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जर्मनी की शांति अपील के बाद रूस-यूक्रेन में फिर ‘ड्रोन वॉर’, कीव से सुमी तक धमाकों में 9 की मौत

UN में युद्ध पर बातचीत के दौरान रूस-यूक्रेन में हमले और तेज हो गए. रविवार को दोनों देशों ने एक-दूसरे पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए. इन हमलों में यूक्रेन में 8 और रूस में एक व्यक्ति की जान चली गई. यह हमला युद्ध रोकने और तनाव खत्म करने की कोशिशों के बीच शुरू हुआ.

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रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में 9 लोग मारे गए (Photo-AP)
रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में 9 लोग मारे गए (Photo-AP)

रूस और यूक्रेन के बीच करीब साढ़े चार साल से चल रहे युद्ध के बीच रविवार को भी हमलों का सिलसिला जारी रहा. दोनों देशों ने रातभर और रविवार को एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बनाया. यूक्रेन में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई, जबकि रूस के बेलगोरोद इलाके में एक महिला की अस्पताल में मौत हो गई. इन हमलों के कुछ घंटों पहले ही जर्मनी ने रूस से तनाव कम करने की अपील की थी, जिसे रूस ने खारिज कर दिया.

यूक्रेन की राजधानी कीव में रात के दौरान रूसी ड्रोन ने एक गैर-आवासीय इमारत को निशाना बनाया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई. राजधानी के बाहरी इलाके में हुए एक और ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की जान गई और कम से कम पांच लोग घायल हुए. कीव शहर में एक 9 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग भी ड्रोन की चपेट में आई, जिसमें एक महिला घायल हुई.

कीव के डेटा सेंटर पर भी हमला

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यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जानकारी दी कि रूस ने रविवार सुबह कीव के एक डेटा सेंटर पर दो बार हमला किया. उनके मुताबिक, इसमें दो बच्चे और एक वयस्क घायल हुए. रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसके निशाने पर ऐसे कई डेटा सेंटर थे, जिनसे यूक्रेन की सेना को इंटरनेट सेवा मिल रही थी. रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कीव और ओडेसा इलाके में लॉजिस्टिक हब और दूसरे सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया. इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

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यह भी पढ़ें: 'क्या बर्लिन ने सेकंड वर्ल्ड वॉर से सबक नहीं सीखा?', UNGA में जर्मनी की सलाह पर भड़का रूस

उत्तरी यूक्रेन के सुमी शहर में रूसी गाइडेड बमों से हुए हमले में एक महिला और 16 साल की लड़की की मौत हो गई. वहीं पांच लोग घायल हो गए. दक्षिणी ओडेसा क्षेत्र में भी रातभर कई हमले हुए. स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इसमें एक व्यक्ति की मौत और दो लोग घायल हुए.

दूसरी तरफ रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के एनरहोदर शहर में यूक्रेनी ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हुई और दो लोग घायल हुए. बता दें कि इसी शहर में यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु पावर प्लांट स्थित है.

लावरोव-वाडेफुल की मुलाकात में भी नहीं बनी बात

युद्ध के बीच न्यूयॉर्क में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल की मुलाकात हुई. 2022 में यूक्रेन पर रूस के बड़े पैमाने पर हमले शुरू होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की यह पहली आमने-सामने बैठक थी. यह मुलाकात UN महासभा के दौरान 26 सितंबर को हुई.

जर्मनी ने रूस से तनाव कम करने और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में कदम उठाने की बात कही. लेकिन रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने बैठक को ज्यादा महत्व नहीं दिया. उन्होंने कहा कि वाडेफुल ने रूस की आलोचना वाली अपनी आधिकारिक स्थिति ही दोहराई.

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वहीं वाडेफुल ने कहा कि रूस के साथ रिश्ते बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूसी नेतृत्व को युद्ध खत्म करने की वास्तविक इच्छा दिखानी होगी. बातचीत और शांति की इन कोशिशों के बीच रूस मिसाइल, ग्लाइड बम और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन भी रूस की तेल रिफाइनरियों और कारोबारी ठिकानों को लंबी दूरी के ड्रोन से निशाना बना रहा है.

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