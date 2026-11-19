दुनिया की दिग्गज चिप निर्माता कंपनी Nvidia के पूर्व शीर्ष अधिकारी अजय 'जय' पुरी का नाम चीन को करीब 2.5 अरब डॉलर (लगभग 20,000 करोड़ रुपये) के AI चिप और सर्वर की अवैध सप्लाई से जुड़े विवाद में सामने आया है. यह पूरा मामला शॉर्ट-सेलर फर्म 'मडी वाटर्स' की एक रिपोर्ट के बाद सामने आया है. हालांकि, अभी तक ऐसा कोई सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो कि जय पुरी इस कथित गड़बड़ी में शामिल थे.

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दरअसल, जय पुरी जून 2026 तक Nvidia में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के पद पर थे. वह कंपनी के दुनिया भर के कारोबार, बिक्री और दूसरी बड़ी जिम्मेदारियां संभालते थे. उन्हें Nvidia के CEO जेनसन हुआंग के बाद कंपनी के टॉप-3 अधिकारियों में गिना जाता था. जून में उन्होंने यह पद छोड़ दिया था, लेकिन वह कंपनी के सीनियर एडवाइजर के तौर पर जुड़े रहे.

सेनली चेन के साथ रिश्तों पर उठे सवाल

मडी वॉटर्स ने 17 नवंबर को 'Nvidia: More China' नाम से एक रिपोर्ट जारी की. इसमें कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों की तस्वीरों का जिक्र करते हुए सवाल उठाया गया कि जय पुरी के साथ नजर आने वाली महिला क्या सुपर माइक्रो Super Micro की पूर्व अधिकारी सेनली चेन हैं.

रिपोर्ट में सैन फ्रांसिस्को ओपेरा के 2024 के एक कार्यक्रम और अप्रैल 2026 के एक अन्य समारोह की तस्वीरों का हवाला दिया गया. फर्म ने सेनली चेन की मौजूदा कंपनी ChronoScale से इस बारे में जवाब भी मांगा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि, रिपोर्ट में यह पक्का नहीं किया गया कि तस्वीरों में नजर आ रही महिला सेनली चेन ही हैं.

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क्या है 2.5 अरब डॉलर के चिप का मामला?

यह विवाद सुपर माइक्रो कंप्यूटर के खिलाफ अक्टूबर 2026 में दायर एक मुकदमे से भी जुड़ा है. इसमें कंपनी की पूर्व अधिकारी सेनली चेन की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. चेन कंपनी में चीफ ग्रोथ ऑफिसर थीं.

मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि चेन एनवीडिया के GPU यानी AI चिप खरीदने और उन्हें ग्राहकों तक पहुंचाने से जुड़े फैसलों में अहम भूमिका निभाती थीं. यह भी आरोप है कि उनके Nvidia के साथ करीबी कारोबारी संबंध थे और वह कंपनी के सह-संस्थापक लियांग के साथ चिप की सप्लाई को लेकर बैठकें करती थीं.

मुकदमे में दावा किया गया है कि चेन को चीन में चिप की कथित अवैध सप्लाई की जानकारी हो सकती थी. हालांकि, ये आरोप हैं और अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं.

अमेरिका में तीन लोगों पर पहले ही कार्रवाई

इस मामले में अमेरिकी न्याय विभाग मार्च 2026 में सुपर माइक्रो से जुड़े तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है. इन पर Nvidia के GPU लगे सर्वर दक्षिण-पूर्व एशिया की एक कंपनी के जरिए चीन भेजने की साजिश रचने का आरोप है.

अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना के तहत करीब 2.5 अरब डॉलर के सर्वर चीन पहुंचाए जाने थे. इनकी खरीद 2024 से 2025 के बीच बैंकॉक की कंपनी OBON Corp के जरिए की गई थी. आरोप है कि अप्रैल और मई 2025 के दौरान करीब 51 करोड़ डॉलर के सर्वर चीन भेजे गए.

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जांच एजेंसियों का आरोप है कि इस काम के लिए गोदाम में नकली सर्वर रखे गए. असली उपकरणों के लेबल और सीरियल नंबर बदलकर उन्हें निर्माता की पैकिंग में दोबारा रखा गया, ताकि उनकी असली पहचान छिपाई जा सके.

इस मामले में एक आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जबकि दूसरे ने आरोपों से इनकार किया है. तीसरे आरोपी के फरार होने की बात कही गई है.

सुपर माइक्रो ने आरोपों को किया खारिज

Super Micro ने सेनली चेन को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज किया है. कंपनी का कहना है कि चेन Nvidia के साथ उसके कारोबारी रिश्तों को नहीं संभालती थीं. वह Nvidia के GPU किस ग्राहक को दिए जाएंगे, इसका फैसला भी नहीं करती थीं. कंपनी के मुताबिक, चेन ने 18 साल तक काम करने के बाद 2026 की शुरुआत में खुद इस्तीफा दिया था. इसके बाद वह AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ChronoScale की CEO बन गईं.

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