मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, IRGC की अमेरिका को सख्त चेतावनी

मिडिल-ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के IRGC ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है. IRGC के डिप्टी कमांडर-इन-चीफ मेजर जनरल मुस्तफा इजादी ने कहा कि ईरानी जनता ने ईरान-इराक युद्ध के समय दिखाई गई 'रणनीतिक धैर्य' के बलबूते दुश्मन का डटकर मुकाबला किया है.

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इजादी ने बताया कि ईरान लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है. इसमें मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल, साइबर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि इस्लामिक रेजिस्टेंस फ्रंट पूरी तरह से एक्टिव है और यमनी फाइटर्स दुश्मन का डटकर मुकाबला कर रहे हैं.

'जंग अभी खत्म नहीं हुई है'

इससे पहले अल-आलम न्यूज नेटवर्क को दिए इंटरव्यू में IRGC के सेकंड ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मोहेब्बी ने भी युद्ध के हालात पर बात की थी. उन्होंने कहा था, 'हमारी नजर में युद्ध तो युद्ध ही है, इसके अलग-अलग चरण होते हैं. ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है और IRGC ने खुद को एक लंबे युद्ध के लिए तैयार कर रखा है. अगर ये संघर्ष किसी दूसरे उग्र चरण में पहुंचता है, तो हम अपनी रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'

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इसके साथ ही IRGC के प्रवक्ता ने दावा किया कि अमेरिका, इजरायल और उसके सहयोगी इस युद्ध में अपने मकसद को हासिल करने में नाकाम रहे हैं. उन्होंने इसे अमेरिका की ऐतिहासिक और शर्मनाक हार करार दिया और कहा कि अमेरिका में इस हार को मानने की हिम्मत नहीं है.

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क्षेत्र से हटना ही होगा: IRGC

प्रेस टीवी के मुताबिक, IRGC ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका और इजरायल को ये समझना होगा कि देर-सबेर उन्हें इस क्षेत्र से अपनी आपराधिक मौजूदगी को खत्म करना ही पड़ेगा. IRGC ने कहा कि ईरानी सशस्त्र बल किसी भी आक्रामकता का सही जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

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