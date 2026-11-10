यूरोप पहुंचने की जिद्द, समंदर पार करने की जद्दोजहद में जान गंवा रहे लोग

यूरोप पहुंचने की उम्मीद में समुद्र का रास्ता चुन रहे प्रवासियों की जान तेजी से खतरे में पड़ रही है. पश्चिम अफ्रीका से लेकर बंगाल की खाड़ी तक हजारों लोग युद्ध, संघर्ष और रोजगार के घटते अवसरों से बचने के लिए समुद्री यात्राएं कर रहे हैं. इन यात्राओं में कई लोगों की जान जा रही है. हाल ही में 8 नवंबर को सेनेगल के केबेमेंर के पास एक मछली पकड़ने वाली नाव पलट गई. स्थानीय तौर पर पिरोग के नाम से जानी जाने वाली इस नाव में सवार कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई, जबकि सिर्फ एक व्यक्ति जिंदा बचा. नाव उत्तरी सेनेगल के सेंट-लुई से स्पेन की ओर जा रही थी.

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यह कोई अकेली घटना नहीं है. इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के आंकड़ों के मुताबिक, 1 जनवरी से 15 सितंबर के बीच समुद्र के रास्ते करीब 60 हजार लोग यूरोप पहुंचे. यह पिछले साल इसी अवधि में पहुंचे 98,040 लोगों के मुकाबले 39 फीसदी कम है. लेकिन इस दौरान कम से कम 2,292 लोग समुद्र में मारे गए या लापता हो गए. पिछले साल यह आंकड़ा 1,999 था. यानी मौतों और लापता लोगों की संख्या में 15 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.

IOM की प्रमुख एमी पोप ने कहा कि समुद्र में होने वाली लगभग हर मौत और लापता होने की घटना को रोका जा सकता है. हालांकि, वास्तविक आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है. साल 2025 में करीब 1,500 संदिग्ध मौतों की पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि सहायता में कटौती के कारण उनकी जांच नहीं हो पाई.

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रास्ते बदल रहे, लेकिन पलायन नहीं रुक रहा

पश्चिम अफ्रीका से यूरोप जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं हुई है. सख्त सीमा नियंत्रण के कारण नावों के रवाना होने की जगह बदल रही है. अब लोग गाम्बिया, गिनी-बिसाऊ और गिनी जैसे दूर के इलाकों से यात्रा शुरू कर रहे हैं. मिक्स्ड माइग्रेशन सेंटर के मुताबिक, कुछ यात्राएं अब 2,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी हो गई हैं और इन्हें पूरा करने में 10 दिन तक लग रहे हैं.

1 से 6 नवंबर के बीच 49 नावों से 4,587 प्रवासी कैनरी द्वीप पहुंचे. एल हिएरो द्वीप की आबादी करीब 11,400 है, लेकिन एक हफ्ते से भी कम समय में यहां 3,300 से ज्यादा प्रवासियों के पहुंचने के बाद आपातकाल घोषित करना पड़ा.

मछली पकड़ने का काम छूट रहा, इसलिए देश छोड़ रहे लोग

सेनेगल में पलायन की वजह समुद्र तक पहुंचने से बहुत पहले शुरू हो जाती है. यहां तटीय इलाकों में मछली पकड़ना लोगों की आजीविका का बड़ा साधन है, लेकिन सालों से हो रही जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ने की वजह से यह कारोबार दबाव में है.

लंदन स्थित एनवायरनमेंटल जस्टिस फाउंडेशन के मुताबिक, सेनेगल के करीब 3 फीसदी कामगार मछली पकड़ने के काम से जुड़े हैं. वहीं, जिन मछली प्रजातियों का आकलन किया गया, उनमें से 57 फीसदी या तो खत्म होने की कगार पर हैं या पहले ही खत्म हो चुकी हैं. संगठन ने खास तौर पर विदेशी औद्योगिक जहाजों की वजह से बढ़ते दबाव की ओर इशारा किया है. हालांकि, समस्या सिर्फ विदेशी जहाजों तक सीमित नहीं है. बड़े और छोटे दोनों तरह के मछली पकड़ने वाले बेड़ों की वजह से दशकों से मछलियों की संख्या घट रही है.

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मछलियां कम होने से तटीय समुदायों की कमाई भी घट रही है. ऐसे में जिस समुद्र से कभी उनका जीवन चलता था, वही अब कुछ लोगों के लिए देश छोड़कर बाहर जाने का रास्ता बन गया है.

तस्करी का बड़ा कारोबार

यूरोप पहुंचने की कोशिश करने वाले लोगों की मजबूरी का फायदा मानव तस्कर उठा रहे हैं. संयुक्त राष्ट्र के ड्रग्स और अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुमान के मुताबिक, 2025 में यूरोप के चार प्रमुख समुद्री रास्तों से 1.90 लाख से 2.09 लाख लोगों की तस्करी हुई. इससे तस्करों ने 388 मिलियन से 509 मिलियन डॉलर तक वसूली की. अटलांटिक रास्ते से ही करीब 33 हजार लोगों को ले जाया गया.

कुछ लोगों ने अटलांटिक मार्ग पर इस यात्रा के लिए सिर्फ 170 डॉलर तक चुकाए. वहीं, इटली और माल्टा जाने वाले लोगों के सर्वे में करीब आधे लोगों ने 7,500 डॉलर से ज्यादा खर्च किए. लेकिन पैसे देने के बाद भी सुरक्षित पहुंचने की कोई गारंटी नहीं है. 2025 में इन चार समुद्री रास्तों पर कम से कम 3,404 लोग मारे गए या लापता हो गए. इसके अलावा 1,04,200 लोगों को रास्ते में रोककर वापस भेज दिया गया.

बंगाल की खाड़ी में भी जानलेवा साबित हो रही समुद्री यात्रा

यूरोप के अलग-अलग समुद्री रास्तों पर पहुंचने वाले लोगों की संख्या घटी है, लेकिन मौतों का आंकड़ा बढ़ा है. मध्य भूमध्यसागर के रास्ते इटली पहुंचने वालों की संख्या 55 फीसदी घटकर 21,393 रह गई, जबकि मौतों में 18 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और 996 लोग मारे गए या लापता हुए. ग्रीस पहुंचने वालों की संख्या घटकर 20,428 रही, लेकिन मौतों का आंकड़ा 47 फीसदी बढ़कर 417 हो गया. स्पेन के अटलांटिक और पश्चिमी भूमध्यसागर मार्गों पर पहुंचने वालों की संख्या 27 फीसदी घटकर 16,794 रही, जबकि 879 लोग मारे गए या लापता हुए.

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IOM के आंकड़ों के आधार पर की गई गणना बताती है कि हर समुद्री रास्ते पर पहुंचने वाले लोगों के मुकाबले मौतों का अनुपात बढ़ा है. कुल मिलाकर, इस साल हर 26 प्रवासियों के यूरोप पहुंचने पर एक व्यक्ति की मौत हुई या वह लापता हो गया. पिछले साल यह अनुपात हर 49 लोगों पर एक था.

बंगाल की खाड़ी में हालात और भी गंभीर हैं. संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के मुताबिक, दुनिया के प्रमुख शरणार्थी और प्रवासी समुद्री रास्तों में यहां मौतों की दर सबसे ज्यादा है. 2025 में 6,500 से ज्यादा रोहिंग्या लोगों ने इस रास्ते से जाने की कोशिश की. इनमें से करीब 900 लोग मारे गए या लापता हो गए. यानी लगभग हर सात में से एक व्यक्ति की जान चली गई.

रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक बांग्लादेश के कॉक्स बाजार और म्यांमार के रखाइन राज्य से नावों में सवार होकर मलेशिया या इंडोनेशिया जाने की कोशिश करते हैं. हाल के वर्षों में इस यात्रा की कोशिश करने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे रहे हैं. UNHCR ने कहा है कि यह दुखद सिलसिला अब भी जारी है. इस साल टेकनाफ से रवाना हुई एक नाव अंडमान सागर में पलट गई थी. इसमें रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक सवार थे और करीब 250 लोग लापता हो गए.

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