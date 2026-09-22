क्यों नहीं खेल रहे हैं वैभव सूर्यवंशी? जापान के खिलाफ मैच से बाहर बैठने की असली वजह आई सामने!

भारत और जापान के बीच जापान के साणो इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाले मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. लेकिन भारत का यह दांव उलटा पड़ गया. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन दोनों ही जल्दी आउट होकर पवेलियन लौट गए.

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इस मैच में फैन्स की नजरें एक बार फिर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी पर टिकी थीं. लेकिन एक बार फिर फैन्स को निराशा हाथ लगी है, क्योंकि वैभव को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली है.

वैभव को अफगानिस्तान के खिलाफ खेली गई पूरी टी20 सीरीज के दौरान भी एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला था और वह बेंच पर ही बैठे रहे थे. जापान के खिलाफ इस एकतरफा मुकाबले में भी टीम मैनेजमेंट ने उन्हें बाहर रखने का फैसला किया.

इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि टीम मैनेजमेंट ने एक बार फिर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की अनुभवी ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया है. इन दोनों खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जिसके चलते कप्तान श्रेयस अय्यर और टीम मैनेजमेंट विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करना चाहता है.

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A special start to a historic clash 🤝



Beautiful scenes at the toss as #TeamIndia Skipper @ShreyasIyer15 is presented with a special memento to commemorate the 75th anniversary of India-Japan diplomatic relations 🇮🇳🇯🇵#TeamIndiaInJapan | @CricketJapan pic.twitter.com/bv4JiIdaMi — BCCI (@BCCI) September 22, 2026

हालांकि, वैभव के फैंस को उम्मीद है कि आने वाले मुकाबलों या एशियन गेम्स में इस युवा खिलाड़ी को जरूर मौका मिलेगा. साणो में खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण इस ऐतिहासिक मैच में काफी देरी हुई, जिसके चलते मुकाबले को घटाकर सिर्फ 5-ओवर का कर दिया गया है.

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है. प्रेजेंटेशन के दौरान अय्यर ने कहा कि वह जापान में आकर और वहां क्रिकेट को बढ़ावा देने का हिस्सा बनकर बेहद गर्व महसूस कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह कभी जापान आकर कप्तानी करेंगे, और वह इस ऐतिहासिक मौके पर फैंस को एक बेहतरीन मैच देना चाहते हैं.

🚨 Toss 🚨#TeamIndia have won the toss & will bat first in the one-off #JPNvIND T20I.



Here's a look at how we line up for the historic clash!



Updates ▶️ https://t.co/0YhYTwc8HS#TeamIndiaInJapan pic.twitter.com/0OwYm0Z7fV — BCCI (@BCCI) September 22, 2026

तेज गेंदबाज जसप्रित बुमराह को इस छोटे मैच और परिस्थितियों को देखते हुए आराम (रेस्ट) दिया गया है. उनकी जगह अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर को मौका मिला है. भारत ने अपनी स्पिन गेंदबाजी को मजबूत करते हुए अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई तीनों को टीम में शामिल किया है.

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