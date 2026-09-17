scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हूती से भिड़ा तो तुर्की चुकाएगा भारी कीमत, सऊदी पर अटैक के बीच एक्सपर्ट ने चेताया

सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट के बाद तुर्की के हूतियों से सीधे टकराने का खतरा बढ़ सकता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा हुआ तो लाल सागर और बाब-अल-मंदेब के रास्ते तुर्की की सप्लाई लाइन प्रभावित हो सकती है, खासकर सोमालिया में उसके सैन्य और आर्थिक हितों पर असर पड़ सकता है.

Advertisement
X
सऊदी अरब पर हूती लगातार हमलावर हैं. (Photo- @tcsavunma)
सऊदी अरब पर हूती लगातार हमलावर हैं. (Photo- @tcsavunma)

सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़ते तनाव में तुर्की के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है. सऊदी अरब के साथ मक्का डिफेंस पैक्ट के तहत तुर्की की नई जिम्मेदारियां उसे यमन के हूतियों के साथ सीधे टकराव के करीब ले जा सकती हैं. हालांकि तुर्की ने अभी इस समझौते की पुष्टि नहीं की है और अक्टूबर में इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है.

क्षेत्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि तुर्की फिलहाल हूतियों के साथ सीधी जंग नहीं चाहता. इसके बजाय वह सऊदी अरब को एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन और दूसरे सैन्य उपकरण देकर उसकी रक्षा मजबूत करने और सऊदी अरब, ईरान और हूतियों के बीच तनाव कम करने की कोशिश कर सकता है.

यह भी पढ़ें: सऊदी F-15 का VIDEO आया सामने, जिसे हूतियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया

सम्बंधित ख़बरें

Saudi Arab ask ai defence help
हूतियों के आगे सऊदी मजबूर! मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक घटा तो दोस्तों से मांगी मदद
Saudi Fighter Jet Shotdown
सऊदी F-15 का VIDEO आया, जिसे हूतियों ने देसी मिसाइल से गिराया
Donald Trump
हूती-ईरान पर होगा कड़ा प्रहार या खत्म होगी जंग? अरब नेताओं से मिलेंगे ट्रंप
Yemen conflict (File Photo)
हूतियों से बातचीत के बाद अमेरिका का यू-टर्न, सऊदी की मदद से बनाई दूरी?
हूती सच में मक्का पर हमला कर सकता है? देखें ब्लैक एंड व्हाइट

तुर्की के लिए लाल सागर और बाब-अल-मंदेब में बढ़ेगी मुश्किल

तुर्की की सबसे बड़ी चिंता लाल सागर और बाब-अल-मंदेब का रास्ता है. मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टोरंटो यूनिवर्सिटी के रिसर्चर एबुजर डेमिरसी ने बताया कि, बाब-अल-मंदेब तुर्की के लिए चीन, भारत और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचने का अहम रास्ता है. खासकर सोमालिया में तुर्की की मौजूदगी इस समुद्री रास्ते पर काफी निर्भर है.

Advertisement

तुर्की का सोमालिया में दूतावास, मोगादिशु में सैन्य ट्रेनिंग बेस, समुद्र में तेल खोज से जुड़ी गतिविधियां और स्पेसपोर्ट प्रोजेक्ट हैं. भारी सैन्य सामान और नौसैनिक गतिविधियों से जुड़ी सप्लाई समुद्र के रास्ते भेजी जाती है. इसके लिए बाब-अल-मंदेब से गुजरना पड़ता है. अगर हूती इस रास्ते पर तुर्की से जुड़े जहाजों को रोकते हैं, तो सामान पहुंचाने में ज्यादा समय और पैसा लग सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे तुर्की की क्षेत्रीय मौजूदगी पूरी तरह खत्म नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर वह हवाई रास्ते से भी अपनी गतिविधियां जारी रख सकता है, लेकिन इसकी लागत काफी ज्यादा होगी. तुर्की पहले से इस इलाके में नौसैनिक मौजूदगी रखता है और सोमालिया के तट के पास एक एनर्जी एक्सप्लोरेशन जहाज की सुरक्षा कर रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सऊदी में टेरर अटैक का खतरा', अमेरिका ने अपने नागरिकों को जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

हूती को आतंकी भी नहीं मानता तुर्की

रिपोर्ट में अंकारा यूनिवर्सिटी की विशेषज्ञ बेटुल डोगान-अक्कास के हवाले से बताया गया है कि तुर्की ने हूतियों को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है, इसलिए बातचीत के रास्ते अभी खुले हैं. उनका कहना है कि तुर्की के लिए हूतियों के साथ सीधा टकराव महंगा पड़ सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि मक्का डिफेंस अलायंस के सदस्य किसी दूसरे मुस्लिम समूह के खिलाफ अपनी पहली कार्रवाई नहीं करना चाहेंगे.

Advertisement

हूतियों के वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद अल-बुखैती ने पिछले हफ्ते तुर्की और पाकिस्तान को सऊदी अरब के समर्थन में दखल देने को लेकर चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि सीधी सैन्य मदद की कीमत भारी हो सकती है.

वहीं, कुछ क्षेत्रीय अधिकारियों के मुताबिक तुर्की सऊदी अरब को डिफेंस सिस्टम, विमान, ऑपरेटर और तकनीकी मदद देने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यमन के अंदर सीधे सैन्य हस्तक्षेप से बच सकता है. विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्की के लिए सैन्य भूमिका के साथ-साथ सऊदी अरब, ईरान और हूतियों के बीच बातचीत का रास्ता खोलना भी एक विकल्प हो सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: ग्रिल लगा रहे 4 मजदूरों को कार ने रौंदा, 2 की मौत |
    PM मोदी का 76वां जन्मदिन: दिल्ली से काशी और गुजरात तक उत्सव का माहौल |
    इतने बड़े हुए कपिल के बच्चे, लहंगे में छाई बेटी, लगी पापा की कार्बन कॉपी, बेटे में दिखी मां की झलक |
    जोधपुर में 44-44 पर अटका था नगर निगम चुनाव रिजल्ट, हेमाराम की जीत ने बदल दिया पूरा गेम |
    आ रही सबसे बड़ी Flipkart BBD सेल, तारीख हुई कंफर्म, iPhone से TV तक पर ऑफर |
    बांग्लादेशी टीम की लगी लॉटरी, बिना मैच खेले सेमीफाइनल में, अब भारत से हो सकती है टक्कर |
    Stock Market Crash Signal Fail: 100% टैरिफ का खौफ धुआं-धुआं... US Fed का झटका भी फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी |
    चांद के आसपास जंग की तैयारी में अमेरिका, स्पेस फोर्स में लगाई ताकत... चिढ़ा चीन |
    कटरीना कैफ हुईं बॉडी शेमिंग का शिकार, पाकिस्तानी एक्टर अली जफर का फूटा गुस्सा |
    झरने के नीचे मौज-मस्ती कर रहे थे पर्यटक, तभी ऊपर से आ गिरा बड़ा सांप, मच गई अफरा-तफरी, Video
    Advertisement