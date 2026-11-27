झारखंड के चतरा में एक सरकारी आवासीय स्कूल में 7वीं के छात्र की हत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, स्कूल के 4 छात्रों ने कथित तौर पर अपने साथी की गला घोंटकर हत्या कर दी. मृतक ने आरोपियों के तंबाकू खाने और सिगरेट पीने की शिकायत प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन से की थी. इसी बात से नाराज होकर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया.

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पुलिस के मुताबिक, यह मामला चतरा जिले के चारू स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल का है. यहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र का शव 24 नवंबर को हॉस्टल में मिला था. छात्र के पिता ने बेटे की हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को मृतक के स्कूल में पढ़ने वाले 4 छात्रों की भूमिका का पता चला. चारों आरोपी 14 से 16 साल के हैं और इनमें तीन छात्र 8वीं कक्षा में, जबकि एक 7वीं कक्षा में पढ़ता है.

चतरा के SDPO सनी वर्धन के मुताबिक, जांच में पता चला कि चारों आरोपी तंबाकू खाते थे और सिगरेट पीते थे. मृतक छात्र ने उनके इस व्यवहार की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन से कई बार की थी. पुलिस का दावा है कि इसी बात से नाराज होकर चारों छात्रों ने मिलकर अपने साथी की हत्या कर दी. आरोपियों ने स्कार्फ से उसका गला घोंट दिया. पुलिस ने चारों छात्रों को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है.

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मृतक के चाचा मनोज हेम्ब्रम ने बताया कि 24 नवंबर की सुबह स्कूल से फोन आया था कि उनका भतीजा गंभीर हालत में है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वह उस समय गिरिडीह में थे और सूचना मिलते ही चतरा के लिए रवाना हो गए.

रास्ते में कोडरमा पहुंचने पर उन्हें भतीजे की मौत की जानकारी मिली. अस्पताल पहुंचने पर उन्होंने छात्र के कान और नाक के पास खून के निशान देखे. इसके अलावा गर्दन पर भी निशान था, जिसके बाद उन्हें गला घोंटकर हत्या किए जाने का शक हुआ.

स्कूल के प्रिंसिपल प्रदीप ठाकुर ने आरोपी छात्रों के खिलाफ पहले कोई शिकायत मिलने से इनकार किया है. उन्होंने कहा कि घटना के समय वह जिले में मौजूद नहीं थे और फोन पर जानकारी मिलने के बाद अगले दिन स्कूल पहुंचे थे.

प्रिंसिपल के मुताबिक, उन्हें पुलिस से हत्या की वजह पता चली तो वह खुद हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि अगर उन्हें पहले शिकायत मिली होती तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती. फिलहाल उन्होंने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू कराई है कि छात्र ने किसी शिक्षक या स्कूल अधिकारी से शिकायत की थी या नहीं.

प्रिंसिपल ने बताया कि चारू स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल में कुल 220 छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं. स्कूल परिसर में 50 हॉस्टल कमरे हैं, जिनमें विद्यार्थियों को रखा जाता है. हर कमरे में चार छात्र रहते हैं, लेकिन मृतक और आरोपी छात्र एक ही कमरे में नहीं रहते थे.

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मृतक के कमरे में रहने वाले तीन अन्य छात्रों ने पुलिस को बताया कि घटना की रात उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि वे सो रहे थे. प्रिंसिपल ने यह भी बताया कि स्कूल में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है और घटना वाली रात 50 हॉस्टल कमरों की सुरक्षा के लिए केवल एक गार्ड तैनात था.

रांची के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियाट्री (CIP) के मनोचिकित्सक डॉ. उमेश ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्कूलों में छात्रों की नियमित काउंसलिंग कराने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि आरोपियों के मन में वास्तव में क्या चल रहा था, यह जानने के लिए उनसे अलग-अलग बातचीत करना जरूरी होगा.

डॉक्टर के मुताबिक, खासतौर पर आवासीय स्कूलों में छात्रों की नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उनके व्यवहार, मानसिक स्थिति और आपसी तनाव को समय रहते समझा जा सके और इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोका जा सके.



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