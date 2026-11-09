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ट्रंप अंदर, व्हाइट हाउस में लॉकडाउन, कार क्रैश कर सीक्रेट सर्विस एजेंट से भिड़ा संदिग्ध

व्हाइट हाउस के ठीक सामने लाफायेट स्क्वायर में एक कार साइनपोस्ट से टकरा गई. इसके बाद कार से सफेद धुआं निकलता देखा गया. इसके बाद वहां का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो गया और अमेरिकी राष्ट्रपति परिसर में कुछ समय के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया.

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साइन पोस्ट से टक्कर के बाद कार से सफेद धुआं निकलने लगा. (Photo: Social media)
साइन पोस्ट से टक्कर के बाद कार से सफेद धुआं निकलने लगा. (Photo: Social media)

अमेरिका में राष्ट्रपति भवन से एक शख्स ने अपनी कार टकरा दी. इसके बाद शख्स ने सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों और नेशनल गार्ड के जवानों के साथ हाथापाई करनी शुरू कर दी. इसके बाद व्हाइट हाउस में कुछ समय के लिए लॉकडाउन कर दिया गया. घटना के समय राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे.

ऑनलाइन सामने आए वीडियो फुटेज के अनुसार एक सिल्वर सेडान कार लाफायेट स्क्वायर के उत्तरी छोर पर बने पक्के रास्ते पर आ गई और एक साइनपोस्ट से टकरा गई. टक्कर के बाद गाड़ी से सफेद धुआं निकलता देखा गया. इससे वहां अफरा-तफरी फैल गई.

स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 10 बजे, अमेरिकी सीक्रेट सर्विस ने व्हाइट हाउस प्रेस कोर के सदस्यों को अंदर जाने और वहीं रहने का निर्देश दिया. जिस समय यह घटना हुई, उस वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे.

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ऑनलाइन वायरल हो रहे वीडियो फुटेज के अनुसार, एक सिल्वर सेडान कार लाफायेट स्क्वायर के उत्तरी छोर पर बने पक्के रास्ते पर आ गई और एक साइनपोस्ट से टकरा गई. टक्कर के बाद गाड़ी से सफेद धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया. 

इस शख्स ने व्हाइट हाउस के बाहर कार क्रैश किया. (Photo: AFP)

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सुरक्षाकर्मियों के साथ हुई झड़प के बाद ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया. हालांकि ड्राइवर की पहचान, दुर्घटना के कारणों और इसके पीछे के संभावित मकसद के बारे में फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. अमेरिकी एजेंसियां इस शख्स से पूछताछ कर रही हैं. 

लाफायेट स्क्वायर, व्हाइट हाउस के ठीक सामने पेन्सिलवेनिया एवेन्यू के पार स्थित है और राष्ट्रपति परिसर के पास एक प्रमुख पब्लिक प्लेस है. इस टक्कर के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय हो गई, जिसके चलते व्हाइट हाउस के आसपास अस्थायी रूप से पाबंदियां लगा दी गईं.

कैसी है व्हाइट हाउस की सुरक्षा?

अमेरिका के व्हाइट हाउस की सुरक्षा दुनिया की सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है. इसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के पास है. राष्ट्रपति और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रेसिडेंशियल प्रोटेक्टिव डिवीजन तैनात रहती है, जबकि यूनिफॉर्म्ड डिवीजन व्हाइट हाउस परिसर की सुरक्षा संभालती है.

अगर व्हाइट हाउस पर हमले, घुसपैठ, गोलीबारी या बम की आशंका हो तो सीक्रेट सर्विस तत्काल सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय करती है. राष्ट्रपति को सुरक्षित स्थान पर ले जाने या सुरक्षित रखने की कार्रवाई की जाती है. इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम (ERT), काउंटर असॉल्ट टीम और काउंटर स्नाइपर यूनिट जैसी विशेष टीमें सक्रिय होती हैं. संदिग्ध वस्तुओं की जांच में बम निरोधक दस्ते और प्रशिक्षित खोजी कुत्तों की मदद ली जाती है. जरूरत पड़ने पर स्थानीय पुलिस, अग्निशमन और मेडिकल टीमें भी सहयोग करती हैं. 
 

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