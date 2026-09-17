सऊदी F-15 का VIDEO आया सामने, जिसे हूतियों ने देसी मिसाइल से मार गिराया

यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के F-15 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है. इस दावे के साथ हूतियों ने करीब 4 मिनट का एक वीडियो भी जारी किया है. वीडियो में पहले एक फाइटर जेट को निशाना बनाते हुए दिखाया गया है. इसके बाद रात के अंधेरे में जमीन पर आग की तेज लपटें और धुएं का गुबार उठता नजर आता है. हूतियों का कहना है कि यह सऊदी फाइटर जेट के गिरने के बाद का मंजर है.

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वीडियो का अगला हिस्सा दिन के उजाले का है. इसमें यमन के मारिब प्रांत के एक पथरीले इलाके में विमान का मलबा बिखरा हुआ दिखाई देता है. मलबे के कई हिस्से जले और बुरी तरह तबाह नजर आ रहे हैं. वीडियो में विमान का एक बड़ा वर्टिकल स्टेबलाइजर भी दिखाया गया है. हूतियों का दावा है कि इस पर सऊदी विमान से जुड़े निशान हैं. कुछ हथियारबंद लोग मलबे के आसपास घूमते हुए भी दिखाई देते हैं.

مشاهد نوعية لإسقاط طائرة مقاتلة سعودية من نوع F15 وحطامها في محافظة مأرب - 16 سبتمبر 2026م pic.twitter.com/rk0suliePT — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) September 16, 2026

हूतियों के सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि उनके लड़ाकों ने स्थानीय स्तर पर बनाई गई एयर-टू-एयर मिसाइल से सऊदी F-15 को निशाना बनाया. उनके मुताबिक, विमान मारिब प्रांत के हवाई क्षेत्र में "कार्रवाई" कर रहा था. हालांकि, हूतियों के इस दावे और वीडियो में दिख रहे मलबे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

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सोशल मीडिया पर सामने आ रहे वीडियोज में हूती लड़ाकों को पिकअप ट्रकों से रेगिस्तान में तेजी से आगे बढ़ते हुए भी देखा जा सकता है. एक दृश्य में एक वाहन की तरफ फायरिंग होती नजर आती है. वीडियो में एक लड़ाके की आवाज भी सुनाई देती है, जिसमें वह दुश्मन की आवाजाही काटने के लिए ऑपरेशन की बात करता है.

यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब हूती और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. इससे पहले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने मक्का के पास एक हूती ड्रोन को मार गिराने का दावा किया था. हूतियों ने मक्का को निशाना बनाने के आरोप को खारिज करते हुए इसे झूठ बताया था.

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