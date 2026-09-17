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गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा: ग्रिल लगा रहे 4 मजदूरों को कार ने रौंदा, 2 की मौत

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर देर रात एक तेज रफ्तार कार ने 4 मजदूरों को रौंद दिया. इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और दो मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. इस हादसे में कार ड्राइवर भी घायल हुआ है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र बताया जा रहा है.

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हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. (Photo- ITGD)
हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. (Photo- ITGD)

गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे पर देर रात एक बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. न्यू पालम विहार में श्रीराम चौक के पास ग्रिल लगा रहे दो मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया. इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई और दो बुरी तरह घायल हो गए.
ये हादसा देर रात करीब 2:15 बजे का बताया जा रहा है जब एक तेज रफ्तार सफेद कार (DL7CT-3165) ने काम कर रहे मजदूरों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के वक्त मजदूर एक्सप्रेसवे के नीचे लोहे की ग्रिल लगाने का काम कर रहे थे. 

घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया. गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है. वहीं, मामले से जुड़े दो लोगों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा जा रहा है. 

 

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घायलों की हालत नाजुक

मृतकों की पहचान यूपी के बुलंदशहर निवासी बिजेंद्र (58-60 वर्ष) और पप्पू सिंह (58-60 वर्ष) के रूप में हुई है. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं सतीश चंद (45) और राम कुमार (28) गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. 

यह भी पढ़ें: जयपुर-फलोदी हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, डंपर- कार की सीधी भिड़ंत में 4 लोगों की दर्दनाक मौत

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दिल्ली यूनिवर्सिटी का 20 साल का छात्र भी घायल

इस सड़क हादसे में तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी का 20 साल का छात्र वेदान खन्ना (निवासी इंडियाबुल्स एनिग्मा, सेक्टर-110, गुरुग्राम) भी घायल हुआ है. उसे फर्स्ट ऐड के बाद फोर्टिस अस्पताल रेफर किया गया है. शराब के सेवन की पुष्टि के लिए आरोपी चालक का ब्लड सैंपल लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में शामिल कार के मालिक का बयान भी ऑन-रिकॉर्ड दर्ज किया जाएगा.

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