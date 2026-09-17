जोधपुर में 44-44 पर अटका था नगर निगम चुनाव रिजल्ट, हेमाराम की जीत ने बदल दिया पूरा गेम

जोधपुर नगर निगम चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर था. 100 वार्डों के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस 44-44 सीटों पर बराबरी पर अटकी थीं. एक सीट का फैसला बाकी था. यह सीट वार्ड नंबर 50 थी. सबकी नजर इसी वार्ड पर थी.

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वजह साफ थी. इस एक सीट के नतीजे से दोनों पार्टियों की बराबरी टूटनी थी. अब वार्ड 50 के दोबारा मतदान में बीजेपी के हेमाराम ने 83 वोटों से जीत दर्ज कर ली है. इसके साथ ही बीजेपी के जीते पार्षदों की संख्या 45 हो गई है. यानी 44-44 का मुकाबला अब 45-44 में बदल गया है.

एक सीट ने बदल दी पूरी तस्वीर

वार्ड 50 के एक मतदान केंद्र पर EVM में तकनीकी दिक्कत आ गई थी. इसी वजह से वहां वोटों की गिनती नहीं हो सकी थी. वोट काउटिंग रोक दी गई. बाकी वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों 44-44 पर थीं. ऐसे में वार्ड 50 का परिणाम बेहद अहम हो गया था.

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत इस बूथ पर दोबारा मतदान कराया गया. इसके बाद बीजेपी के हेमाराम ने जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 83 वोटों से हराया. इस नतीजे ने जोधपुर नगर निगम की तस्वीर बदल दी. अब बीजेपी 45 सीटों के साथ कांग्रेस से एक सीट आगे हो गई है.

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जोधपुर के 100 वार्डों में चुनावी मुकाबला काफी करीबी रहा. शुरुआती नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 44-44 वार्ड जीते थे. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई वार्डों में जीत दर्ज की. RLP का भी एक उम्मीदवार जीता.

यही वजह थी कि वार्ड 50 के नतीजे पर सभी की निगाहें टिकी हुईं थी. दोनों पार्टियां बराबरी थी. एक उम्मीदवार की जीत से पूरा आंकड़ा बदलने वाला था. अब हेमाराम की जीत के बाद बीजेपी के पास 45 पार्षद हो गए हैं. कांग्रेस के 44 पार्षद हैं.

EVM की गड़बड़ी से रुका था रिजल्ट

वार्ड 50 के एक बूथ पर EVM की तकनीकी समस्या सामने आई थी. इसके चलते उस बूथ के वोटों की गिनती नहीं हो सकी. जिला प्रशासन की ओर से बताया गया था कि मशीन का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था. इंजीनियर ने भी मशीन को लेकर रिपोर्ट दी थी. इसके बाद मामला राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था.

आयोग के निर्देश के बाद संबंधित बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई गई. इसी री-पोल के बाद वार्ड 50 का नतीजा सामने आया.

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वार्ड 50 के नतीजे के बाद जोधपुर नगर निगम में बीजेपी के 45 पार्षद हो गए हैं. कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं. वहीं निर्दलीय और RLP के पार्षद भी निगम की तस्वीर का हिस्सा हैं. शुरुआती नतीजों में निर्दलीयों की संख्या 10 और RLP की एक सीट बताई गई थी.

यानी जिस मुकाबले की शुरुआत 44-44 की बराबरी से हुई थी, उसमें वार्ड 50 ने बीजेपी को एक सीट की बढ़त दिला दी. एक बूथ पर EVM की खराबी से रुका नतीजा अब सामने आ चुका है. हेमाराम की जीत के साथ जोधपुर नगर निगम का यह बेहद करीबी मुकाबला नया मोड़ ले चुका है.

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