाओ और सेबू के आसपास है. भारतीय समुदाय का वहां पहुंचना कोई नई बात नहीं है. 19वीं सदी में सिंध और पंजाब से लोग फिलीपींस पहुंचे थे. शुरुआत में सिंधी समुदाय ने रिटेल कारोबार में अपनी जगह बनाई और धीरे-धीरे यह समुदाय वहां के कारोबारी समाज का प्रभावशाली हिस्सा बन गया.

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भारतीय वहां सिर्फ कारोबार ही नहीं कर रहे. विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 800 भारतीय पेशेवर फिलीपींस में भारतीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में काम कर रहे हैं. भारतीय निवेश का बड़ा हिस्सा आईटी, बीपीओ, दवा, हेल्थकेयर, टेक्सटाइल, केमिकल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में है.

फिलीपींस में पढ़ रहे करीब 9,800 भारतीय छात्र

फिलीपींस भारतीय विद्यार्थियों के लिए मेडिकल एजुकेशन का भी एक अहम ठिकाना है. विदेश मंत्रालय के मुताबिक वहां करीब 9,800 भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. इनमें ज्यादातर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं. इसके अलावा मैनेजमेंट, आईटी, नर्सिंग, पायलट ट्रेनिंग और दूसरे कोर्स करने वाले विद्यार्थी भी हैं.



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