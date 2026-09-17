scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जोधपुर में 44-44 पर अटका था नगर निगम चुनाव रिजल्ट, हेमाराम की जीत ने बदल दिया पूरा गेम

जोधपुर नगर निगम चुनाव में 100 वार्डों के परिणाम बेहद करीबी रहे. जहां बीजेपी और कांग्रेस 44-44 सीटों पर बराबरी पर थीं. वार्ड 50 में EVM की तकनीकी खराबी के कारण वोटों की गिनती रुकी थी. इसके बाद दोबारा मतदान कराया गया। इस पुनः मतदान में बीजेपी के हेमाराम ने 83 वोटों से जीत दर्ज की, जिससे बीजेपी की सीट संख्या 45 हो गई.

Advertisement
X
दोबारा मतदान में बीजेपी के हेमाराम ने 83 वोटों से जीत दर्ज की, जिससे बीजेपी की सीट संख्या 45 हो गई. (File Photo-ITG)
दोबारा मतदान में बीजेपी के हेमाराम ने 83 वोटों से जीत दर्ज की, जिससे बीजेपी की सीट संख्या 45 हो गई. (File Photo-ITG)

जोधपुर नगर निगम चुनाव का मुकाबला बेहद दिलचस्प मोड़ पर था. 100 वार्डों के नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस 44-44 सीटों पर बराबरी पर अटकी थीं. एक सीट का फैसला बाकी था. यह सीट वार्ड नंबर 50 थी. सबकी नजर इसी वार्ड पर थी.

वजह साफ थी. इस एक सीट के नतीजे से दोनों पार्टियों की बराबरी टूटनी थी. अब वार्ड 50 के दोबारा मतदान में बीजेपी के हेमाराम ने 83 वोटों से जीत दर्ज कर ली है. इसके साथ ही बीजेपी के जीते पार्षदों की संख्या 45 हो गई है. यानी 44-44 का मुकाबला अब 45-44 में बदल गया है.

एक सीट ने बदल दी पूरी तस्वीर

सम्बंधित ख़बरें

अलवर पुलिस अधीक्षक से इस बारे में कांग्रेस ने शिकायत की है (Photo ITG)
पार्षदों की करोड़ों में लग रही बोली! राजस्थान में 'रिजॉर्ट पॉलिटिक्स' का खेल
राजaराजस्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है. (File Photo: ITG)स्थान के चार नगर निगमों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है.
जोधपुर में अजब लड़ाई... बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय सब बराबर-बराबर
rajasthan local body election result bjp congress leaders
गहलोत-पायलट, बेनीवाल, भजनलाल-दीया कुमारी... कौन गेनर रहा, कौन लूजर?
Mayawati praises BSP workers
राजस्थान निकाय चुनाव में BSP की 'बड़ी' जीत, मायावती बोलीं- धांधली न होती तो...
rajasthan local body election congress vs bjp fight
राजस्थान निकाय चुनाव: बीजेपी-कांग्रेस दोनों के लिए चिंता

वार्ड 50 के एक मतदान केंद्र पर EVM में तकनीकी दिक्कत आ गई थी. इसी वजह से वहां वोटों की गिनती नहीं हो सकी थी. वोट काउटिंग रोक दी गई. बाकी वार्डों के परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों 44-44 पर थीं. ऐसे में वार्ड 50 का परिणाम बेहद अहम हो गया था.

निर्वाचन प्रक्रिया के तहत इस बूथ पर दोबारा मतदान कराया गया. इसके बाद बीजेपी के हेमाराम ने जीत दर्ज की. उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 83 वोटों से हराया. इस नतीजे ने जोधपुर नगर निगम की तस्वीर बदल दी. अब बीजेपी 45 सीटों के साथ कांग्रेस से एक सीट आगे हो गई है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मोदी युग में भाजपा... 12 साल में कितनी बदली पार्टी? कैसे चुनाव-दर-चुनाव बढ़ता रहा ग्राफ

जोधपुर के 100 वार्डों में चुनावी मुकाबला काफी करीबी रहा. शुरुआती नतीजों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 44-44 वार्ड जीते थे. इसके अलावा निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई वार्डों में जीत दर्ज की. RLP का भी एक उम्मीदवार जीता.

यही वजह थी कि वार्ड 50 के नतीजे पर सभी की निगाहें टिकी हुईं थी. दोनों पार्टियां बराबरी थी. एक उम्मीदवार की जीत से पूरा आंकड़ा बदलने वाला था. अब हेमाराम की जीत के बाद बीजेपी के पास 45 पार्षद हो गए हैं. कांग्रेस के 44 पार्षद हैं.

EVM की गड़बड़ी से रुका था रिजल्ट

वार्ड 50 के एक बूथ पर EVM की तकनीकी समस्या सामने आई थी. इसके चलते उस बूथ के वोटों की गिनती नहीं हो सकी. जिला प्रशासन की ओर से बताया गया था कि मशीन का डिस्प्ले काम नहीं कर रहा था. इंजीनियर ने भी मशीन को लेकर रिपोर्ट दी थी. इसके बाद मामला राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा गया था.

आयोग के निर्देश के बाद संबंधित बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई गई. इसी री-पोल के बाद वार्ड 50 का नतीजा सामने आया.

यह भी पढ़ें: डिफेंडर-बेंटले-फेरारी में घूमते छात्र नेता, बंट रहे पिज्जा-बर्गर... DUSU चुनाव के रंग में रंगा डीयू कैंपस, पढ़ें- स्पेशल रिपोर्ट

Advertisement

वार्ड 50 के नतीजे के बाद जोधपुर नगर निगम में बीजेपी के 45 पार्षद हो गए हैं. कांग्रेस के पास 44 पार्षद हैं. वहीं निर्दलीय और RLP के पार्षद भी निगम की तस्वीर का हिस्सा हैं. शुरुआती नतीजों में निर्दलीयों की संख्या 10 और RLP की एक सीट बताई गई थी.

यानी जिस मुकाबले की शुरुआत 44-44 की बराबरी से हुई थी, उसमें वार्ड 50 ने बीजेपी को एक सीट की बढ़त दिला दी. एक बूथ पर EVM की खराबी से रुका नतीजा अब सामने आ चुका है. हेमाराम की जीत के साथ जोधपुर नगर निगम का यह बेहद करीबी मुकाबला नया मोड़ ले चुका है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    PM मोदी का 76वां जन्मदिन: दिल्ली से काशी और गुजरात तक उत्सव का माहौल |
    इतने बड़े हुए कपिल के बच्चे, लहंगे में छाई बेटी, लगी पापा की कार्बन कॉपी, बेटे में दिखी मां की झलक |
    जोधपुर में 44-44 पर अटका था नगर निगम चुनाव रिजल्ट, हेमाराम की जीत ने बदल दिया पूरा गेम |
    आ रही सबसे बड़ी Flipkart BBD सेल, तारीख हुई कंफर्म, iPhone से TV तक पर ऑफर |
    बांग्लादेशी टीम की लगी लॉटरी, बिना मैच खेले सेमीफाइनल में, अब भारत से हो सकती है टक्कर |
    Stock Market Crash Signal Fail: 100% टैरिफ का खौफ धुआं-धुआं... US Fed का झटका भी फेल, शेयर बाजार में तूफानी तेजी |
    चांद के आसपास जंग की तैयारी में अमेरिका, स्पेस फोर्स में लगाई ताकत... चिढ़ा चीन |
    कटरीना कैफ हुईं बॉडी शेमिंग का शिकार, पाकिस्तानी एक्टर अली जफर का फूटा गुस्सा |
    झरने के नीचे मौज-मस्ती कर रहे थे पर्यटक, तभी ऊपर से आ गिरा बड़ा सांप, मच गई अफरा-तफरी, Video |
    कश्मीरी पंडितों के लिए घाटी में 5176 फ्लैट तैयार, जल्द मिलेगा कब्जा
    Advertisement