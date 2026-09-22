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लाइव अपडेट

Asian Games 2026 Day 3 Live: सॉफ्ट टेनिस में भारत ने पाकिस्तान को धोया, महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, शूटिंग-फेंसिंग में भी बरसेंगे मेडल

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | 22 सितंबर 2026, 7:44 AM IST

Asian Games 2026 Day 3 Live Updates: आइची-नागोया एशियन गेम्स 2026 का आज (22 सितंबर) तीसरा दिन है. भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, कबड्डी, तलवारबाजी, शूटिंग, करारे, घुड़सवारी, टेबल टेनिस, बॉक्सिंग जैसे खेले में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं. एशियन गेम्स में तीसरे दिन के एक्शन से जड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

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एशियन गेम्स 2026 के दूसरे दिन यानी 21 सितंबर दिन भारत ने कुल चार मेडल अपने नाम किए. मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ राकेश माने की तिकड़ी ने सिल्वर मेडल जीता. वहीं मेन्स 10 मीटर एयर राइफल इंडिविजुअल इवेंट में हिमांशु ढिल्लों ने सिल्वर और रुद्रांक्ष बालासाहेब पाटिल ने कांस्य पर निशाना साधा. जबकि मिक्स्ड मार्श आर्ट्स (MMA) में सुचिता तरियाल ने देश को ऐतिहासिक कांस्य पदक दिलाया.

टेबल टेनिस में भारत की मेन्स और विमेंस टीम्स ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर नॉकआउट राउंड में जगह बनाई. कबड्डी में भारत की महिला और पुरुष टीम्स ने प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ा. वहीं वुशू में रोशिबिना देवी ने क्वार्टरफाइनल में पहुंचकर मेडल की उम्मीद जगाई. तैराकी, सॉफ्ट टेनिस जैसे खेलों में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा,

7:39 AM (10 मिनट पहले)

सॉफ्ट टेनिस में भारत की पाकिस्तान पर जीत

Posted by :- Anurag Jha

सॉफ्ट टेनिस में भारत के लिए अच्छी खबर सामने आई है. जय मीणा मेन्स सिंगल्स स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. जय ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान के हुसैन अराइन को 4-0 (4-2, 4-0, 4-2, 4-0) से हराया.

7:29 AM (20 मिनट पहले)

Wushu में अच्छी खबर नहीं

Posted by :- Anurag Jha

वुशू में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है. विमेंस नानक्वान और नंदाओ फाइनल स्पर्धा में लैंग्लेनटोम्बी देवी ने 9वां स्थान प्राप्त किया. इस स्पर्धा में कुल 10 खिलाड़ी भाग ले रही थीं.

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7:24 AM (25 मिनट पहले)

Badminton Updates: पीवी सिंधु हारीं

Posted by :- Anurag Jha

विमेंस बैडमिंटन टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में भारत जापान के खिलाफ 0-1 से पीछे है. पीवी सिंधु को पहले मैच में तीन बार की विश्व चैम्पियन अकाने यामागुची के हाथों हार का सामना करना पड़ा. यामागुची ने 21-23, 21-18, 21-11 से मुकाबला जीता.

7:20 AM (29 मिनट पहले)

Table Tennis में श्रीजा अकुला हारीं

Posted by :- Anurag Jha

टेबल टेनिस की महिला टीम स्पर्धा में भारत और थाईलैंड के बीच प्री-क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है. थाईलैंड ने भारत पर 1-0 की बढ़त बना ली है. श्रीजा अकुला एक समय 2 गेम से आगे थीं, लेकिन अगले 3 गेम हार गईं.

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6:49 AM (एक घंटा पहले)

Shooting फाइनल में पहुंचे इलावेलिन-पार्थ

Posted by :- Anurag Jha

इलावेलिन वलारिवन और पार्थ राकेश माने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए हैं. दोनों ने कुल मिलाकर 634.6 अंक अर्जित किए और दूसरा स्थान हासिल किया. फाइनल सुबह 8:25 बजे होगा.

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6:46 AM (एक घंटा पहले)

Badminton में पीवी सिंधु ने जीता पहला गेम

Posted by :- Anurag Jha

विमेंस बैडमिंटन टीम इवेंट में भारत क्वार्टर फाइनल में जापान का सामना कर रहा है. फिलहाल पीवी सिंधु का सामना वर्ल्ड नंबर-3 अकाने यामागुची से हो रहा है. सिंधु ने पहला गेम 23-21 से जीत लिया है.

6:42 AM (एक घंटा पहले)

Asian Games 2026 Day 3 Live: शूटिंग में इलावेलिन-पार्थ पर नजरें

Posted by :- Anurag Jha

10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में इलावेलिन वलारिवन और पार्थ राकेश माने अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं. क्वालिफिकेशन राउंड में दोनों ने अच्छी शुरुआत की है, जिसके चलते भारत दूसरे स्थान पर है. फिलहाल चीन पहले नंबर पर है.

6:37 AM (एक घंटा पहले)

क्रिकेट में आ सकता है गोल्ड

Posted by :- Anurag Jha

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने से सिर्फ एक कदम दूर है. आज वाले फाइनल में भारत का सामना श्रीलंका से होगा. यानी खिताब की आखिरी जंग उसी टीम के खिलाफ है, जिससे भारतीय टीम पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े मुकाबलों में भिड़ चुकी है. भारत ने एशियन गेम्स के अपने अभियान में अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. टीम ने पहले जापान को आसानी से हराया और इसके बाद सेमीफाइनल में बांग्लादेश को भी एकतरफा अंदाज में मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया. दूसरी ओर श्रीलंकाई टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मलेशिया को हराया, जबकि सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार जीत दर्ज की. ऐसे में फाइनल में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

6:31 AM (एक घंटा पहले)

Asian Games 2026 India Schedule: 22 सितंबर को भारत का शेड्यूल

Posted by :- Anurag Jha

तैराकी
सुबह 7:29 बजे- मेन्स 1500 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल B- आर्यन नेहरा
सुबह 8:05 बजे- मेन्स 4x100 मीटर मेडले रिले हीट्स- भारत (ऋषभ दास, आकाश मणि, बेनेडिक्टन रोहित, धनुष सुरेश)
दोपहर 2:55 बजे- मेन्स 4x100 मीटर मेडले रिले फाइनल- भारत (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

बैडमिंटन
सुबह 6 बजे- विमेंस टीम क्वार्टर फाइनल- भारत बनाम जापान
सुबह 11:30 बजे- मेन्स टीम क्वार्टर फाइनल- भारत बनाम जापान

बॉक्सिंग
सुबह 8:30 बजे- विमेंस 51 किग्रा, राउंड ऑफ 32- साक्षी चौधरी बनाम आइरा विलेगास (फिलीपींस)
दोपहर 1:30 बजे- मेन्स 55 किग्रा, राउंड ऑफ 32- जादुमणि सिंह बनाम चंद्र बहादुर थापा (नेपाल)

क्रिकेट
सुबह 10:30 बजे- महिला टीम फाइनल- भारत बनाम श्रीलंका

घुड़सवारी
सुबह 5:45 बजे- इवेंटिंग टीम ड्रेसेज- फवाद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये
सुबह 5:45 बजे- इवेंटिंग व्यक्तिगत ड्रेसेज- फवाद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये
दोपहर 12:00 बजे- इवेंटिंग टीम जंपिंग- फवाद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये
दोपहर 12:00 बजे- इवेंटिंग इंडिविजुअल जंपिंग- फवाद मिर्जा, अर्जन सिंह नागरा, आशीष लिमये

तलवारबाजी 
सुबह 6:30 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, पूल स्टेज- सचिन, हेमाश सिंह सनासम
सुबह 8:15 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, पूल स्टेज- मितवा चौधरी, तनिष्का खत्री
सुबह 10 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, राउंड ऑफ 32- सचिन, हेमाश सिंह सनासम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:20 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, राउंड ऑफ 32- तनिष्का खत्री, मितवा चौधरी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:20 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, राउंड ऑफ 16- सचिन, हेमाश सिंह सनासम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:20 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, राउंड ऑफ 16- तनिष्का खत्री, मितवा चौधरी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल- तनिष्का खत्री, मितवा चौधरी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, क्वार्टर फाइनल- सचिन, हेमाश सिंह सनासम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 1:50 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, सेमीफाइनल- सचिन, हेमाश सिंह सनासम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 2:30 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, सेमीफाइनल- तनिष्का खत्री, मितवा चौधरी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:10 बजे- मेन्स फॉइल इंडिविजुअल, फाइनल- सचिन, हेमाश सिंह सनासम (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 3:30 बजे- विमेंस एपी इंडिविजुअल, फाइनल- तनिष्का खत्री, मितवा चौधरी (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स
सुबह 8:30 बजे- विमेंस क्वालिफिकेशन- प्रणति नायक

ई-स्पोर्ट्स
सुबह 5:30 बजे- फुटबॉल (eFootball) ग्रुप F- चिन्मय साहू और डेनियल पटेल

हॉकी
दोपहर 3:30 बजे- मेन्स टीम पूल B- भारत बनाम श्रीलंका

कबड्डी
सुबह 7:15 बजे- मेन्स टीम ग्रुप A- भारत बनाम साउथ कोरिया

कराटे
सुबह 7:35 बजे- मेन्स कुमिते 84 किग्रा, सेमीफाइनल- चेतन भट्ट
सुबह 7:50 बजे - मेन्स कुमिते 84 किग्रा, ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला- चेतन भट्ट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 8:52 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, राउंड ऑफ 16- अलीशा बनाम कोक इस्त्री अगुंग सनिस्त्यारानी (इंडोनेशिया)
सुबह 10:04 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, क्वार्टर फाइनल- अलीशा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 10:40 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, सेमीफाइनल- अलीशा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
सुबह 11:04 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, रेपेचेज राउंड- अलीशा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12:04 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, ब्रॉन्ज मेडल मुकाबला- अलीशा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12:40 बजे- मेन्स कुमिते 84 किग्रा, फाइनल- चेतन भट्ट (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)
दोपहर 12:52 बजे- विमेंस कुमिते 55 किग्रा, फाइनल- अलीशा (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

सेपक टकरा
सुबह 5:30 बजे- मेन्स रेगू टीम, ग्रुप B- भारत बनाम मलेशिया

शूटिंग
सुबह 6:15 बजे- 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम क्वालिफिकेशन- पार्थ माने और इलावेनिल वलारिवन
सुबह 6:30 बजे- मेन्स स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (दूसरा दिन)- भवतेघ सिंह गिल, मेराज अहमद खान और अनंतजीत सिंह नरूका
सुबह 6:30 बजे- विमेंस स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन और टीम फाइनल (दूसरा दिन)- माहेश्वरी चौहान, परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लों
सुबह 8:25 बजे- 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम फाइनल- पार्थ माने और इलावेनिल वलारिवन (क्वालिफिकेशन पर निर्भर)

टेबल टेनिस
सुबह 6:30 बजे- विमेंस टीम राउंड ऑफ 16- भारत बनाम थाईलैंड
सुबह 9 बजे- मेन्स टीम राउंड ऑफ 16- भारत बनाम साउथ कोरिया

सॉफ्ट टेनिस
सुबह 5:30 बजे- विमेंस सिंगल्स ग्रुप D- आध्या तिवारी बनाम अलीशा जिग्लर (थाईलैंड)
सुबह 7 बजे- मेन्स सिंगल्स ग्रुप D- जय मीणा बनाम हुसैन अराइन (पाकिस्तान)
सुबह 9:30 बजे- मेन्स सिंगल्स ग्रुप C- आर्यन ठाकुर बनाम बोल्ड-एर्डेन अल्टांगेरेल (मंगोलिया)
सुबह 10:30 बजे- विमेंस सिंगल्स ग्रुप D- आध्या तिवारी बनाम कायनात शलवानी (पाकिस्तान)
दोपहर 12 बजे- मेन्स सिंगल्स ग्रुप C- आर्यन ठाकुर बनाम चेन पो-यी (चीनी ताइपे)

वुशू
सुबह 6:29 बजे- विमेंस नानक्वान और नंदाओ फाइनल (नानक्वान)- लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम
सुबह 11:59 बजे- विमेंस नानक्वान और नंदाओ फाइनल (नंदाओ)- लैंगलेनटोम्बी देवी हंजाबम
दोपहर 3:30 बजे- विमेंस 60 किग्रा क्वार्टर फाइनल- रोशिबिना देवी बनाम मैन सिन चू (मकाऊ, चीन)
शाम 4 बजे- मेन्स 56 किग्रा क्वार्टर फाइनल- आर्यन बनाम सैदुलो अब्दुरशितोव (उज्बेकिस्तान)

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6:26 AM (एक घंटा पहले)

Asian Games 2026 Day 3: एशियन गेम्स का आज तीसरा दिन

Posted by :- Anurag Jha

सुप्रभात मित्रों! एशियन गेम्स 2026 का आज (22 सितंबर) तीसरा दिन है. आज भारत जिन-जिन खेलों में अपनी चुनौती पेश कर रहा है, उससे जुड़े अपडेट्स हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे. कृपया हमारे साथ बने रहिए और ताजा अपडेट्स के लिए पेज को रिफ्रेश करते रहिए...

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