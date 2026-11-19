शादी के लिए रिश्ता तय करते समय अक्सर लड़का और लड़की एक-दूसरे की पढ़ाई, नौकरी, सैलरी और परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं. लेकिन क्या हो जब शादी की बातचीत काफी आगे बढ़ जाए और फिर दोनों में से किसी एक की नौकरी से जुड़ी अहम जानकारी सामने आए. सोशल मीडिया पर इस तरह का एक मामला तेजी से बढ़ रहा है. यहां एक महिला की सरकारी नौकरी को स्थायी समझकर रिश्ता आगे बढ़ाया जा रहा था, लेकिन जब लड़के वालों को पता चला कि उसकी नौकरी अस्थायी है, तो यह बात सामने आने के बाद लड़के के परिवार ने शादी से पीछे हटने का फैसला कर लिया. खास बात यह है कि बताया जा रहा है कि लड़का ISRO में वैज्ञानिक है.

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मैट्रिमोनियल ऐप से शुरू हुई थी बातचीत

इस किस्से को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर लड़की की दोस्त ने शेयर किया है. पोस्ट में दोस्त ने बताया कि जो मैट्रिमोनियल ऐप के जरिए अपने लिए जीवनसाथी तलाश रही थी. महिला ने एक प्राइवेट कॉलेज से BSc की पढ़ाई की थी और राज्य सरकार की नौकरी में काम कर रही थी. हालांकि, उसकी नौकरी अस्थायी थी और वह स्थायी पद पाने की कोशिश कर रही थी. Reddit यूजर के मुताबिक, यह जानकारी महिला की मैट्रिमोनियल प्रोफाइल में नहीं दी गई थी.

महिला के माता-पिता ने एक युवक को शादी का प्रस्ताव भेजा था, जिसे उसने स्वीकार कर लिया. युवक की प्रोफाइल में उसे सरकारी कर्मचारी बताया गया था लेकिन उसकी नौकरी और शैक्षणिक योग्यता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी. पोस्ट के मुताबिक, युवक की लंबाई करीब 5 फीट 5 इंच थी और उसकी प्रोफाइल पहली नजर में काफी सामान्य लग रही थी. उन्होंने बात आगे बढ़ाया लेकिन लास्ट में जो हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

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ISRO में वैज्ञानिक निकला युवक

Reddit पोस्ट में बताया गया कि बातचीत आगे बढ़ने पर युवक की असली प्रोफेशनल प्रोफाइल सामने आई. वह ISRO में वैज्ञानिक था. उसके पास एक प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री और विदेश से मास्टर डिग्री भी थी. उसकी नौकरी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बताई गई. बातचीत के दौरान महिला ने युवक से उसकी सैलरी के बारे में पूछा और अपने होने वाले जीवनसाथी से कुछ अपेक्षाएं भी बताईं. इनमें एक तय आय, घर और कार जैसी चीजें शामिल थीं. महिला ने यह भी कहा कि उसे अपने होने वाले पति की लंबाई ज्यादा पसंद है, जबकि युवक की प्रोफाइल में उसकी लंबाई पहले से दर्ज थी.

युवक ने अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी बताई

पोस्ट के अनुसार, युवक ने अपनी तरफ से शादी को लेकर कहा कि वह ऐसा जीवनसाथी चाहता है जो उसे सच में पसंद करें और उसके साथ ईमानदारी से रिश्ता निभाए. उसने अपनी मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं छिपाई. युवक ने बताया कि उसे पहले थायरॉइड की समस्या थी, जिसका इलाज हो चुका था और अब वह दवा नहीं ले रहा था. शुरुआत में दोनों परिवारों के बीच बातचीत ठीक चल रही थी. यहां तक कि सगाई की तारीख भी तय कर दी गई थी. लेकिन इसके बाद महिला के माता-पिता ने युवक के परिवार को बताया कि उसकी सरकारी नौकरी स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी है और वह अभी स्थायी पद पाने की कोशिश कर रही है.

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नौकरी की सच्चाई सामने आने के बाद टूटा रिश्ता

Reddit यूजर के मुताबिक, महिला की नौकरी की अस्थायी स्थिति के बारे में पहले जानकारी नहीं दी गई थी. इस बात के सामने आने के बाद दोनों परिवारों के बीच कुछ और बातचीत हुई लेकिन फिर रिश्ता तोड़ दिया गया. आखिरकार युवक के परिवार ने शादी का प्रस्ताव वापस ले लिया.

लोग दे रहे हैं अपनी राय

इस पोस्ट के सामने आने के बाद रेडिट यूजर भी अपनी प्रतिक्रिया शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स ने युवक के परिवार के फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि शादी जैसे रिश्ते में नौकरी की स्थायी या अस्थायी स्थिति जैसी अहम जानकारी पहले ही शेयर करनी चाहिए थी. कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि जब महिला युवक की सैलरी, घर और कार के बारे में पूछ रही थी, तो उसे अपनी नौकरी की स्थिति भी साफ बतानी चाहिए थी.



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