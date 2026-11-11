अमेरिका और यूरोप में करीब 20 आतंकी हमलों की साजिश का खुलासा, ईरान समर्थित 3 एजेंटों पर 8 आरोप तय

अमेरिका और यूरोप में आतंकी हमलों की साजिश रचने के आरोप में ईरान समर्थित तीन लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. इन तीनों पर करीब 20 आतंकी हमलों और हमलों की नाकाम कोशिशों में कथित भूमिका निभाने का आरोप है. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, तीनों आरोपियों के खिलाफ कुल आठ मामलों में आरोप तय किए गए हैं. इन साजिशों में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाने की एक गंभीर कोशिश भी शामिल थी.

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अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, आरोपियों की कथित साजिशों में एक सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने की योजना भी शामिल थी. इस सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं. हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों ने इस हमले की कोशिश को समय रहते नाकाम कर दिया. इस मामले को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से गंभीर माना जा रहा है. अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान और कथित साजिशों से जुड़ी अन्य विस्तृत जानकारी इस बयान में साझा नहीं की है.

1,300 से ज्यादा आतंकियों पर कार्रवाई

अमेरिकी प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई के आंकड़े भी साझा किए हैं. अधिकारियों के मुताबिक, पिछले 21 महीनों में 1,300 से ज्यादा आतंकियों की गतिविधियों को बाधित किया गया है. इसी अवधि में विदेशी आतंकवादी संगठनों (Foreign Terrorist Organizations-FTO) से जुड़े मामलों में करीब 7,000 गिरफ्तारियां की गई हैं. प्रशासन का दावा है कि इन गिरफ्तारियों में 1,057 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

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Three Iranian-backed operatives have been indicted on eight counts for their alleged roles in nearly 20 terrorist attacks and attempted attacks across the U.S. and Europe — including a foiled plot targeting a military base housing American troops. In just 21 months, we’ve disrupted more than 1,300 terrorists and made nearly 7,000 FTO-related arrests — a 1,057% increase. We will continue to relentlessly pursue those who threaten Americans and our national security. — DKP 🇺🇸 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 11, 2026

राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वालों पर सख्ती

अमेरिकी प्रशासन ने साफ किया है कि आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. अधिकारियों का कहना है कि अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों का लगातार पीछा किया जाएगा. प्रशासन ने आतंकवादी नेटवर्क और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने का संकल्प जताया है. हालांकि, इस बयान में 1,057 फीसदी की बढ़ोतरी की तुलना किस आधार अवधि से की गई है, इसका विवरण नहीं दिया गया है.



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