आ रही सबसे बड़ी Flipkart BBD सेल, तारीख हुई कंफर्म, iPhone से TV तक पर ऑफर

Flipkart पर बड़ी सेल का ऐलान हो गया है, जिसका नाम बिग बिलियन डेज सेल है. कंपनी ने ऐप पर पोस्टर जारी करके बताया है कि 9 अक्तूबर से Flipkart Big Billion Days सेल शुरू होगी. 24 घंटे पहले प्लस और ब्लैक मेंबर्स को अर्ली एक्सेस मिलेगा.

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Flipkart बिग बिलियन डेज सेल के दौरान स्मार्टफोन, होम अप्लायंस, स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल असेससरीज आदि को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा.

सेल के लिए अलग से पेज तैयार किया है, जिसमें बताया है कि इस सेल के दौरान 10 परसेंट का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा. इंस्टैंट कैशबैक के लिए चुनिंदा बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करना होगा.

फ्लिपकार्ट सेल में टॉप डील्स मिलेंगी

फ्लिपकार्ट सेल के पेज पर बताया है कि जल्द ही टॉप डील्स का खुलासा किया जाएगा. सेल के दौरान कई प्रोडक्ट के दाम में गिरावट, डबल डिस्काउंट आदि का फायदा उठाया जा सकेगा.

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iPhone पर बंपर ऑफर

फ्लिपकार्ट BBD सेल के दौरान iPhone पर भी बंपर ऑफर्स मिलेगा. सेल के दौरान iPhone 16, iPhone 17 और कई पुराने मॉडल्स पर ऑफर्स देखने को मिलेंगे. ऐपल ने हाल ही में iPhone 18 Pro सीरीज लॉन्च की है, जिसपर बैंक ऑफर्स का फायदा उठाया जा सकता है.

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मोबाइल असेसरीज

फ्लिपकार्ट की अपकमिंग सेल के दौरान मोबाइल असेसरीज पर कई बड़ी डील्स देखने को मिलेंगी. सेल के दौरान मोबाइल चार्जर, केबल, कवर, TWS और पावर बैंक आदि को सस्ते दाम में खरीदा जा सकेगा.

स्मार्ट टीवी और होम अप्लायंस पर ऑफर

फ्लिपकार्ट BBD सेल के दौरान होम अप्लायंस और स्मार्ट टीवी, एयर कंडीशनर (AC), फ्रिज और वॉशिंग मशीन पर भी कमाल की डील्स देखने को मिल सकती है. सेल के दौरान बैंक ऑफर्स की मदद से कीमत को काफी कम किया जा सकेगा.

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