scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कानपुर देहात की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, VIDEO

कानपुर देहात के जरीहा गांव मेंएक टायर ऑयल फैक्ट्री में आग लग गई. इस हादसे में दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई. दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 40 मिनट में आग पर काबू पाया. अब पुलिस आग लगने के कारणों की जांच कर रही है.

Advertisement
X
40 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया. (Photo- ANI)
40 मिनट बाद आग पर काबू पाया गया. (Photo- ANI)

उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में सोमवार शाम एक टायर ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. ये फैक्ट्री पिछले पांच सालों से बंद चेंबर में पुराने टायरों को प्रोसेस कर तेल बनाने का काम कर रही थी. इस दर्दनाक हादसे में दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत हो गई. 

ये हादसा जिला मुख्यालय से लगभग 44 किलोमीटर दूर गजनेर क्षेत्र के जरीहा गांव के पास स्थित 'ओम जेवीआरडी' फैक्ट्री में हुआ. अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम करीब 5:30 बजे जब छह मजदूर टंकी में टायर लोड कर रहे थे, तभी अचानक आग भड़क उठी. 

आग की चपेट में आने के समय दोनों मजदूर लगभग 30 फीट ऊंची टंकी पर काम कर रहे थे. लपटों में घिरने के बाद वो नीचे गिर गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

सम्बंधित ख़बरें

लड़के से मारपीट, 2 लड़कियों समेत कई पर केस दर्ज
Kanpur horse attack
कानपुर में सांड और आवारा कुत्तों के बाद पागल घोड़े का आतंक
UP kanpur rampur narua village
दो जिलों में फंसा यूपी का ये गांव, 45 सालों से इंसाफ के लिए भटक रहे लोग
करोड़पति ससुर की हत्या, आरोपी बहू का VIDEO सामने आया
kanpur murder case accused daughter in law
कानपुर हत्याकांड में बहू पर आरोप, क्यों रची हत्या की साजिश? देखें वारदात

चार मजदूरों ने भागकर बचाई जान

आग देखते ही देखते बढ़ गई और आसमान में लगभग 2 किलोमीटर दूर तक काला धुआं उठता दिखाई देने लगा. जहां दो मजदूर आग में फंसकर नीचे गिर पड़े, वहीं चार मजदूर और तेल निकालने वाले टैंकर का ड्राइवर भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे.

Advertisement

कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू

मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रतीक श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें शाम करीब 5:50 बजे घटना की सूचना मिली. इसके बाद वो माती फायर स्टेशन से तीन दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बाद में तीन और दमकल गाड़ियां बुलाई गईं.

अधिकारी ने बताया कि दो तेल टंकियों में से एक में आग लग गई थी. दमकल कर्मियों ने तुरंत आसपास की टंकी को ठंडा करना शुरू किया और फॉर्म का इस्तेमाल करके लगभग 40 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

बीड़ी जलाने की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

कानपुर देहात की पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेंद्र पांडे ने बताया कि मृतक मजदूरों की पहचान की कोशिश की जा रही है. SSP आलोक प्रसाद और सीओ संजय सिंह के साथ एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया.

यह भी पढ़ें: नवी मुंबई के फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद

फैक्ट्री मालिक रमेश चंद्र गुप्ता ने पुलिस को बताया कि इससे पहले भी मजदूरों को स्टोरेज एरिया में बीड़ी ले जाते हुए पकड़ा गया था. उसने आशंका जताई कि सोमवार को भी कुछ मजदूर अंदर बीड़ी ले गए होंगे, जिससे ये हादसा हुआ. पुलिस इस दावे और आग लगने के कारणों की जांच कर रही है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, IRGC की अमेरिका को सख्त चेतावनी |
    हूती हमलों के बीच सऊदी अरब की मदद करेगा ब्रिटेन, लड़ाकू विमानों को देगा एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग |
    भारत की स्थायी UNSC सीट के समर्थन में V4 देश, स्लोवाक विदेश मंत्री बोले- उभरती हुई महाशक्ति... |
    Aaj Ka Panchang, 22 September 2026: 22 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    यूपी में देर रात बड़ा उलटफेर! 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदले |
    Aaj ka Rashifal 22 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 22 September 2026: मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार से लाभ का योग है, शुभ रंग- गोल्डन |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 September 2026: कुंभ राशि वाले आज अपनी सेहत का ध्यान रखें, गणेशजी को दूब अर्पित करें |
    Aaj Ka Makar Rashifal 22 September 2026: मकर राशि वाले आज भगवान गणेश की आरती करें, धन की स्थिति में सुधार होगा |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 22 September 2026: धनु राशि वालों को आज भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, करें ये एक उपाय
    Advertisement