जिसको हंट करना चाहता था US, राष्ट्रपति बन वो 'आतंकी' पहुंचा न्यूयॉर्क... क्या ट्रंप से होगी मीटिंग?

जिस शख्स को कभी अमेरिका आतंकवादी संगठन का नेता मानकर ढूंढ रहा था, वही अहमद अल-शरा अब सीरिया के राष्ट्रपति के तौर पर न्यूयॉर्क पहुंच चुका है. अल-शरा सोमवार को सीरियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में शामिल होने पहुंचे. उनके साथ विदेश मंत्री असद हसन अल-शैबानी और इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री राएद अल-सालेह समेत कई अधिकारी हैं.

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अहमद अल-शरा का अतीत इस दौरे को खास बनाता है. वह पहले अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाने जाते थे और हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS के प्रमुख थे. अमेरिका ने उनके खिलाफ लंबे समय तक रिवॉर्ड फॉर जस्टिस के तहत 1 करोड़ डॉलर तक का इनाम रखा था. दिसंबर 2024 में अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत के बाद अमेरिका ने यह इनाम आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया.

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कभी अमेरिकी इनाम, अब UNGA में सीरिया की नुमाइंदगी

अल-शरा के न्यूयॉर्क पहुंचने को सीरिया के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोबारा जुड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है. वह UNGA के हाई लेवल जनरल डिबेट में सीरिया की तरफ से संबोधन देंगे. उनके दौरे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के साथ 22 सितंबर को मुलाकात भी शामिल है. दोनों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग पर बातचीत होनी है.

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अब सबसे बड़ा सवाल ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात को लेकर है. फिलहाल ट्रंप और अल-शरा के बीच इस न्यूयॉर्क दौरे के दौरान किसी अलग और औपचारिक द्विपक्षीय बैठक का आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं है. हालांकि, UNGA के दौरान देशों के नेताओं की सामूहिक बैठकों और कार्यक्रमों में दोनों का आमना-सामना हो सकता है. ऐसे में दोनों के बीच छोटी मुलाकात या अनौपचारिक बातचीत की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है.

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ट्रंप और अल-शरा के बीच पहले हो चुकी है मुलाकात

अहमद अल-शरा और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहले ही सीधी बातचीत हो चुकी है. दोनों नेताओं के बीच पहले व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी. इसके अलावा नाटो समिट के दौरान तुर्की की राजधानी अंकारा में भी दोनों की द्विपक्षीय बातचीत हुई थी.

मसलन, एक समय अमेरिका जिस अल-शरा के सिर पर 1 करोड़ डॉलर का इनाम रख चुका था, उसका अब अमेरिकी नेतृत्व के साथ राजनयिक स्तर पर संवाद होना सीरिया की बदली हुई तस्वीर को दिखाता है. हालांकि, इस UNGA दौरे में ट्रंप और अल-शरा की औपचारिक मुलाकात होगी या नहीं, इसका अभी इंतजार है.

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