scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झरने के नीचे मौज-मस्ती कर रहे थे पर्यटक, तभी ऊपर से आ गिरा बड़ा सांप, मच गई अफरा-तफरी, Video

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग स्थित आंबोली वॉटरफॉल पर पर्यटक उस वक्त घबरा गए, जब अचानक ऊपर से एक बड़ा सांप नीचे आ गिरा. जिस जगह सांप गिरा, वहां एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ा था और आसपास कई दूसरे पर्यटक भी मौजूद थे. सांप को देखते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई. लोग वहां से दूर हटने लगे. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो वायरल हो रहा है.

Advertisement
X
झरने में पानी के साथ पर्टयकों पर गिरा सांप. (Photo: Screengrab)
झरने में पानी के साथ पर्टयकों पर गिरा सांप. (Photo: Screengrab)

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले का आंबोली. बारिश का मौसम और चारों तरफ हरियाली. झरने का पानी नीचे गिर रहा था और पर्यटक इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर रहे थे. कोई परिवार के साथ आया था, तो कोई दोस्तों के साथ. माहौल पूरा मस्ती वाला था. फिर अचानक ऊपर से कुछ ऐसा गिरा कि वहां मौजूद लोगों की चीख निकल गई.

एक बड़ा सा सांप. सांप सीधे उन पर्यटकों के पास आ गिरा, जो झरने के आसपास खड़े थे. जिस जगह सांप गिरा, वहीं एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद था. सांप को इतनी करीब देखकर लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग तुरंत वहां से दूर हटने लगे. घटना आंबोली धबधबे की है. यहां बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं. इसी दौरान कुछ लोग झरने के पास खड़े होकर पानी और आसपास के नजारे का आनंद ले रहे थे. तभी अचानक ऊपर की तरफ से एक बड़ा सांप नीचे गिरा.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

रेस्क्यू किए गए बाढ़ में फंसे युवक. (Photo: Screengrabs)
दमोह झरने पर अचानक बढ़ा पानी का बहाव, 100 युवक फंसे... ऐसे हुआ रेस्क्यू
उत्तराखंड की ये 4 जगहें हैं बजट ट्रिप के लिए बेस्ट (photo-ITG)
पहाड़, झरने और शांति... कम बजट में घूमें उत्तराखंड की ये 4 जगहें
Delhi-Yamunotri Highway turns into a danger zone
भूस्खलन, सैलाब और झरने का कहर, दिल्ली-यमुनोत्री हाईवे बना डेंजर जोन
Mysterious Illness Claims Four Boys in 10 Days, Health Teams Collect Samples From 62 People
झरने में ऐसा क्या था? 10 दिन में परिवार के चार बेटों की मौत, 3 बच्चियां सीरियस
nashik niphad stray dogs protest vikram randhave VIRAL VIDEO NTC AKTW
झोले में कुत्ता लाकर टेबल पर छोड़ा, ऑफिसर पहनाई नोटों की माला, VIDEO

सांप सीधे उन जगहों में आ गिरा, जहां पर्यटक मौजूद थे. वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप के अचानक गिरते ही वहां मौजूद लोगों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ. कुछ ही पल में लोगों ने सांप को देखा और डरकर वहां से दूर हटने लगे.

Advertisement

जिस जगह सांप गिरा, वहां एक अभिभावक अपने छोटे बच्चे के साथ मौजूद था. ऐसे में सांप का इतनी नजदीक आ गिरना लोगों के लिए और ज्यादा डराने वाला था. सांप को देखते ही मौके पर चीख-पुकार शुरू हो गई. लोग पानी और सांप से दूरी बनाने लगे. कुछ पर्यटक तुरंत सुरक्षित जगह की तरफ चले गए.

यह भी पढ़ें: वाटरफाल में मिला कंकाल...5 रुपए की एक पेन के लिए हुई थी हत्या, पुलिस ने किया ब्लाइंड मर्डर का खुलासा

वहां मौजूद लोगों के लिए यह पूरा घटनाक्रम इतना अचानक था कि कुछ देर पहले तक जहां लोग घूमने और मौज-मस्ती में व्यस्त थे, वहीं देखते ही देखते हर तरफ डर और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इस पूरी घटना का वीडियो एक पर्यटक के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. वीडियो में सांप के अचानक ऊपर से नीचे गिरने और इसके बाद लोगों के वहां से हटने का घटनाक्रम दिखाई देता है. वीडियो करीब 6-7 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

आंबोली अपने झरनों, हरियाली और बारिश के मौसम के लिए जाना जाता है. इस दौरान यहां बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंचते हैं. लेकिन पहाड़ी और घने जंगल वाले इलाकों में वन्यजीवों की मौजूदगी भी रहती है. ऐसे में पर्यटकों के लिए ये सांप वाली घटना डरावना अनुभव बन गई. फिलहाल सांप किस दिशा से आया और ऊपर से नीचे कैसे गिरा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

---- समाप्त ----
(रिपोर्ट: भारत केसारकर)
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    झरने के नीचे मौज-मस्ती कर रहे थे पर्यटक, तभी ऊपर से आ गिरा बड़ा सांप, मच गई अफरा-तफरी, Video |
    कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में 5176 फ्लैट तैयार, जल्द मिलेगा कब्जा |
    कीव समेत दक्षिणी यूक्रेन पर रूस का भीषण अटैक, देखें दुनिया आजतक |
    मिर्जापुर में अंडरपास बना दलदल! फंसी BJP विधायक की कार, वीडियो हुआ वायरल |
    'भारत आना ही होगा, वरना...', एशियन चैम्प‍ियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान को हॉकी इंड‍िया का दो टूक जवाब |
    PM मोदी का ग्लोबल कनेक्ट... कैसे ट्रंप-पुतिन-जिनपिंग संग एक साथ बनी केमिस्ट्री! |
    हाथ में आरती की थाली, सामने 'एंटीलिया चा राजा'... बप्पा की भक्ति में डूबे शाहरुख खान, वाइट शर्ट-ब्लैक पैंट में 'बादशाह' का दिखा सिंपल अंदाज |
    अहमदाबाद के गांव में दूषित पानी कैसे बन रहा 'काल', देखें गुजरात आजतक |
    'जिसके पास 272 सांसद होंगे...', राहुल गांधी को PM बनाने पर क्या बोले कार्ति चिदंबरम? |
    छठी बार पापा बनेगा करोड़पति यूट्यूबर! गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गूंजेगी किलकारी, शरमाई पत्नी
    Advertisement