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कटरीना कैफ हुईं बॉडी शेमिंग का शिकार, पाकिस्तानी एक्टर अली जफर का फूटा गुस्सा

पाकिस्तानी एक्टर अली जफर ने अपनी फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' की को-एक्टर कैटरीना कैफ़ का बचाव किया, जब प्रेग्नेंसी के बाद उनके लुक को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की.

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कटरीना की हुईं ट्रोलिंग (Photo: Screengrab)
कटरीना की हुईं ट्रोलिंग (Photo: Screengrab)

हाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल मुंबई में अंबानी परिवार के गणेशोत्सव सेलिब्रेशन में सबके सामने आए, जिसका लोगों को बेसब्री से इंतजार था. यह कपल, जो पिछले कुछ महीनों से पैपराजी से दूर रहा है, इस खास मौके पर साथ दिखा.  फैंस को अपनी पेरेंटहुड वाली जिंदगी की एक झलक दिखाई.

हालांकि कई लोगों ने उनके साथ आने का स्वागत किया, लेकिन जल्द ही कैटरीना ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गईं. सोशल मीडिया यूजर्स उनकी पुरानी तस्वीरें शेयर करने लगे और उनकी तुलना हालिया लुक से करने लगे.

कटरीना लग रही थी सुंदर
इस खास मौके पर कटरीना ऑलिव-ग्रीन रंग के फ्लेयर्ड अनारकली सूट में बहुत सुंदर लग रही थीं, जो उनकी बॉडी पर बहुत अच्छे से जंच रहा था. उन्होंने इस आउटफिट के साथ राजस्थानी स्टाइल का मिरर वर्क, रंग-बिरंगे धागों की डिटेलिंग और नाजुक लटकन वाला भारी कढ़ाई वाला दुपट्टा पहना था.

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हालांकि, उनकी प्रेग्नेंसी के बाद की बॉडी ऑनलाइन बातचीत का मुख्य विषय बन गई. कैटरीना, जिन्होंने 7 नवंबर, 2025 को विक्की कौशल के साथ अपने पहले बच्चे, बेटे वियन का स्वागत किया था, प्रेग्नेंसी से पहले की कुछ तस्वीरों की तुलना में काफी अलग दिख रही थीं. कई सोशल मीडिया यूज़र्स ने उनकी पुरानी तस्वीरों को हालिया तस्वीरों के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों ने बॉडी-शेमिंग वाले कमेंट्स किए और उनके शारीरिक बदलाव पर सवाल उठाए.

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वहीं, कई यूज़र्स ने इस तुलना का विरोध किया और कहा कि प्रेग्नेंसी के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद एक महिला के शरीर में स्वाभाविक रूप से काफी बदलाव आ सकते हैं. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि एक नई माँ के शरीर की तुलना प्रेग्नेंसी से पहले के लुक से करने की क्या जरूरत है.

पाकिस्तानी एक्टर ने किया सपोर्ट
पाकिस्तानी एक्टर-सिंगर अली जफर ने एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के प्रेग्नेंसी के बाद के लुक पर सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना और बॉडी-शेमिंग के खिलाफ आवाज उठाई है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे महिलाओं को सिर्फ बाहरी खूबसूरती के पैमाने से न तौलें. बता कि ये दोनों एक्टर्स 2011 की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' में साथ काम कर चुके हैं.

उन्होंने कहा, 'एक आदमी मेरी कलीग (कटरीना) जिनके साथ मैंने पहले बॉलीवुड में काम किया है के बारे में बात कर रहा था. वह इस बात पर बहुत असहजता जाहिर कर रहा था कि वह पहले कैसी दिखती थीं और अब कैसी दिखती हैं. खासकर एक पुरुष के तौर पर, मेरा मानना ​​है कि हमें अपने अंदर झांकने और कुछ जरूरी सुधार करने की जरूरत है. यह समझना जरूरी है कि जब किसी महिला के बारे में राय बनाने की बात आती है. चाहे वह उसका शरीर हो, उसकी सोच हो या जीने का तरीका अगर वह हमारे बनाए पैमानों पर खरी नहीं उतरती, तो...'

उन्होंने आगे कहा, 'यह गलत है; चीजों को देखने का यह नजरिया सही नहीं है. हर इंसान अपने संघर्ष और अपनी खोज से गुजर रहा होता है. हमें अंदाजा भी नहीं होता कि कोई अपनी जिंदगी में किन हालात से गुजर रहा है. हमें लोगों के प्रति अच्छा, दयालु, समझदार, स्वीकार करने वाला, सराहना करने वाला और सकारात्मक होना चाहिए. लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हर महिला की अपनी जिंदगी होती है. वह चाहे किसी भी खोज या संघर्ष से गुजर रही हो, उसका अतीत कैसा भी रहा हो, उसका वर्तमान और भविष्य कैसा भी हो यह उसकी जिंदगी है. उसे जीने दें, आपको क्या फर्क पड़ता है? यह उसकी जिंदगी है.'

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