Aaj ka Rashifal 22 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले शिक्षा से जुड़ी सफलता करेंगे हासिल, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: बढ़ेगा आत्मविश्वास, करियर को आगे बढ़ाने का है सही समय

मेष राशि के जातकों का आत्मविश्वास बढ़ेगा और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे. उन्नति के लिए आपको नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता है.

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यह दिन धैर्य से काम लेने का है और करियर को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह अनुकूल है. व्यापार में नया निवेश करने के लिए भी योजना बना सकते हैं.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पेट भरकर भोजन दान करें.

वृष राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर सपोर्ट, सुधरेगी व्यापार की स्थिति

वृष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और आपकी नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. समस्याओं को हल करने के नए रास्ते मिलेंगे.

आपको अपने बेवजह के खर्चों को कंट्रोल करना होगा. प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे और व्यापार में स्थिति काफी हद तक सुधरेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): गुलाबी

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की श्रद्धापूर्वक आरती करें.

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मिथुन राशि: हर काम सावधानी से करने का है दिन, शिक्षा क्षेत्र में मिलेगी सफलता

मिथुन राशि के जातकों को हर काम सावधानीपूर्वक करने की जरूरत है. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता मिलेगी.

यह समय अपने रिश्तों को संभालने का है. अनजान लोगों से मुलाकात हो सकती है और मन की पुरानी चिंता दूर होगी. व्यापार में सोच-समझकर ही कोई निर्णय लें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी को हरी दूब अर्पित करें.

कर्क राशि: मिलेगी कोई अच्छी खबर, व्यापार में बनी रहेगी अनुकूल स्थिति

कर्क राशि के जातकों को आज कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. रिश्तेदारों में आपसी प्रेम भाव बढ़ेगा.

करियर के संबंध में कोई भी फैसला जल्दबाजी में न करें और पैसा बचाने का लगातार प्रयास करें. परिवार को अधिक समय देना होगा, जबकि व्यापार में स्थिति पूरी तरह अनुकूल रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश की आरती करें.

सिंह राशि: उधार लेन-देन से पूरी तरह बचें, व्यापार में बरतें सतर्कता

सिंह राशि के जातकों को उधार लेन-देन करने से बचना चाहिए. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्रा से परहेज करें.

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जल्दबाजी में कोई भी फैसला करने से बचें और सेहत का विशेष ख्याल रखें. व्यापार में नुकसान हो सकता है, इसलिए सतर्क रहना बहुत जरूरी है.

शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): लाल

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

कन्या राशि: योजना बनाकर करें काम, दूर होगी संतान संबंधी परेशानी

कन्या राशि के जातकों को हर कार्य योजना बनाकर करने की जरूरत है. संतान संबंधी परेशानियां दूर होंगी और आपकी सेहत अच्छी रहेगी.

अपने ऊपर नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें और हर काम सोच-समझकर करें. व्यापार में विशेष ध्यान देने का समय आ गया है.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की आरती करें.

तुला राशि: परिवार से जुड़े काम होंगे पूरे, व्यापार में मिलेगी सफलता

तुला राशि के जातकों के परिवार से संबंधित रुके हुए काम बनेंगे और धन की स्थिति काफी बेहतर होगी.

किसी भी काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ें और किसी से भी मतभेद न बढ़ने दें. प्रॉपर्टी से जुड़े काम पूरे होंगे और व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): बादामी

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आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को फल दान करें.

वृश्चिक राशि: मन रहेगा उत्साहित, व्यापार में बड़े निवेश से फिलहाल बचें

वृश्चिक राशि के जातकों का मन काफी उत्साहित रहेगा. हालांकि, भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला करने से बचें.

काम करने का तरीका बदलेंगे तो बड़ा लाभ होगा और अचानक धन लाभ के अवसर मिलेंगे. नकारात्मक सोच वाले लोगों से दूर रहें और व्यापार में बड़े निवेश से फिलहाल बचें.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): सिंदूरी रंग

आज के उपाय (aaj ke upay): श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि: समाज में बढ़ेगा मान-सम्मान, व्यापार में तरक्की और लाभ का योग

धनु राशि के जातकों का समाज में सम्मान बढ़ेगा. धन लाभ के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाने का यह सही समय है.

भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और विदेश से संबंधित काम बनेंगे. करियर पर ध्यान केंद्रित करें, व्यापार में लाभ का मजबूत योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को प्रेमपूर्वक रोटी खिलाएं.

मकर राशि: आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार, परिवार से मिलेगा पूरा सहयोग

मकर राशि के जातकों की धन की स्थिति में बड़ा सुधार होगा. परिवार से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे काम आसान होंगे.

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कामकाज में ध्यान देने की सख्त जरूरत है. आज किसी भी व्यक्ति से उलझने से बचें और नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें. व्यापार में लाभ के लिए प्रयास बढ़ाएं.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का नीला

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश की आरती करें.

कुंभ राशि: बढ़ सकते हैं बेवजह के खर्चे, व्यापार में सावधानी बरतना जरूरी

कुंभ राशि के जातकों के खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं. विदेश से संबंधित रुके हुए काम गति पकड़ेंगे.

कुछ नया करने की योजना बनेगी. अपनी सेहत का ध्यान रखें और किसी भी लड़ाई-झगड़े में न पड़ें. व्यापार में नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सावधान रहें.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): हल्का हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी को दूब अर्पित करें.

मीन राशि: धन लाभ का बन रहा है मजबूत योग, बढ़ेगी आपकी नेतृत्व क्षमता

मीन राशि के जातकों के लिए धन लाभ का मजबूत योग बन रहा है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे.

आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें. आप किसी काम में व्यस्त रहेंगे और व्यापार से लाभ मिलेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

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शुभ रंग (Lucky Color): गोल्डन

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश की आरती करें.

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