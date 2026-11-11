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पहाड़, जंगल और समुद्र... दिवाली पर जूनागढ़ बना पर्यटकों की पहली पसंद, मां अंबाजी के दर्शन के लिए 5 KM तक लगा जाम

दिवाली की छुट्टियों में गुजरात का जूनागढ़ पर्यटकों की पसंदीदा जगह बन गया है. गिरनार रोप-वे पर लंबी कतारें हैं तो ऊपरकोट किले में इतिहास जानने वालों की भीड़ जुट रही है. मां अंबाजी के दर्शन और गिर के जंगल की सैर के लिए भी लोग पहुंच रहे हैं. पर्यटकों की आवाजाही से एक मार्ग पर पांच किलोमीटर लंबा जाम लग गया.

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छुट्टियों में जूनागढ़ में सैलानियों का जमावड़ा.(Photo: Screengrab)
छुट्टियों में जूनागढ़ में सैलानियों का जमावड़ा.(Photo: Screengrab)

दिवाली की छुट्टियां शुरू होते ही गुजरात के जूनागढ़ में पर्यटन का उत्साह बढ़ गया है. यहां के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं. पहाड़, घने जंगल और समुद्र का अनूठा संगम जूनागढ़ को पर्यटकों की पसंदीदा जगह बना रहा है. एशिया के सबसे ऊंचे रोप-वे से लेकर ऐतिहासिक ऊपरकोट किले तक हर जगह पर्यटकों की चहल-पहल देखने को मिल रही है.

गिरनार रोप-वे पर इन दिनों सैलानियों की लंबी कतारें लग रही हैं. बड़ी संख्या में युवा अपने माता-पिता और परिवार के बुजुर्गों को गिरनार की सैर कराने के लिए पहुंच रहे हैं. इस दौरान लोग मां अंबाजी के दर्शन भी कर रहे हैं. रोप-वे के सफर के दौरान गिरनार पर्वत की खूबसूरत वादियां और आसपास के प्राकृतिक नजारे पर्यटकों को रोमांचित कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जूनागढ़ और मुरादाबाद... दोनों जगहों से कुत्तों को दबोच ले गया तेंदुआ, वीडियो में जो दिखा वो दहला देने वाला है

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जूनागढ़ का ऐतिहासिक ऊपरकोट किला भी छुट्टियां बिताने पहुंचे लोगों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. यहां सैलानियों को सदियों पुराने इतिहास और ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है. वहीं, बच्चों के मनोरंजन के लिए मौजूद कार्टून किरदार भी खास आकर्षण बने हुए हैं. परिवार के साथ पहुंचे लोग एक ही जगह पर इतिहास और मनोरंजन का आनंद ले रहे हैं.

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गिरनार जाने वाले रास्ते पर 5 किलोमीटर लंबा जाम

पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही का असर शहर और आसपास के रास्तों पर भी दिखाई दे रहा है. गिर के जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर करीब पांच किलोमीटर तक वाहनों की कतारें लग गईं. बड़ी संख्या में गाड़ियों के पहुंचने से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और लोगों को रास्ते में परेशानी का सामना करना पड़ा.

हालांकि, इस बार त्योहार के दौरान पिछले वर्षों के मुकाबले पर्यटकों की संख्या कुछ कम दिखाई दी. इसके बावजूद त्योहार के बाद बड़ी तादाद में लोग जूनागढ़ पहुंच रहे हैं और यहां की प्राकृतिक खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं. गिरनार रोप-वे, अंबाजी मंदिर और ऊपरकोट किले में लगातार सैलानियों की आवाजाही बनी हुई है.

जूनागढ़ की खासियत यह है कि यहां एक ही क्षेत्र में पहाड़, जंगल और समुद्र तीनों का अनुभव मिलता है. एक तरफ ऐतिहासिक गिरनार पर्वत और मां अंबाजी का मंदिर है, तो दूसरी ओर एशियाई शेरों के लिए मशहूर गिर का जंगल पर्यटकों को आकर्षित करता है. इसके अलावा समुद्र तटों की खूबसूरती भी यहां आने वाले लोगों को खास अनुभव देती है.

गुजरात ही नहीं, दूसरे राज्यों और विदेशों से भी पहुंच रहे पर्यटक

जूनागढ़ की इसी भौगोलिक और प्राकृतिक विविधता के चलते यहां सिर्फ गुजरात के अलग-अलग शहरों से ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे राज्यों और विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं. धार्मिक आस्था रखने वाले लोग मां अंबाजी के दर्शन कर रहे हैं, वहीं इतिहास में रुचि रखने वाले सैलानी ऊपरकोट किले की सैर कर रहे हैं.

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कुल मिलाकर दिवाली की छुट्टियों ने जूनागढ़ के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ा दी है. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा करनी हो, ऐतिहासिक धरोहरों को करीब से देखना हो या फिर प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने हों, जूनागढ़ हर तरह के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है. पहाड़, जंगल और समुद्र का यह संगम त्योहार के मौसम में पर्यटन कारोबार को नई गति दे रहा है.

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