बांग्लादेशी टीम की लगी लॉटरी, बिना मैच खेले सेमीफाइनल में, अब भारत से हो सकती है टक्कर

एशियन गेम्स 2026 में बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम ने बिना एक भी गेंद खेले सेमीफाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार (17 सितंबर) को बांग्लादेश और चीन के बीच खेला जाने वाला क्वार्टर फाइनल मुकाबला गीली आउटफील्ड के कारण रद्द कर दिया गया. खराब मैदान की वजह से टॉस तक नहीं हो सका और मुकाबले में एक भी गेंद नहीं फेंकी गई.
ऐसे में बेहतर टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग के कारण बांग्लादेशी टीम की सेमीफाइनल में एंट्री हो गई. निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में यह मुकाबला स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे शुरू होना था. हालांकि, पिछले कुछ दिनों की बारिश के कारण मैदान में काफी नमी थी. गुरुवार सुबह बारिश नहीं होने के बावजूद आउटफील्ड खेलने लायक स्थिति में नहीं पहुंच पाया. अंपायर्स ने मैदान का कई बार निरीक्षण किया, लेकिन हालात में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ. आखिरकार मुकाबला रद्द करने का फैसला लिया गया.
मुकाबला रद्द होने के बाद टूर्नामेंट के नियम बांग्लादेश के पक्ष में गए. अगर क्वार्टर फाइनल में खराब मौसम या किसी अन्य कारण से मैच का नतीजा नहीं निकलता है, तो बेहतर रैंकिंग वाली टीम को अगले दौर में भेजने का प्रावधान है. बांग्लादेशी महिला टीम की टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग चीन से बेहतर है. इसी चलते निगार सुल्ताना की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई.
भारत संग हो सकता है सेमीफाइनल
बांग्लादेश का सेमीफाइनल में मुकाबला मुकाबला 20 सितंबर को भारतीय टीम से होने की संभावना है. बता दें कि भारत और जापान की विमेंस टीम्स के बीच क्वार्टर फाइनल मैच 18 सितंबर को कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेला जाएगा. आधिकारिक ड्रॉ के मुताबिक बांग्लादेश बनाम चीन मुकाबले के विजेता को भारत vs जापान मुकाबले के विजेता से भिड़ना है. विमेंस क्रिकेट प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक और कांस्य पदक मैच 22 सितंबर को खेले जाएंगे.
बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम का एशियन गेम्स में शानदार रिकॉर्ड रहा है. टीम ने 2010 के ग्वांगझू एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था. इसके बाद 2014 के इंचियोन एशियन गेम्स में भी बांग्लादेश ने रजत पदक अपने नाम किया. फिर 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में टीम कांस्य पदक जीतने में सफल रही थी. अब बांग्लादेश के पास लगातार चौथे एशियन गेम्स में पदक जीतने का मौका है.
एशियन गेम्स से पहले बांग्लादेश की टीम महिला एशिया कप में भी सेमीफाइनल तक पहुंची थी. ग्रुप स्टेज में उसने इंडोनेशिया को 71 और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को 34 रनों से हराया था. हालांकि श्रीलंका के खिलाफ उसे चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा. सेमीफाइनल में बांग्लादेश के सामने भारत की चुनौती थी. भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 40 रनों से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.
अब एशियन गेम्स में भी बांग्लादेश के सामने एक बार फिर भारतीय टीम की चुनौती हो सकती है. एशियन गेम्स में महिला क्रिकेट प्रतियोगिता 17 सितंबर से शुरू हुई है और 22 सितंबर को फाइनल के साथ समाप्त होगी.
बांग्लादेशी महिला टीम: दिलारा अख्तर, जुएरिया फिरदौस, सोभना मोस्तारी, निगार सुल्ताना (विकेटकीपर/कप्तान), शोर्ना अख्तर, शर्मिन अख्तर, फाहिमा खातून, राबेया खान, नाहिदा अख्तर, सुल्ताना खातून, मारूफा अख्तर, शर्मिन सुल्ताना, शंजीदा अख्तर मेघला और फरिहा त्रिस्ना