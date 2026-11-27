चीन के एक पोर्ट पर कस्टम अधिकारियों को एक महिला की चाल कुछ अजीब लगी. वह ढीली पैंट पहनकर चल रही थी, लेकिन उसके कदम सामान्य नहीं थे. अधिकारियों को शक हुआ तो उन्होंने उसे रोककर तलाशी ली. जांच के दौरान जो मिला, उसे देखकर वे भी हैरान रह गए.

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महिला ने अपने दोनों पैरों के निचले हिस्से में 21 जिंदा सांप छिपा रखे थे. उसने सांपों को काले मोजों में लपेटकर घुटनों को सहारा देने वाले पट्टों के अंदर बांध रखा था. इस तरह वह इन सांपों को चीन के भीतर ले जाने की कोशिश कर रही थी.

ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला चीन के दक्षिणी प्रांत गुआंगडोंग के शेनझेन शहर स्थित फुतियान पोर्ट का है. यहां कस्टम अधिकारी आने वाले यात्रियों और उनके सामान की जांच कर रहे थे. इसी दौरान एक महिला बिना किसी घोषणा के कस्टम जांच क्षेत्र में दाखिल हुई. उसने ढीली पैंट पहन रखी थी और चलते समय उसके पैर कुछ अकड़े हुए लग रहे थे.

महिला की अजीब चाल देखकर अधिकारियों को शक हुआ. उन्होंने उसे रोककर जांच करने का फैसला किया. जब उसके कपड़ों की तलाशी ली गई तो एक हैरान करने वाला मामला सामने आया.

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पैरों में बांध रखे थे सांपों के तीन पैकेट

जांच के दौरान अधिकारियों ने देखा कि महिला ने अपने दोनों पैरों के निचले हिस्से पर काले रंग के नी-कैप यानी घुटनों को सहारा देने वाले पट्टे बांध रखे थे. इन्हें पारदर्शी टेप की मदद से कसकर चिपकाया गया था.

जब अधिकारियों ने इन पट्टों को खोलकर देखा तो उनके अंदर काले मोजों में लिपटे तीन पैकेट मिले. इन पैकेटों में जिंदा सांप छिपाए गए थे. जब सभी सांपों को बाहर निकालकर गिना गया तो उनकी संख्या 21 निकली.

जांच में विदेशी प्रजाति के निकले सभी सांप

इसके बाद सभी सांपों को जांच के लिए शेनझेन कस्टम्स के एनिमल एंड प्लांट इंस्पेक्शन एंड क्वारंटीन टेक्नोलॉजी सेंटर भेजा गया. जांच में पता चला कि ये सभी गार्टर स्नेक थे. ये चीन की स्थानीय प्रजाति नहीं हैं.गार्टर स्नेक मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं. इन्हें बिना जरूरी अनुमति दूसरे देश में ले जाना नियमों का उल्लंघन हो सकता है.

इस घटना के बाद चीन के कस्टम विभाग ने लोगों को नियमों की याद दिलाई. अधिकारियों के मुताबिक, चीन में बिना अनुमति दूसरे देशों की जीव-जंतुओं की प्रजातियों को लाना प्रतिबंधित है.

किसी भी जीवित जानवर या पौधे को जरूरी मंजूरी के बिना देश में लाना या डाक के जरिए मंगाना कानून के खिलाफ है. ऐसा करने वालों के खिलाफ कस्टम विभाग कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है.

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