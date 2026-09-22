scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मेरी कभी पॉजिटिव कवरेज नहीं करते, नेगेटिव ही दिखाते हैं...', मीडिया बॉयकॉट पर बोले ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया बॉयकॉट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि असल में मीडिया ने उन्हें कभी बॉयकॉट किया ही नहीं. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई बड़े काम किए, लेकिन फिर भी मीडिया ने उन्हें कभी पॉजिटिव कवरेज नहीं दी.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया बॉयकॉट पर प्रतिक्रिया दी. (File Photo- ITGD)
डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया बॉयकॉट पर प्रतिक्रिया दी. (File Photo- ITGD)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई मीडिया संस्थानों को व्हाइट हाउस में बैन कर दिया है. उनके इस फैसले पर कई दूसरे अमेरिकी मीडिया संस्थानों के भी व्हाइट हाउस कवरेज का बॉयकॉट करने की खबरें सामने आईं. अब इसपर ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी है. 

ट्रंप ने मीडिया के रुख पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मीडिया की जिम्मेदारी सकारात्मक काम दिखाने की भी होती है, लेकिन उन्हें हमेशा नेगेटिव कवरेज ही मिलती है.

मीडिया बॉयकॉट के सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'ये दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मेरा बॉयकॉट करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी मेरा बॉयकॉट नहीं किया. इसलिए मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी.'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump.
ट्रंप ने CNN को किया बैन तो प्रमुख अमेरिकी चैनलों ने राष्ट्रपति को किया 'बायकॉट'
Donald Trump Xi Jinping
एक दशक बाद अमेरिका दौरे पर जिनपिंग, व्हाइट हाउस में पत्नी संग स्वागत करेंगे ट्रंप
Trump Houthis Yemen Airstrikes
ट्रंप का अचानक बड़ा यू-टर्न, हूतियों पर हमला क्यों रुका?
Donald Trump
'रूस ने खोया डीजल ऑयल इंडस्ट्री पर कंट्रोल', ट्रंप का बड़ा दावा, कहा- खत्म हो जंग
External Affairs Minister S Jaishankar
जयशंकर 26 सितंबर को UNGA को करेंगे संबोधित, अमेरिकी टैरिफ पर चर्चा संभव

'मैंने 8 युद्धों का निपटारा किया...'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा, 'मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि प्रेस की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं. जैसा कि आप जानते हैं, मैंने चुनाव में भारी जीत हासिल की है. मैंने कई बड़े काम किए हैं. मैंने 8 युद्धों का निपटारा किया है और हमारे देश के इतिहास में सबसे बेहतरीन आर्थिक आंकड़े दर्ज किए गए हैं.'

Advertisement

ट्रंप ने कहा, 'हमारे पास 21 ट्रिलियन डॉलर आ रहे हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है. हमने जो काम किया है, वो किसी ने नहीं किया, लेकिन मुझे कभी कोई पॉजिटिव कवरेज नहीं मिलती, हमेशा नेगेटिव ही दिखाया जाता है.'

ईरान युद्ध और परमाणु हथियार पर टिप्पणी

इस दौरान ट्रंप ने युद्ध और अंतरराष्ट्रीय हालातों पर भी चर्चा की. उन्होंने कहा, 'युद्ध के मामले में भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है. वो (ईरान) परमाणु हथियार हासिल नहीं करने जा रहे हैं. वो अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं. असल में, मेरी आज भी इस मुद्दे पर अहम बैठकें हैं. वो काफी खराब स्थिति में हैं.'

न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी दी राय

दूसरी ओर, जब न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी से पूछा गया कि क्या उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात के दौरान मीडिया आउटलेट्स को बैन करने के मुद्दे पर चर्चा की, तो उन्होंने अलग रुख दिखाया.

यह भी पढ़ें: व्हाइट हाउस में ट्रंप ने CNN को किया बैन तो प्रमुख अमेरिकी चैनलों ने राष्ट्रपति को किया 'बायकॉट'

मेयर ममदानी ने कहा, 'मैंने राष्ट्रपति से कहा कि हम प्रेस के सभी सदस्यों को यहां अपने लॉन में जगह देने जा रहे हैं. ये एक ऐसी चीज है जिस पर मैं विश्वास करता हूं. मेरी नजर में राय या आलोचना चाहे जो भी हो, हमें हर किसी के साथ संवाद करना चाहिए.'

Advertisement

इस बीच, व्हाइट हाउस ने ऑफिशियली 'ट्रंप टीवी' लॉन्च कर दिया है. ये एक डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है जो एडमिनिस्ट्रेशन कंटेंट को 24/7 स्ट्रीम करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'मेरी कभी पॉजिटिव कवरेज नहीं करते, नेगेटिव ही दिखाते हैं...', मीडिया बॉयकॉट पर बोले ट्रंप |
    कानपुर देहात की टायर फैक्ट्री में भीषण आग, दो मजदूरों की जिंदा जलकर मौत, VIDEO |
    मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, IRGC की अमेरिका को सख्त चेतावनी |
    हूती हमलों के बीच सऊदी अरब की मदद करेगा ब्रिटेन, लड़ाकू विमानों को देगा एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग |
    भारत की स्थायी UNSC सीट के समर्थन में V4 देश, स्लोवाक विदेश मंत्री बोले- उभरती हुई महाशक्ति... |
    Aaj Ka Panchang, 22 September 2026: 22 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    यूपी में देर रात बड़ा उलटफेर! 34 IAS अफसरों का ट्रांसफर, कई जिलों के DM भी बदले |
    Aaj ka Rashifal 22 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 22 September 2026: मीन राशि वालों के लिए आज व्यापार से लाभ का योग है, शुभ रंग- गोल्डन |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 22 September 2026: कुंभ राशि वाले आज अपनी सेहत का ध्यान रखें, गणेशजी को दूब अर्पित करें
    Advertisement