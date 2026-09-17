झरने के नीचे मौज-मस्ती कर रहे थे पर्यटक, तभी ऊपर से आ गिरा बड़ा सांप, मच गई अफरा-तफरी, Video

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का आंबोली. बारिश का मौसम और चारों तरफ हरियाली. झरने का पानी नीचे गिर रहा था और पर्यटक इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे. कोई परिवार के साथ आया था, तो कोई दोस्तों के साथ. माहौल पूरा मस्ती वाला था. फिर अचानक ऊपर से कुछ ऐसा गिरा कि वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई.

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एक बड़ा सा सांप. सांप सीधे उन पर्यटकों के पास आ गिरा, जो झरने के आसपास खड़े थे. जिस जगह सांप गिरा, वहीं एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद था. सांप को इतनी करीब देखकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग तुरंत वहां से दूर हटने लगे. घटना आंबोली धबधबे की है. यहां बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इसी दौरान कुछ लोग झरने के पास खड़े होकर पानी और आसपास के नजारे का आनंद ले रहे थे. तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक बड़ा सांप नीचे गिरा.

यहां देखें Video

सांप सीधे उन जगहों में आ गिरा, जहां पर्यटक मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के अचानक गिरते ही वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ. कुछ ही पल में लोगों ने सांप को देखा और डरकर वहां से दूर हटने लगे.

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जिस जगह सांप गिरा, वहां एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद था. ऐसे में सांप का इतनी नजदीक आ गिरना लोगों के लिए और ज्यादा डराने वाला था. सांप को देखते ही मौके पर चीख-पुकार शुरू हो गई. लोग पानी और सांप से दूरी बनाने लगे. कुछ पर्यटक तुरंत सुरक्षित जगह की तरफ चले गए.

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वहां मौजूद लोगों के लिए यह पूरा घटनाक्रम इतना अचानक था कि कुछ देर पहले तक जहां लोग घूमने और मौज-मस्ती में व्यस्त थे, वहीं देखते ही देखते हर तरफ डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस पूरी घटना का वीडियो एक पर्यटक के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में सांप के अचानक ऊपर से नीचे गिरने और इसके बाद लोगों के वहां से हटने का घटनाक्रम दिखाई देता है. वीडियो करीब 6-7 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आंबोली अपने झरनों, हरियाली और बारिश के मौसम के लिए जाना जाता है. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं. लेकिन पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाकों में वन्यजीवों की मौजूदगी भी रहती है. ऐसे में पर्यटकों के लिए ये सांप वाली घटना डरावना अनुभव बन गई. फिलहाल सांप किस दिशा से आया और ऊपर से नीचे कैसे गिरा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

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(रिपोर्ट: भारत केसारकर)