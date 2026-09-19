scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

रियाद में धमाके की आवाज, सऊदी अरब में जारी हुआ 'हवाई खतरे' का अलर्ट

सऊदी अरब ने देश भर में इमरजेंसी अलर्ट जारी कर 'हवाई खतरे' की चेतावनी दी. इस दौरान रियाद में एक तेज धमाके की आवाज भी सुनी गई. हालांकि, अलर्ट के बाद राहत की बात यह रही कि किसी भी तरह के नुकसान की खबर सामने नहीं आई.

Advertisement
X
सऊदी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अलर्ट किस वजह से जारी किए गए. (File Photo-Agency)
सऊदी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अलर्ट किस वजह से जारी किए गए. (File Photo-Agency)

सऊदी अरब ने इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए एक 'दुश्मन के हवाई खतरे' की चेतावनी दी. इस बीच बताया जा रहा है कि रियाद में एक धमाके की आवाज सुनी गई है, हालांकि किसी नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है.

सऊदी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अलर्ट किस वजह से जारी किए गए या धमाकों की आवाज का कारण क्या था. वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों की  निंदा की है.

यूएन की सबसे शक्तिशाली संस्था ने शुक्रवार देर रात कहा कि हूती विद्रोहियों की सैन्य गतिविधियों में तेज़ी, हमलों और धमकियों से संघर्ष के और बढ़ने, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा पैदा होने" का जोखिम है, साथ ही इससे यमन में शांति स्थापित करने के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी नुकसान पहुंचता है.

सम्बंधित ख़बरें

Punjab man death setnece in saudi arabia
सऊदी अरब में पंजाब के ट्रक ड्राइवर को मौत की सजा, परिवार ने लगाई गुहार
हूती हमलों पर UN सुरक्षा परिषद सख्त नजर आया (Photo: Reuters)
यमन जंग का नया मोड़! सऊदी पर हूती हमलों ने भारत समेत दुनिया की बढ़ा दी चिंता
अमेरिका-सऊदी के बीच 24 अरब डॉलर की F-35 डील, देखें US Top-10
PAKISTAN SAUDI ARAB
'सऊदी भाई के लिए किसी भी हद तक जाएंगे...', PAK जनरल ने फिर लंबी-लंबी फेंकी
ईरान जंग के बाद से चौतरफा घिरे मोहम्मद बिन सलमान की सबसे कमजोर नस पर हूती लड़ाकों ने वार किया है. (Photo- AP)
MBS के सपनों और मंसूबों की कहानी, यमन से शुरू और वहीं पर दफन!

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा

काउंसिल के 15 सदस्यों ने ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों को हमले करने के लिए जरूरी हथियार, सैन्य प्रशिक्षण, फंडिंग और अन्य सैन्य सहायता हासिल करने से रोकने के लिए व्यावहारिक सहयोग की अपील की. उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी देशों को विद्रोही समूह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध को लागू करना चाहिए.

Advertisement

इस बीच, ईरान के सरकारी टीवी ने शनिवार को खबर दी कि हुसैन पेद्रम नाम के एक व्यक्ति को इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पेद्रम ने ईरान के इस्फ़हान प्रांत में 'संवेदनशील सैन्य ठिकानों' के बारे में गोपनीय जानकारी इजरायल को दी थी. हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि उसे गोपनीय जानकारी कैसे मिली.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    केतन के मर्डर के लिए सिया-चेतन ने दी थी सुपारी! चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे |
    How To Make Restaurant Style Burger At Home: ₹50 में बनेगा बड़े ब्रांड्स जैसा जूसी-चीजी बर्गर, नोट कर लें ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स |
    'हर एक पीजी-हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट...', DUSU चुनाव में जीत के बाद क्या बोले यश डबास? |
    बधाई हो! 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं दीपिका पादुकोण, घर आई लक्ष्मी |
    यूपी में 35 IPS अफसरों के तबादले: चारू निगम को PAC गाजियाबाद भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट |
    Mahindra ने भी चल दिया अपना दांव... लॉन्च की नई SUV, 10 लाख से कम है कीमत |
    DUSU चुनाव में ABVP का दबदबा, अध्यक्ष समेत 3 पदों पर जीत, NSUI का सूपड़ा साफ |
    निठारी कांड के आरोपी सुरेंद्र कोली की जेल में कैसी थी जिंदगी? लक्सर जेल अधीक्षक ने बताया |
    'लगा करियर खत्म हो गया...', जब चीन ने डोभाल के एजेंटों को पकड़ लिया, NSA ने सुनाया पुराना किस्सा |
    दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में ABVP का परचम! 3 पदों पर जमाया अपना कब्जा
    Advertisement