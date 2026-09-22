46 साल की हुईं करीना कपूर खान, इतना महंगा नाइटसूट पहन पति सैफ और बहन करिश्मा संग की 'पायजामा पार्टी'; देखें Inside Photos

बॉलीवुड की फैशन क्वीन करीना कपूर खान ने अपना 46वां बर्थडे किसी बड़े ग्लैमरस इवेंट या स्टार्स से सजी पार्टी में नहीं, बल्कि बेहद खास और निजी अंदाज में सेलिब्रेट किया. 21 सितंबर को बर्थडे के मौके पर करीना ने अपनी बहन करिश्मा कपूर, पति सैफ अली खान और करीबी दोस्तों के लिए 'पायजामा पार्टी' रखी, जिसकी इनसाइड तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. खास बात ये रही कि पार्टी की थीम भले ही पायजामा थी, लेकिन बर्थडे गर्ल यानी बेबो का लुक किसी फैशन इवेंट में पहनी गई ड्रेस जितना महंगा था. जी हां, करीना ने अपनी बर्थडे पार्टी में जो कुर्ता-पायजामा पहना था वो बहुत महंगा है.



बहन करिश्मा और दोस्तों द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में करीना का लुक देखते ही बन रहा है. एक्ट्रेस भारी-भरकम ड्रेस के बिना भी बेहद स्टाइलिश और चिक लग रही हैं. चलिए जानते हैं बर्थडे गर्ल करीना ने अपने पायजामा पार्टी के लिए क्या पहना.



बर्थडे पार्टी में दिखा बेबो का लग्जरी स्टाइल

करीना ने अपनी पायजामा पार्टी के लिए हाउस ऑफ मसाबा (House of Masaba) का 'Lounging Loud' कुर्ता सेट पहना था. इसकी कीमत 75,000 रुपये बताई जा रही है. आउटफिट का सबसे खास हिस्सा इसका रिलैक्स्ड और ओवरसाइज्ड सिल्हूट है, जो लाउंजवेयर को फेस्टिव और एथनिक टच देता है.

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ऑल-वाइट सेट में एक ढीला-ढाला कुर्ता और मैचिंग लूज पायजामा शामिल था. करीना के कुर्ते को शर्ट स्टाइल बनाने के लिए उसमें कॉलर जोड़ा गया था. इसके साथ ही कुर्ते की एक तरफ पॉकेट थी, जिस पर खूबसूरत पैचवर्क डिटेलिंग नजर आती है. जबकि पायजामे पर रॉयल मोटिफ्स बनाए गए थे, जो उनके पूरे लुक को और खास बनाते हैं. यानी देखने में ये एक सिंपल वाइट सेट लगता है, लेकिन इसकी डिटेलिंग इसे नॉर्मल नाइटसूट से बिल्कुल अलग बनाती है.



नाइटसूट जैसा कंफर्ट, लेकिन देखने में रॉयल

करीना के इस लुक की खासियत सिर्फ इसकी कीमत नहीं, बल्कि इसका कम्फर्ट और रॉयल एस्थेटिक का कॉम्बिनेशन है. ढीले-ढाले कुर्ते और पायजामे ने उन्हें पूरी तरह रिलैक्स्ड पार्टी लुक दिया, वहीं एथनिक पैटर्न और स्टाइलिंग ने इसे पार्टी फ्रेंडली और ग्लैमरस बना दिया.

बेबो ने इस आउटफिट के साथ फिजी गॉब्लेट (Fizzy Goblet) ब्रांड की हैंडक्राफ्टेड एम्ब्रॉयडर्ड जूत्तियां पहनी थीं. वाइट आउटफिट के साथ जूत्तियों का ये देसी टच पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहा था.

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नेकपीस, कड़े और खुले बालों से पूरा किया लुक

करीना ने अपने लुक को बहुत ज्यादा हैवी बनाने के बजाय मिनिमल लेकिन एलिगेंट स्टाइलिंग चुनी. गले में स्टेटमेंट नेकपीस और हाथों में कड़े उनके एथनिक आउटफिट के साथ अच्छी तरह मैच कर रहे थे. मेकअप की बात करें तो करीना ने नेचुरल और नो-मेकअप ग्लो चुना. उन्होंने सटल मेकअप और खुले बालों के साथ अपने लुक को शानदार बनाया.



करीना वाइट में, करिश्मा ने चुना ब्लैक लुक

पार्टी में करीना जितनी स्टाइलिश लगीं, उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर भी बेहद शानदार अंदाज में नजर आईं. जहां करीना ने ऑल-वाइट आउटफिट चुना, वहीं करिश्मा ने ब्लैक स्ट्राइप्ड कुर्ते के साथ लूज ट्राउजर पहना.

इस ब्लैक एंड वाइट ट्विनिंग ने दोनों बहनों के लुक को एक-दूसरे से अलग होते हुए भी काफी खूबसूरत बना दिया.



सैफ अली खान के साथ भी दिए पोज

पार्टी की तस्वीरों में करीना अपने पति सैफ अली खान के साथ भी नजर आईं. सैफ ने एथनिक कुर्ता-पायजामा पहना था और उनका लुक भी करीना की पायजामा पार्टी थीम के साथ अच्छी तरह मैच कर रहा था.

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