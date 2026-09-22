scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बल्ब-ट्यूबलाइट का जमाना गया! घर में लगाएं ये मॉडर्न लाइट्स, खूबसूरत दिखेगा हर कोना और गर्मी भी लगेगी कम

बल्ब और ट्यूबलाइट के अलावा घर को रोशन करने के लिए आजकल कई मॉडर्न लाइटिंग ऑप्शन मौजूद हैं. सीलिंग लाइट, स्पॉटलाइट, कोव लाइटिंग, वॉल लाइट, LED स्ट्रिप और पेंडेंट लाइट्स न सिर्फ घर में रोशनी बढ़ाती हैं, बल्कि इसके इंटीरियर और लुक को भी खूबसूरत बनाती हैं.

Advertisement
X
घर में बल्ब और ट्यूबलाइट लगाना उसे थोड़ा पुराना लुक देता है. (Photo: ITG)
घर में बल्ब और ट्यूबलाइट लगाना उसे थोड़ा पुराना लुक देता है. (Photo: ITG)

जब भी घर को रोशन करने की बात आती है, तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले बल्ब या ट्यूबलाइट का नाम आता है. घर में रोशनी के लिए पुराने जमाने से अब तक ज्यादातर लोग बल्ब या ट्यूबलाइट का ही इस्तेमाल करते आए हैं. ये रोशनी का काम तो अच्छी तरह कर देते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर सिर्फ रोशन ही नहीं बल्कि सुंदर, मॉडर्न और थोड़ा प्रीमियम भी दिखे, तो लाइटिंग को थोड़ा बदलने का वक्त आ गया है. दरअसल, ट्यूबलाइट और ब्लब ही नहीं बाजार में घर को रोशन के लिए कई खास तरह की लाइट्स आ रही हैं, जो रोशनी देने के साथ कमरे को शानदार और खूबसूरत लुक भी देती है. ये लाइट्स घर के इंटीरियर और लुक को एलिवेट कर देती हैं. 

खास बात ये है कि हर जगह तेज सफेद रोशनी लगाने की जरूरत नहीं होती. सही जगह पर सही तरह की लाइट लगाने से छोटा-सा कमरा भी ज्यादा खूबसूरत और आरामदायक नजर आ सकता है. आइए जानते हैं घर में किन लाइटिंग ऑप्शन्स को ट्राई किया जा सकता है.

सीलिंग लाइट से दें कमरे को मॉडर्न लुक: अगर कमरे की छत पर बल्ब या ट्यूबलाइट लगी है, तो उसकी जगह LED सीलिंग लाइट लगाई जा सकती है. ये छत के साथ फिट हो जाती है और कमरे में ज्यादा जगह घेरती भी नहीं है.

सम्बंधित ख़बरें

सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी (Photo- ITG)
बेसन नहीं, सत्तू से बनाएं टेस्टी कढ़ी, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
तुरई के छिलकों से बनाएं टेस्टी चटनी (Photo-ITG)
तुरई के छिलकों से बनाएं चटपटी चटनी, जानें शेफ संजीव कपूर की रेसिपी
बाजार जैसी चकली बनाएं घर पर (Photo-ITG)
बाजार जैसी कुरकुरी और चटपटी चकली अब बनाएं घर पर, नोट करें रेसिपी
आलू-पनीर पराठा रेसिपी (Photo- ITG)
नाश्ते में झटपट बनाएं आलू-पनीर पराठा, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी
नाश्ते में बनाएं टेस्टी चीला (Photo-ITG)
नाश्ते में मिनटों में बनाएं क्रिस्पी प्याज-मिर्च चीला, रेसिपी है आसान

आजकल गोल, चौकोर और अलग-अलग डिजाइन वाली सीलिंग लाइट्स बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं. खासकर छोटे कमरों में इनका इस्तेमाल करने से छत साफ-सुथरी और कमरा ज्यादा मॉडर्न दिखाई देता है.

स्पॉटलाइट से घर के खास कोने को करें हाइलाइट: घर की हर चीज पर एक जैसी रोशनी डालना जरूरी नहीं है. अगर आपके घर में कोई सुंदर पेंटिंग, पौधा, शोपीस या वॉल डेकोर है, तो वहां स्पॉटलाइट लगाकर उस हिस्से को हाइलाइट किया जा सकता है. इस तरह की लाइट सीधे एक खास जगह पर फोकस करती है, जिससे कमरे में होटल या कैफे जैसा फील आने लगता है.

Advertisement

कोव लाइटिंग से छत दिखेगी बेहद खूबसूरत: अगर आप घर को थोड़ा लग्जरी लुक देना चाहते हैं, तो कोव लाइटिंग अच्छा ऑप्शन हो सकती है. इसमें लाइट सीधे आंखों पर नहीं पड़ती, बल्कि छत या फॉल्स सीलिंग के किनारे से हल्की रोशनी फैलती है. इसकी सॉफ्ट रोशनी कमरे को काफी एलिगेंट और सुकून भरा लुक देती है. बेडरूम या लिविंग रूम में इस तरह की लाइटिंग खास तौर पर अच्छी लगती है.

वॉल लाइट से दीवारों को बनाएं खूबसूरत: सिर्फ छत पर लाइट लगाने के बजाय दीवारों पर भी वॉल लाइट्स लगाई जा सकती हैं. ये कमरे में जरूरत के हिसाब से रोशनी देने के साथ-साथ डेकोरेशन का काम भी करती हैं. अगर घर की किसी दीवार पर टेक्शचर, पेंटिंग या फोटो फ्रेम लगे हैं, तो उनके आसपास वॉल लाइट लगाने से पूरा हिस्सा ज्यादा उभरकर दिखाई देता है.

LED स्ट्रिप लाइट से बदल दें घर का पूरा लुक: अगर आप कम खर्च में घर को मॉडर्न बनाना चाहते हैं, तो LED स्ट्रिप लाइट भी ट्राई कर सकते हैं. इन्हें टीवी यूनिट, बेड के पीछे, किचन कैबिनेट, अलमारी या सीढ़ियों के किनारे लगाया जा सकता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इन्हें पूरे कमरे को तेज रोशनी देने के बजाय सिर्फ माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. सही जगह लगाने पर साधारण फर्नीचर भी काफी स्टाइलिश दिखने लगता है.

Advertisement

पेंडेंट लाइट से डाइनिंग एरिया को दें स्टाइलिश लुक: डाइनिंग टेबल या किचन के ऊपर पेंडेंट लाइट लगाना आजकल काफी ट्रेंड में है. ये लाइट नीचे की तरफ रोशनी देती है और साथ ही घर को स्टाइलिश लुक भी देती है. अगर आपका डाइनिंग एरिया छोटा है, तो बड़ी और भारी लाइट की जगह छोटी और सिंपल डिजाइन वाली पेंडेंट लाइट लगाएं. इससे जगह भरी-भरी नहीं लगेगी और एरिया भी सुंदर दिखेगा.  

गर्मियों में 'कूल-कूल' वाली बात का क्या है सच?
लाइट बदलने से कमरा एकदम ठंडा नहीं हो जाता, लेकिन LED लाइट्स पुराने जमाने के बल्बों की तुलना में कम गर्मी पैदा करती हैं और इनमें बिजली की खपत भी कम होती है. इसलिए खासकर गर्मियों में पुराने ज्यादा गर्म होने वाले बल्बों की जगह LED ऑप्शन इस्तेमाल करना ज्यादा सही हो सकता है. हालांकि कमरा कितना गर्म या ठंडा रहेगा ये सिर्फ लाइटिंग से तय नहीं होता. धूप, वेंटिलेशन, पंखा, एसी और कमरा कितना बड़ा है ये सभी चीजें भी मायने रखती हैं. 

हर कमरे में एक ही तरह की लाइट लगाने की जरूरत नहीं
लाइटिंग चुनते समय सबसे जरूरी बात यही है कि हर कमरे की जरूरत अलग होती है. लिविंग रूम में सॉफ्ट लाइटिंग, बेडरूम में वार्म लाइट, रसोई में पर्याप्त ब्राइट लाइट और बाथरूम में साफ-सफेद रोशनी ज्यादा काम की हो सकती है.

Advertisement

यानी घर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ महंगे फर्नीचर या डेकोरेशन की जरूरत नहीं. कई बार सही लाइटिंग ही पूरे घर का लुक बदल देती है. इसलिए अगली बार घर की लाइट बदलने का मन हो तो सिर्फ एक तेज बल्ब लगाने के बजाय इन मॉडर्न लाइटिंग ऑप्शन्स पर भी गौर करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    न्यूयॉर्क में ट्रंप की ममदानी से मुलाकात... ग्रेसी मैन्शन में एक घंटे चली बैठक, जानें क्या हुई बात |
    3 अक्टूबर से शुक्र चलेंगे उल्टी चाल, 14 नवंबर तक सावधान रहें ये 4 राशियां! |
    Asian Games 2026 Day 3 Live: एशियन गेम्स में आज महिला क्रिकेट टीम से गोल्ड की आस, शूटिंग-फेंसिंग में भी बरसेंगे मेडल |
    रणजी ट्रॉफी खेलने का क्या फायदा? भारतीय दिग्गज ने पूछा ऐसा सवाल कि मचा बवाल, चयनकर्ताओं पर फूटा गुस्सा |
    Aaj ka Rashifal 22 सितंबर 2026: मिथुन राशि वाले शिक्षा से जुड़ी सफलता करेंगे हासिल, जानें सभी राशियों का हाल |
    Parivartini Ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी आज, नोट करें श्रीहरि का पूजन मुहूर्त और उपासना विधि |
    'मेरी कभी पॉजिटिव कवरेज नहीं करते, नेगेटिव ही दिखाते हैं...', मीडिया बॉयकॉट पर बोले ट्रंप |
    कानपुर देहात की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, VIDEO |
    मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, IRGC की अमेरिका को सख्त चेतावनी |
    हूती हमलों के बीच सऊदी अरब की मदद करेगा ब्रिटेन, लड़ाकू विमानों को देगा एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग
    Advertisement