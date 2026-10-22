scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लाल सागर में भारतीयों को ले जा रही नाव पर सऊदी ने किया हमला, हूतियों ने लॉन्च किया रेस्क्यू ऑपरेशन

यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि लाल सागर में जुक़र द्वीप के पास भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव को सऊदी अरब ने निशाना बनाया. हूती सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक, नाव पर 14 भारतीय सवार थे और उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

Advertisement
X
दावा है कि सऊदी ने नाव पर स्ट्राइक की है. (सांकेतिक तस्वीर/Reuters)
दावा है कि सऊदी ने नाव पर स्ट्राइक की है. (सांकेतिक तस्वीर/Reuters)

लाल सागर में भारतीय नागरिकों को ले जा रही एक नाव पर सऊदी अरब की एयरस्ट्राइक का दावा सामने आया है. यमन के हूती विद्रोहियों ने गुरुवार को कहा कि जुकर द्वीप के पास एक नाव को निशाना बनाया गया, जिस पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे. हूतियों के सैन्य प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने बताया कि उनकी टीम नाव पर सवार लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है. हालांकि, इस घटना को लेकर अभी तक हूतियों की तरफ से ही जानकारी दी गई है.

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए बयान में कहा कि सऊदी अरब ने लाल सागर में जुकर द्वीप के पास एक भारतीय नौका को निशाना बनाया. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस नाव पर 14 भारतीय नागरिक सवार थे. उन्होंने कहा कि हूती नाव पर मौजूद लोगों को बचा रहे हैं और इस बारे में आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: ईरान या हूती, किसका डर? अमेरिका ने 11 अरब मुल्कों में जारी किया सिक्योरिटी अलर्ट

सम्बंधित ख़बरें

SAUDI ARAB NEWS
हूतियों के हमले में एक भारतीय की मौत, 2 जख्मी, सऊदी में बने निशाना
Saudi Arabia King Fahd Airport
Saudi के किंग फहद एयरपोर्ट पर हुआ बड़ा ड्रोन हमला
सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर हमला, एक की मौत और 8 घायल, कई फ्लाइट्स डायवर्ट
saudi news
मोहब्बत के लिए मौत! सऊदी शासन ने प्रिंसेस को दिया था सरेआम मृत्युदंड!
Houthi rains bombs
हूतियों ने सऊदी सेना पर की ड्रोन से बमों की बारिश, देखिए Video

हूतियों ने सऊदी अरब पर लगाए आरोप

याह्या सरी ने अपने बयान में सऊदी अरब की कार्रवाई को लापरवाही भरा कदम बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई से लाल सागर में अंतरराष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही को खतरा पैदा होता है. हूती प्रवक्ता ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सऊदी अरब को ऐसी कार्रवाई करने से रोकने की अपील भी की.

Advertisement

बाब अल-मंदेब के पास हुई घटना

जिस इलाके में नाव को निशाना बनाए जाने का दावा किया गया है, वह लाल सागर में जुक़र द्वीप के पास है. यह क्षेत्र बाब अल-मंदेब जलमार्ग के नजदीक पड़ता है. बाब अल-मंदेब लाल सागर को अदन की खाड़ी और आगे हिंद महासागर से जोड़ने वाला अहम समुद्री रास्ता है. इस रास्ते से अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती है.

यह भी पढ़ें: सऊदी अरब की मदद के लिए आगे आया ब्रिटेन, हूती मिसाइलों और ड्रोन से बचने के लिए भेजेगा टाइफून जेट

फिलहाल नाव पर सवार 14 भारतीयों की स्थिति और उन्हें बचाने के अभियान के नतीजे को लेकर ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है. सऊदी अरब की तरफ से इस कथित हमले पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    चांद पर मिला कुदरती बंकर! जमीन के नीचे 50 KM लंबी सुरंग के संकेत |
    टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कोर्ट में फूट-फूटकर रोने लगी आरोपी राधा, कोर्ट ने पुलिस रिमांड में भेजा |
    दिल्ली में नहीं होगा दिलजीत का शो? टिकट बुक करने वालों के लिए ज़रूरी अपडेट |
    VIDEO: इतने पैसे आ गए कि दिखाई हाथ में नोटों की गड्डी... iPhone के लिए इंस्टा से मांगा था फंड! |
    रामपुर में आजम खान से मिले अखिलेश यादव, यूपी में गरमाई राजनीति |
    सिर्फ ये एक वजह... स्‍टॉक मार्केट में आज भी तबाही, 3.43 लाख करोड़ स्‍वाहा! |
    यूपी में सीट बंटवारे पर तकरार, कांग्रेस नेता ने सपा से मांगी 100 मुस्लिम सीटें |
    PhD-प्रोफेसर बनने की होड़! UGC-NET और CSIR-NET के लिए हुए 2.18 लाख रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन, देखें अपडेट |
    टाइगर श्रॉफ पर हमले की शुरू से आखि‍र तक पूरी सााज‍िश, देखें वारदात |
    'धरना-प्रदर्शन करने से कुछ हासिल नहीं होता...', अमित शाह का विपक्ष पर हमला
    Advertisement