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How To Make Restaurant Style Burger At Home: ₹50 में बनेगा बड़े ब्रांड्स जैसा जूसी-चीजी बर्गर, नोट कर लें ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स

How To Make Restaurant Style Burger At Home: क्या आप भी घर पर रेस्टोरेंट जैसा जूसी और चीज़ी बर्गर बनाना चाहते हैं? जानिए पैटी पकाने, बन टोस्ट करने और स्पेशल बर्गर सॉस तैयार करने की 5 आसान ट्रिक्स, जिससे घर पर बी आपका बर्गर बिल्कुल परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगा.

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बाजार जैसा बर्गर बनाने के लिए पैटी सेंकने का तरीका आना भी जरूरी है. (Photo: ITG)
बाजार जैसा बर्गर बनाने के लिए पैटी सेंकने का तरीका आना भी जरूरी है. (Photo: ITG)

How To Make Restaurant Style Burger At Home: बच्चे हों या बड़े, नूडल्स से लेकर पिज्जा तक खाना आजकल सभी को बहुत पसंद होता है. इन्हीं में से बर्गर भी होता है. बर्गर का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. खासकर जब बात रेस्टोरेंट वाले बर्गर की हो, तो उसकी सॉफ्ट बन, जूसी पैटी, पिघली चीज, क्रंची सब्जियां और खट्टी-सी पिकल्स वाली बाइट का स्वाद ही अलग होता है. यही वजह है कि बड़े-बड़े ब्रांड्स के बर्गर लोगों को खूब पसंद आते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर पर बनाया बर्गर वैसा स्वाद क्यों नहीं देता?

असल खेल सिर्फ महंगे इंग्रेडिएंट्स का नहीं, बल्कि बर्गर बनाने के तरीके का है. पैटी को कितनी आंच पर पकाना है, बन को कैसे टोस्ट करना है, सॉस में क्या मिलाना है और पिकल्स को किस तरह इस्तेमाल करना है, इन छोटी-छोटी बातों से घर का साधारण बर्गर भी रेस्टोरेंट जैसा लग सकता है. अगर आप भी घर पर जूसी और टेस्टी बर्गर बनाना चाहते हैं, तो इन आसान ट्रिक्स को जरूर आजमाएं.

इंग्रेडिएंट्स

  • बर्गर बन
  • बर्गर पैटी
  • मक्खन (बन सेकने के लिए)
  • अचार वाला खीरा (पिकल्स)
  • स्पेशल सॉस के लिए: मेयोनेज, टोमैटो केचप और मस्टर्ड सॉस
  • फ्लेवर के लिए: गार्लिक पाउडर, प्याज पाउडर और स्मोक्ड पपरिका
  • ताजी सब्जियां: लेट्यूस, प्याज और टमाटर
  • चीज़ स्लाइस (अच्छी क्वालिटी की)

बिल्कुल बाजार जैसा बनाने की ट्रिक्स

1. पैटी को ज्यादा देर पकाया तो हो जाएगी सूखी: बर्गर की सबसे जरूरी चीज उसकी पैटी होती है. अगर पैटी ही सूखी या सख्त हो गई, तो पूरा बर्गर फीका लग सकता है. इसलिए पैटी को तेज आंच पर पकाएं और उसे जरूरत से ज्यादा देर तक न पकाएं. इससे बाहर से हल्की क्रिस्पी लेयर आएगी, जबकि अंदर का टेक्सचर सॉफ्ट और जूसी बना रहेगा.

2. बन को सीधे इस्तेमाल न करें: घर पर बर्गर बनाते समय अक्सर लोग पैटी को सीधे बन के बीच रख देते हैं. लेकिन रेस्टोरेंट जैसा स्वाद पाने के लिए उसे तवे पर थोड़ा मक्खन डालकर हल्का सा सेकना बहुत जरूरी है. इससे बन बाहर से हल्का कुरकुरा और अंदर से सॉफ्ट रहेगा. साथ ही इसमें बटर की अच्छी खुशबू भी आएगी.

3. पिकल्स की खटास करेगी स्वाद को बैलेंस: अगर आपको रेस्टोरेंट वाले बर्गर की एक खास खट्टी-सी बाइट पसंद आती है, तो इसका राज पिकल्स हो सकता है. अचार वाले खीरे की कुछ स्लाइस बर्गर में जरूर डालें. इसकी हल्की खटास चीज, पैटी और सॉस के भारी स्वाद को बैलेंस करती है और बर्गर को ज्यादा स्वादिष्ट बनाती है.

4. सिर्फ केचप नहीं, बनाएं स्पेशल बर्गर सॉस: बर्गर में सिर्फ टोमैटो केचप डालने से वह स्वाद नहीं आएगा, जिसकी आप तलाश कर रहे हैं. इसके लिए मेयोनेज, टोमैटो केचप और मस्टर्ड सॉस को एक साथ मिलाएं. अब इसमें थोड़ा गार्लिक पाउडर, प्याज पाउडर और स्मोक्ड पपरिका डालें. ये आसान सा सॉस बर्गर के स्वाद को काफी हद तक बदल सकता है.

5. सब्जियां डालने का तरीका भी है जरूरी: बर्गर में लेट्यूस, प्याज और टमाटर सिर्फ दिखने के लिए नहीं होते. इनसे बर्गर में फ्रेशनेस और क्रंच आता है. इसलिए हमेशा ताजी सब्जियों का इस्तेमाल करें और इन्हें सही तरीके से लेयर करें, ताकि हर बाइट में पैटी, चीज, सॉस और सब्जियों का स्वाद साथ आए.

बनाने का तरीका

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1. सबसे पहले एक छोटी कटोरी में मेयोनेज़, टोमैटो केचप और मस्टर्ड सॉस डालकर अच्छी तरह मिला लें. इसमें गार्लिक पाउडर, प्याज पाउडर और स्मोक्ड पपरिका डालकर स्पेशल बर्गर सॉस तैयार कर लें.

2. अब तवे पर थोड़ा मक्खन गर्म करें और बर्गर बन को दोनों तरफ से हल्का सुनहरा और क्रिस्पी होने तक टोस्ट कर लें. इसके बाद उसी तवे पर पैटी को तेज आंच पर पकाएं. ध्यान रखें कि इसे जरूरत से ज्यादा न पकाएं, वरना पैटी का जूस सूख सकता है.

3. अब टोस्ट किए हुए बन के निचले हिस्से पर तैयार सॉस की अच्छी लेयर लगाएं. इसके ऊपर लेट्यूस रखें और फिर गरम पैटी रखें. पैटी के ऊपर चीज़ स्लाइस रखें, ताकि उसकी गर्माहट से चीज़ हल्की पिघल जाए. इसके बाद पिकल्स, टमाटर और प्याज की स्लाइस रखें.

4. आखिर में ऊपर वाले बन पर भी थोड़ी सॉस लगाएं और इसे बर्गर के ऊपर रख दें. बस तैयार है आपका जूसी, चीज़ी और रेस्टोरेंट स्टाइल होममेड बर्गर. इसे तुरंत सर्व करें, क्योंकि गर्म पैटी, पिघली चीज और टोस्टेड बन के साथ इसका स्वाद सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा.

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