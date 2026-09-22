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UNGA से पहले अमेरिका में सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द, न्यूयॉर्क पहुंच रहे वर्ल्ड लीडर्स

फिलाडेल्फिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में तकनीकी गड़बड़ी के बाद न्यूयॉर्क इलाके के बड़े एयरपोर्ट कई घंटों तक प्रभावित रहे. इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए पहुंच रहे विदेशी नेताओं के दौर में सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं और लंबी देरी का सिलसिला शुरू हो गया.

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अमेरिका में कुछ राज्यों में एयर ट्रैफिक फेल कर गया है. (सांकेतिक तस्वीर)
अमेरिका में कुछ राज्यों में एयर ट्रैफिक फेल कर गया है. (सांकेतिक तस्वीर)

अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए दुनिया भर के नेता पहुंच रहे हैं. इसी बीच देश के नॉर्थईस्ट इलाके में एयर ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी तकनीकी खराबी आ गई. सोमवार को सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं, जबकि हजारों उड़ानों में देरी हुई. न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी, लागार्डिया और नेवार्क एयरपोर्ट के अलावा फिलाडेल्फिया की उड़ानें भी प्रभावित हुईं.

हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वॉशिंगटन डीसी से न्यूयॉर्क की फ्लाइट तय समय पर रवाना हुई. अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक, फिलाडेल्फिया के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में सोमवार सुबह एक जरूरी सर्किट फेल हो गया. इसके बाद पता चला कि बैकअप फाइबर ऑप्टिक लाइन भी न्यू जर्सी में निर्माण कार्य के दौरान कट गई थी. यह लाइन न्यू ब्रंसविक और नेवार्क के बीच थी.

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बैकअप फाइबर लाइन की चल रही मरम्मत

एफएए के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि मुख्य लाइन पर नया सर्किट लगाने और बैकअप फाइबर लाइन की मरम्मत का काम चल रहा है. उनके मुताबिक, फाइबर लाइन की मरम्मत में करीब 13 घंटे लग सकते हैं. दोपहर तक लागार्डिया और फिलाडेल्फिया से कुछ फ्लाइट्स दोबारा शुरू हो गई थीं, लेकिन पूरे दिन बड़े पैमाने पर देरी की आशंका बनी रही.

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यह वही फिलाडेल्फिया एफएए सेंटर है, जहां तकनीकी दिक्कतों के कारण 2025 में भी नेवार्क एयरपोर्ट पर बार-बार उड़ानें प्रभावित हुई थीं. कुछ एयरलाइंस ने यात्रियों को बिना अतिरिक्त शुल्क के अपनी फ्लाइट बदलने की सुविधा भी दी.

यह भी पढ़ें: एक दशक बाद अमेरिका दौरे पर जिनपिंग, व्हाइट हाउस में पत्नी संग स्वागत करेंगे ट्रंप

शेड्यूल और मौसम की निगरानी के लिए नया सिस्टम

इसी बीच एफएए ने एक नए कंप्यूटर सिस्टम की टेस्टिंग शुरू की है, जो एआई की मदद से शेड्यूल टकराव और मौसम से जुड़ी दिक्कतों का अनुमान लगाने में मदद करेगा. फिलहाल इसकी टेस्टिंग सिर्फ वॉशिंगटन डीसी इलाके में हो रही है और इसका मौजूदा तकनीकी खराबी से कोई संबंध नहीं बताया गया है.

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