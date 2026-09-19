रियाद में धमाके की आवाज, सऊदी अरब में जारी हुआ 'हवाई खतरे' का अलर्ट

सऊदी अरब ने इमरजेंसी अलर्ट जारी करते हुए एक 'दुश्मन के हवाई खतरे' की चेतावनी दी. इस बीच बताया जा रहा है कि रियाद में एक धमाके की आवाज सुनी गई है, हालांकि किसी नुकसान या हताहत होने की खबर नहीं है.

और पढ़ें

सऊदी अधिकारियों ने यह नहीं बताया कि अलर्ट किस वजह से जारी किए गए या धमाकों की आवाज का कारण क्या था. वहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने हूती विद्रोहियों के मिसाइल हमलों की निंदा की है.

यूएन की सबसे शक्तिशाली संस्था ने शुक्रवार देर रात कहा कि हूती विद्रोहियों की सैन्य गतिविधियों में तेज़ी, हमलों और धमकियों से संघर्ष के और बढ़ने, समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खतरा पैदा होने" का जोखिम है, साथ ही इससे यमन में शांति स्थापित करने के क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को भी नुकसान पहुंचता है.

यह भी पढ़ें: ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा

काउंसिल के 15 सदस्यों ने ईरान-समर्थित हूती विद्रोहियों को हमले करने के लिए जरूरी हथियार, सैन्य प्रशिक्षण, फंडिंग और अन्य सैन्य सहायता हासिल करने से रोकने के लिए व्यावहारिक सहयोग की अपील की. उन्होंने ज़ोर दिया कि सभी देशों को विद्रोही समूह के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के हथियार प्रतिबंध को लागू करना चाहिए.

Advertisement

इस बीच, ईरान के सरकारी टीवी ने शनिवार को खबर दी कि हुसैन पेद्रम नाम के एक व्यक्ति को इज़रायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद फांसी दे दी गई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि पेद्रम ने ईरान के इस्फ़हान प्रांत में 'संवेदनशील सैन्य ठिकानों' के बारे में गोपनीय जानकारी इजरायल को दी थी. हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि उसे गोपनीय जानकारी कैसे मिली.

---- समाप्त ----