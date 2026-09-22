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न्यूयॉर्क में ट्रंप की ममदानी से मुलाकात... ग्रेसी मैन्शन में एक घंटे चली बैठक, जानें क्या हुई बात

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने क्वींस क्षेत्र में संभावित आवास परियोजना और महंगाई को कम करने के उपायों पर चर्चा की. ममदानी ने ट्रंप के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी शेयर की है.

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ट्रंप और ममदानी की मुलाकात की तस्वीर. (Photo- X/Zohran Mamdani)
ट्रंप और ममदानी की मुलाकात की तस्वीर. (Photo- X/Zohran Mamdani)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की हाई लेवल मीटिंग में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे. अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात के साथ की. उन्होंने ममदानी के आधिकारिक आवास 'ग्रेसी मैन्शन' पहुंचकर उनके साथ करीब एक घंटे तक बातचीत की.

UNGA के लिए दुनिया भर के नेता न्यू यॉर्क पहुंचे हैं. लेकिन ट्रंप ग्रेसी मैन्शन के लॉन में ममदानी के साथ खड़े दिखे. मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से भी बातचीत की. इस दौरान ट्रंप ने मेयर आवास की अपनी पुरानी यादें ताजा कीं. 

ट्रंप ने इस दौरान कहा, 'मेरे पास अभी अलग-अलग देशों के राष्ट्रप्रमुखों के साथ कई बेहद अहम बैठकें हैं, लेकिन ये मुलाकात मेरे लिए पुरानी यादों में लौटने जैसा है. हमने इस खूबसूरत इमारत के जरिए कई बड़े काम किए हैं.'

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आवास परियोजना और महंगाई पर मंथन

मीडिया से बात करते हुए ट्रंप और ममदानी ने बताया कि उनकी बातचीत क्वींस क्षेत्र में एक संभावित आवास परियोजना और कामकाजी वर्ग के लिए न्यूयॉर्क को ज्यादा किफायती बनाने पर केंद्रित रही. 

यह भी पढ़ें: 'मेरी कभी पॉजिटिव कवरेज नहीं करते, नेगेटिव ही दिखाते हैं...', मीडिया बॉयकॉट पर बोले ट्रंप

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ट्रंप के साथ ममदानी की तस्वीर

ट्रंप से मुलाकात के बाद मेयर ममदानी ने कहा कि ट्रंप के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हैं, लेकिन वो उन सभी लोगों के साथ संवाद जारी रखेंगे जो शहर के निवासियों को राहत पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा मेयर ममदानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर ट्रंप के साथ मुलाकात की एक तस्वीर भी पोस्ट की. इसके साथ उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति के साथ उनकी बैठक काफी प्रोडक्टिव रही.

(Photo- X/Zohran Mamdani)

ममदानी और ट्रंप के बीच इससे पहले भी कम से कम दो बार मुलाकातें हो चुकी हैं. पिछले साल ममदानी की चुनावी जीत के बाद दोनों नेताओं ने ओवल ऑफिस में पहली बार बैठक की थी, जहां उन्होंने शहर के विकास पर सहमति जताई थी. इसके बाद फरवरी में ममदानी ने वॉशिंगटन का दौरा कर न्यूयॉर्क में नए आवास निवेश को लेकर ट्रंप से चर्चा की थी.

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