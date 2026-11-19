उत्तर प्रदेश में नकली दवाओं के कारोबार के खिलाफ जांच कर रही खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) की टीम ने हिमाचल प्रदेश में बड़ी कार्रवाई की है. UPFSDA की विशेष टीम और उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में चल रही एक अवैध दवा फैक्ट्री पर संयुक्त छापा मारा. जांच में सामने आया कि यहां नामी दवा कंपनियों के ब्रांड के नाम पर महंगी और ज्यादा बिकने वाली दवाएं तैयार की जा रही थीं.

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यह फैक्ट्री राजपुरा, खेड़ा बाईपास, नालागढ़ में चल रही थी. यहां एंटीबायोटिक, न्यूरो मेडिसिन और एसिडिटी से जुड़ी दवाओं का अवैध निर्माण किया जा रहा था. शुरुआती जांच में पता चला कि नकली दवाओं को नामी कंपनियों की पैकेजिंग में तैयार किया जा रहा था, ताकि उन्हें असली बताकर बाजार में बेचा जा सके.

फैक्ट्री में मिलीं दवा बनाने और पैकिंग की मशीनें

छापेमारी के दौरान टीम को फैक्ट्री में दवाओं के निर्माण और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली कई मशीनें और उपकरण मिले. इनमें ब्लिस्टर पैकिंग मशीन, एल्युमिनियम-एल्युमिनियम पैकिंग मशीन, कैप्सूल भरने की मशीन और वजन मापने वाले उपकरण शामिल हैं. इसके अलावा प्रिंटेड फॉयल और स्टीरियो प्रिंटिंग से जुड़े उपकरण भी बरामद किए गए.

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन मशीनों और पैकेजिंग सामग्री के जरिए नकली दवाओं को नामी कंपनियों के ब्रांड जैसा रूप दिया जा रहा था. इस तरह तैयार दवाओं को बाजार में असली दवाओं के नाम पर खपाने की आशंका है.

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वाराणसी में मिली थीं 17 तरह की नकली दवाएं

दरअसल, नकली दवाओं के इस नेटवर्क की जांच उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हुई कार्रवाई के बाद शुरू की गई थी. वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ में निरीक्षण के दौरान नकली दवाएं मिलने के बाद इनके निर्माण के स्रोत का पता लगाया जा रहा था.

पिछले सप्ताह वाराणसी के रोहनिया थाना क्षेत्र में छापेमारी के दौरान 17 प्रकार की नकली दवाएं बरामद हुई थीं. इनमें PAN-D, प्रेसिज-300, न्यूरो-300, Pregabalin C-AZ, Cefixime-Azithromycin और A-Cipex-625 जैसी दवाएं शामिल थीं. A-Cipex-625 में Amoxycillin और Potassium Clavulanate का इस्तेमाल होता है.

दूसरे राज्यों तक फैले नेटवर्क की जांच

वाराणसी में बरामद दवाओं के निर्माण के स्रोत की पड़ताल करते हुए जांच टीम हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले तक पहुंची. नालागढ़ की फैक्ट्री पर छापेमारी से नकली दवाओं के कारोबार के अंतरराज्यीय नेटवर्क की आशंका सामने आई है.

फिलहाल जांच एजेंसियां फैक्ट्री से जुड़े लोगों, दवाओं के निर्माण और उनकी सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. UPFSDA का कहना है कि नकली दवाओं के निर्माण और आपूर्ति पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी. इस तरह के कारोबार से आम लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है.

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