जयपुर के चौमूं में इन दिनों पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान के साले और अभिनेत्री सागरिका घाटगे के भाई शिवजीत घाटगे की शाही शादी का जश्न देखने को मिल रहा है. शिवजीत की शादी में बॉलीवुड सेलेब्स से लेकर क्रिकेटर्स ने अपनी मौजूदगी से रौनक बढ़ाई. दरअसल, जहीर खान के दोस्त और पूर्व क्रिकेटर आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल अपनी-अपनी पत्नियों के साथ सागरिका के भाई की शादी में जयपुर पहुंचे. शादी में आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल का देसी और रॉयल अंदाज देखने को मिला.



किसी ने बैंगनी कुर्ते के साथ राजस्थानी साफा पहना, तो कोई नीले रंग के कुर्ते में नजर आया. वहीं, उनकी पत्नियां भी खूबसूरत साड़ियों में किसी से कम नहीं लगीं. इस खास मौके की एक तस्वीर पार्थिव पटेल ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की है, जिसमें चारों एक साथ पोज देते नजर आ रहे हैं. उनकी यह तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.



बैंगनी कुर्ते और राजस्थानी साफे में दिखे आशीष नेहरा

शादी में आशीष नेहरा का लुक काफी क्लासी और रॉयल नजर आया. उन्होंने बैंगनी रंग का सिंपल-सोबर कुर्ता पहना, जिसे सफेद पायजामे के साथ पेयर किया. उनके लुक की सबसे खास बात राजस्थानी साफा रहा. ऑरेंज और पीले रंग के शेड वाला यह साफा उनके देसी अंदाज को खास बना रहा था. इसके साथ चप्पल पहनकर उन्होंने अपना पूरा लुक कंप्लीट किया.



सिल्क साड़ी में रुश्मा नेहरा का एलिगेंट लुक

आशीष नेहरा की पत्नी रुश्मा नेहरा भी अपने खूबसूरत ट्रेडिशनल अंदाज में नजर आईं. उन्होंने डार्क पर्पल कलर की सिल्क साड़ी पहनी. यूं तो रुश्मा की साड़ी प्लेन थी, लेकिन उसपर पिंक और मैरून कलर का बॉर्डन था, जो साड़ी की खूबसूरती बढ़ा रहा था. अपने लुक को सिंपल-सोबर लेकिन शादी फ्रेंडली रखने के लिए कानों में ईयररिंग्स और गले में पेंडेंट नेकलेस पहना. खुले बालों ने उनके लुक को और आकर्षक बना दिया. उनका सादगी भरा मेकअप और क्लासी स्टाइल शाही शादी के माहौल के साथ खूब जंच रहा था.



नीले कुर्ते में पार्थिव पटेल का स्टाइलिश अंदाज

वहीं, पार्थिव पटेल भी अपने स्टाइलिश एथनिक लुक से ध्यान खींचते नजर आए. उन्होंने नीले रंग का प्रिंटेड कुर्ता पहना, जिसके साथ मैचिंग ब्लू पायजामा कैरी किया. पैरों में ब्लैक शूज उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहे थे. इसके अलावा पीच और पिंक शेड का डिजाइनर साफा उन्हें बारातियों में शामिल कर रहा था.

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पर्पल बनारसी साड़ी में पार्थिव की पत्नी ने खींचा ध्यान

पार्थिव पटेल की पत्नी अवनी ज़्वेरी भी इस शादी में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. उन्होंने डार्क पर्पल कलर की खूबसूरत बनारसी साड़ी पहनी. उनकी पूरी साड़ी पर सिल्वर कलर की स्ट्राइप्स थीं, जो इसे हैवी लुक दे रही थी. उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए कानों में ईयररिंग्स पहने और बालों को खुला रखा.

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