बल्ब-ट्यूबलाइट का जमाना गया! घर में लगाएं ये मॉडर्न लाइट्स, खूबसूरत दिखेगा हर कोना और गर्मी भी लगेगी कम

जब भी घर को रोशन करने की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बल्ब या ट्यूबलाइट का नाम आता है. घर में रोशनी के लिए पुराने जमाने से अब तक ज्यादातर लोग बल्ब या ट्यूबलाइट का ही इस्तेमाल करते आए हैं. ये रोशनी का काम तो अच्छी तरह कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर सिर्फ रोशन ही नहीं बल्कि सुंदर, मॉडर्न और थोड़ा प्रीमियम भी दिखे, तो लाइटिंग को थोड़ा बदलने का वक्त आ गया है. दरअसल, ट्यूबलाइट और ब्लब ही नहीं बाजार में घर को रोशन के लिए कई खास तरह की लाइट्स आ रही हैं, जो रोशनी देने के साथ कमरे को शानदार और खूबसूरत लुक भी देती है. ये लाइट्स घर के इंटीरियर और लुक को एलिवेट कर देती हैं.

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खास बात ये है कि हर जगह तेज सफेद रोशनी लगाने की जरूरत नहीं होती. सही जगह पर सही तरह की लाइट लगाने से छोटा-सा कमरा भी ज्यादा खूबसूरत और आरामदायक नजर आ सकता है. आइए जानते हैं घर में किन लाइटिंग ऑप्शन्स को ट्राई किया जा सकता है.

सीलिंग लाइट से दें कमरे को मॉडर्न लुक: अगर कमरे की छत पर बल्ब या ट्यूबलाइट लगी है, तो उसकी जगह LED सीलिंग लाइट लगाई जा सकती है. ये छत के साथ फिट हो जाती है और कमरे में ज्यादा जगह घेरती भी नहीं है.

आजकल गोल, चौकोर और अलग-अलग डिजाइन वाली सीलिंग लाइट्स बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. खासकर छोटे कमरों में इनका इस्तेमाल करने से छत साफ-सुथरी और कमरा ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है.

स्पॉटलाइट से घर के खास कोने को करें हाइलाइट: घर की हर चीज पर एक जैसी रोशनी डालना जरूरी नहीं है. अगर आपके घर में कोई सुंदर पेंटिंग, पौधा, शोपीस या वॉल डेकोर है, तो वहां स्पॉटलाइट लगाकर उस हिस्से को हाइलाइट किया जा सकता है. इस तरह की लाइट सीधे एक खास जगह पर फोकस करती है, जिससे कमरे में होटल या कैफे जैसा फील आने लगता है.

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कोव लाइटिंग से छत दिखेगी बेहद खूबसूरत: अगर आप घर को थोड़ा लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो कोव लाइटिंग अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसमें लाइट सीधे आंखों पर नहीं पड़ती, बल्कि छत या फॉल्स सीलिंग के किनारे से हल्की रोशनी फैलती है. इसकी सॉफ्ट रोशनी कमरे को काफी एलिगेंट और सुकून भरा लुक देती है. बेडरूम या लिविंग रूम में इस तरह की लाइटिंग खास तौर पर अच्छी लगती है.

वॉल लाइट से दीवारों को बनाएं खूबसूरत: सिर्फ छत पर लाइट लगाने के बजाय दीवारों पर भी वॉल लाइट्स लगाई जा सकती हैं. ये कमरे में जरूरत के हिसाब से रोशनी देने के साथ-साथ डेकोरेशन का काम भी करती हैं. अगर घर की किसी दीवार पर टेक्शचर, पेंटिंग या फोटो फ्रेम लगे हैं, तो उनके आसपास वॉल लाइट लगाने से पूरा हिस्सा ज्यादा उभरकर दिखाई देता है.

LED स्ट्रिप लाइट से बदल दें घर का पूरा लुक: अगर आप कम खर्च में घर को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो LED स्ट्रिप लाइट भी ट्राई कर सकते हैं. इन्हें टीवी यूनिट, बेड के पीछे, किचन कैबिनेट, अलमारी या सीढ़ियों के किनारे लगाया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें पूरे कमरे को तेज रोशनी देने के बजाय सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सही जगह लगाने पर साधारण फर्नीचर भी काफी स्टाइलिश दिखने लगता है.

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पेंडेंट लाइट से डाइनिंग एरिया को दें स्टाइलिश लुक: डाइनिंग टेबल या किचन के ऊपर पेंडेंट लाइट लगाना आजकल काफी ट्रेंड में है. ये लाइट नीचे की तरफ रोशनी देती है और साथ ही घर को स्टाइलिश लुक भी देती है. अगर आपका डाइनिंग एरिया छोटा है, तो बड़ी और भारी लाइट की जगह छोटी और सिंपल डिजाइन वाली पेंडेंट लाइट लगाएं. इससे जगह भरी-भरी नहीं लगेगी और एरिया भी सुंदर दिखेगा.

गर्मियों में 'कूल-कूल' वाली बात का क्या है सच?

लाइट बदलने से कमरा एकदम ठंडा नहीं हो जाता, लेकिन LED लाइट्स पुराने जमाने के बल्बों की तुलना में कम गर्मी पैदा करती हैं और इनमें बिजली की खपत भी कम होती है. इसलिए खासकर गर्मियों में पुराने ज्यादा गर्म होने वाले बल्बों की जगह LED ऑप्शन इस्तेमाल करना ज्यादा सही हो सकता है. हालांकि कमरा कितना गर्म या ठंडा रहेगा ये सिर्फ लाइटिंग से तय नहीं होता. धूप, वेंटिलेशन, पंखा, एसी और कमरा कितना बड़ा है ये सभी चीजें भी मायने रखती हैं.

हर कमरे में एक ही तरह की लाइट लगाने की जरूरत नहीं

लाइटिंग चुनते समय सबसे जरूरी बात यही है कि हर कमरे की जरूरत अलग होती है. लिविंग रूम में सॉफ्ट लाइटिंग, बेडरूम में वार्म लाइट, रसोई में पर्याप्त ब्राइट लाइट और बाथरूम में साफ-सफेद रोशनी ज्यादा काम की हो सकती है.

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यानी घर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ महंगे फर्नीचर या डेकोरेशन की जरूरत नहीं. कई बार सही लाइटिंग ही पूरे घर का लुक बदल देती है. इसलिए अगली बार घर की लाइट बदलने का मन हो तो सिर्फ एक तेज बल्ब लगाने के बजाय इन मॉडर्न लाइटिंग ऑप्शन्स पर भी गौर करें.

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