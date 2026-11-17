भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में UN और OIC के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने मतदान के कारणों को बताते हुए भारत का पक्ष रखा.

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योजना पटेल ने कहा कि कई प्रतिनिधिमंडलों को प्रस्ताव पर विचार-विमर्श से बाहर रखा गया. भारत ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के समावेशिता और पारदर्शिता के सिद्धांतों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि सार्थक विचार-विमर्श में उन देशों को भी शामिल किया जाना चाहिए, जिनके विचार अलग हैं. इससे महासभा की विश्वसनीयता और वैधता बनी रहती है.

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OIC को आंतरिक मामले में दखल देने का अधिकार नहीं!

भारत ने प्रस्ताव में 'अन्य संघर्षों' को सुलझाने से जुड़े संदर्भ पर भी सवाल उठाया. योजना पटेल ने कहा कि इस शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि OIC संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय आठ के तहत क्षेत्रीय संगठन नहीं है. भारत ने प्रस्ताव में अपने देश के अनावश्यक जिक्र पर भी आपत्ति जताई. योजना पटेल ने कहा कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है.

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OIC के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव पर भारत का विरोध

भारतीय डिप्लोमेट ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और विविधताओं वाला देश बताया. साथ ही इस विचार को खारिज किया कि किसी धर्म के लोगों के हितों की रक्षा केवल उसी धर्म के सदस्य ही कर सकते हैं. भारत ने पाकिस्तान पर OIC को अपने खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और OIC के बीच सहयोग से जुड़े प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया.

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