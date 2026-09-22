scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान में जंग के बीच न्यूयॉर्क मुलाकात करेंगे ट्रंप-पेजेश्कियान? UNGA के बीच क्यों हो रही चर्चा

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान मंगलवार को UNGA में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंच रहे हैं. इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे मुलाकात के लिए ‘संभावना’ जताई है, लेकिन अभी दोनों नेताओं की बैठक तय नहीं हुई है.

Advertisement
X
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान न्यूयॉर्क में UNGA को संबोधित करेंगे. (File Photo: AFP)
ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान न्यूयॉर्क में UNGA को संबोधित करेंगे. (File Photo: AFP)

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के न्यूयॉर्क पहुंचने से अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत की अटकलें तेज हो गई हैं. पेजेश्कियान आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचेंगे. वह 23 सितंबर को UNGA में अपना संबोधन देंगे. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह पेजेश्कियान से मुलाकात के लिए ‘संभवतः तैयार’ हैं. हालांकि, अभी दोनों नेताओं की मुलाकात का कोई आधिकारिक कार्यक्रम तय नहीं हुआ है.

ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख भी साफ रखा है. उन्होंने कहा है कि वह फिलहाल ‘निर्णय लेने के दौर’ में हैं और उनके सामने तीन रास्ते हैं. इनमें सैन्य कार्रवाई, ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाए रखना या फिर कोई समझौता करना शामिल है. ऐसे में पेजेश्कियान और ट्रंप की संभावित मुलाकात को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि दोनों देशों के बीच महीनों से जंग और तनाव जारी है.

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध पर ट्रंप को अपनों से झटका! मिड-टर्म से पहले रिपब्लिकन्स में बढ़ी बेचैनी

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump
ईरान युद्ध पर ट्रंप को अपनों से झटका! मिड-टर्म से पहले रिपब्लिकन्स में बढ़ी बेचैनी
Iran strengthning missile system
मिसाइल-ड्रोन से एयर डिफेंस तक... सैन्य ताकत बढ़ा रहा ईरान, US को चेताया
Iran Pezeshkian masoud Pezeshkian (Photo; ITG)
UN को संबोधित करने न्यूयॉर्क जाएंगे ईरानी राष्ट्रपति, टीम मेंबर को नहीं मिला वीजा
Trump Houthis Yemen Airstrikes
ट्रंप का अचानक बड़ा यू-टर्न, हूतियों पर हमला क्यों रुका?
five war zone
दुनिया में खुल चुके हैं 5 वॉर जोन... यूक्रेन-रूस, हूती-सऊदी, ईरान-US, जापान-कोरिया, पाकिस्तान-अफगानिस्तान

ईरान ने भी बातचीत के संकेत दिए

ईरानी राष्ट्रपति के न्यूयॉर्क दौरे से पहले तेहरान की तरफ से भी अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना के संकेत मिले हैं. सोमवार को पेजेश्कियान ने ईरानी राजधानी तेहरान में पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से मुलाकात की थी. इस दौरान ईरान की तरफ से तनाव कम करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत की प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की इच्छा का संकेत दिया गया.

Advertisement

हालांकि, दोनों देशों के बीच बातचीत की राह आसान नहीं है. ट्रंप ने ईरान पर कड़े आर्थिक और सैन्य दबाव की चेतावनी दी है. वहीं ईरान लगातार अमेरिकी कार्रवाई के खिलाफ चेतावनी दे रहा है. ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी कहा है कि अगर अमेरिका ने नया हमला किया तो ईरान युद्ध में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और इसके भौगोलिक दायरे में बदलाव कर सकता है.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में ट्रंप की ममदानी से मुलाकात... ग्रेसी मैन्शन में एक घंटे चली बैठक, जानें क्या हुई बात

पेजेश्कियान के दौरे पर अमेरिका ने लगाई कई पाबंदियां

अमेरिका ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान, विदेश मंत्री अब्बास अराघची और ईरान के वरिष्ठ राजनयिकों को UNGA में शामिल होने के लिए वीजा दिया है. हालांकि, ईरानी राष्ट्रपति की मीडिया और कम्युनिकेशन टीम के कुछ सदस्यों को वीजा नहीं दिया गया. इसके अलावा न्यूयॉर्क में ईरानी प्रतिनिधिमंडल की आवाजाही पर भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं.

पेजेश्कियान UNGA के मंच से ईरान का पक्ष रखेंगे और इसके अलावा कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे. ऐसे में न्यूयॉर्क में ट्रंप और पेजेश्कियान एक ही जगह मौजूद होंगे, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि दोनों की आमने-सामने मुलाकात होगी या नहीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Rule Change: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे FD के नियम, ब्याज पर क्या असर? जानिए 'A to Z' डिटेल |
    'बिना धोनी की सलाह के पत्ता भी नहीं हिलता...', जहीर खान को CSK का हेड कोच बनाने के पीछे था माही का बड़ा हाथ! |
    UP: डायल 112 की गाड़ी से पेट्रोल निकालकर बेचते थे 2 पुलिस वाले, CCTV से खुली करतूत |
    'यूथ को इंटीमेसी से आपत्ति नहीं', फिल्मों में पार हो रही हदें? 'लस्ट स्टोरीज 3' के डायरेक्टर ने तोड़ी चुप्पी |
    राधिका अंबानी ने दिखाया 15 हजार करोड़ के एंटीलिया का अनदेखा कोना, क्रिस्टल की सीढ़ियों और शाही बैकड्रॉप पर टिकीं नजरें, PHOTOS |
    मीडिया के बहिष्कार पर ट्रंप का पलटवार, बोले सिर्फ निगेटिव खबरें क्यों? |
    उम्र 125 साल... दिल्ली के सबसे बुजुर्ग मतदाता को भी SIR का नोटिस |
    सरकारी अस्पताल में AC फटा, 5 दिन के मासूम की मौत... 23 बच्चे दूसरे अस्पताल रेफर |
    Rahu Ketu Gochar 2026: राहु केतु दिलाएंगे प्रॉफिट! 76 दिनों तक 6 राशियों का बढ़ेगा बैंक बैलेंस |
    बाइक में जाल लगाया, 5 बच्चों को बांधकर बैठाया.. कर्नाटक का चौंकाने वाला Video
    Advertisement