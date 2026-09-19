scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'लगा करियर खत्म हो गया...', जब चीन ने डोभाल के एजेंटों को पकड़ लिया, NSA ने सुनाया पुराना किस्सा

अजित डोभाल ने आईआईटी रुड़की में अपने करियर के शुरुआती दौर का एक ऐसा किस्सा सुनाया, जब एक मिशन के बाद उन्हें लगा था कि उनका करियर खत्म हो जाएगा. बाद में एक शेरपा की छोटी-सी बात ने उन्हें मुश्किल हालात को देखने का नया तरीका दिया.

Advertisement
X
अजित डोभाल ने साझा किए शेरपा से सीखे 3 मंत्र. (File Photo- ITG)
अजित डोभाल ने साझा किए शेरपा से सीखे 3 मंत्र. (File Photo- ITG)

कभी-कभी करियर का सबसे मुश्किल दौर ही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दे जाता है. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने आईआईटी रुड़की के दीक्षांत समारोह में अपने करियर का ऐसा ही एक किस्सा सुनाया. वह तब 20 के आसपास की उम्र में थे. सिक्किम में खुफिया जिम्मेदारी संभाल रहे थे. एक मिशन के लिए भेजी गई उनकी टीम कई दिनों तक वापस नहीं लौटी. बाद में पता चला कि चीनी सेना ने टीम को पकड़ लिया था.

इस घटना ने डोभाल को अंदर तक हिला दिया था. उन्हें लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया. मामले की जांच भी शुरू हुई. उन्हें डर था कि एक बड़ी गलती की वजह से अब आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाएगा. फिर जांच में कुछ ऐसा सामने आया, जिससे पूरी तस्वीर बदल गई.

इस दौर में डोभाल ने अपने साथ काम कर चुके एक पुराने तिब्बती शेरपा से बात की. उस शेरपा ने उन्हें नक्शा पढ़ने की एक सीधी-सी बात समझाई. वही बात आगे चलकर जिंदगी को देखने का नजरिया बन गई.

सम्बंधित ख़बरें

Ajit Doval speaks at IIT Roorkee convocation.
'अगले 20 साल में 38 ट्रिलियन डॉलर...', भारत की GDP पर डोभाल का अनुमान
अजित डोभाल ने बताया कि एक बार चीन की हिरासत में उनकी टीम फंस गई थी (Photo: ITG)
‘चीनी सेना ने पकड़ लिए थे एजेंट’, डोभाल ने सुनाया 50 साल पुराना किस्सा
Operation Sindoor former CDS Gen Anil Chauhan
'चीन के साथ रिश्तों को सीमा विवाद का बंधक...', पूर्व CDS का बड़ा बयान
बीजिंग में डोभाल-वांग यी की मुलाकात हुई थी (Photo: PTI)
क्या नए सिरे से तय हो रही सीमा? चीन संग डिलिमिटेशन का क्या मतलब
PM Modi government global diplomacy
बीजिंग, मॉस्को, टोक्यो, वॉशिंगटन तक भारत का 'वैश्विक कूटनीतिक चक्रव्यूह'

सिक्किम में संभाल रहे थे खुफिया जिम्मेदारी

डोभाल ने बताया कि वह उस समय 20 के थे. सिक्किम में खुफिया काम की जिम्मेदारी उनके पास थी. उनका काम सीमा के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखना था. इसी दौरान उन्होंने एक टीम को जानकारी जुटाने के मिशन पर सीमा के पास भेजा. योजना थी कि टीम करीब आठ दिन में लौट आएगी. लेकिन आठ दिन बीत गए. फिर 10 दिन भी निकल गए. कुल 15 दिन हो गए, फिर भी टीम की कोई खबर नहीं मिली.

Advertisement

डोभाल के लिए यह सिर्फ काम से जुड़ी चिंता नहीं थी. उन्हें यह भी पता नहीं था कि टीम के लोग जिंदा हैं या नहीं. किसी बर्फीले तूफान या दूसरी प्राकृतिक घटना की जानकारी भी नहीं मिली थी.

फिर आया वो फोन, जिसने चिंता बढ़ा दी

कुछ समय बाद डोभाल को हेडक्वार्टर से फोन आया. उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कुछ लोगों को सीमा के पार भेजा है. उन्हें तब तक पूरी जानकारी नहीं थी. जल्द ही पता चला कि उनकी टीम को चीनी सेना ने पकड़ लिया है. उनके मुताबिक, टीम के लोगों से पूछताछ की गई. कई दिन बाद वे वापस लौटे, लेकिन तब तक उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी. डोभाल ने बताया कि शायद किसी समझौते के बाद ही उन्हें रिहा किया गया था. यह घटना उनके लिए बड़ा झटका थी. उस वक्त वह काफी युवा थे. ऊपर से एक जांच शुरू हो चुकी थी. ऐसे में उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया.

'लगा करियर खत्म हो गया'

डोभाल ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि उन्हें लगा था कि यही उनके करियर का अंत है. ऐसे में उन्हें लगा कि अब उन्हें कोई दूसरा करियर शुरू करना पड़ेगा. लेकिन जांच का नतीजा उनके पक्ष में आया. जांच टीम ने पाया कि उनकी टीम को मुख्यालय से जो नक्शे और स्केच दिए गए थे, उनमें गलतियां थीं. ऐसे में डोभाल को जिम्मेदार नहीं माना गया.

Advertisement

यानी जिस घटना को वह अपनी सबसे बड़ी गलती समझ रहे थे, उसमें उनकी सीधी गलती नहीं थी. फिर भी उस पूरे अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से काफी परेशान किया. उन्होंने कहा कि उस समय वह बहुत दुखी थे. उन्हें लग रहा था कि सब कुछ गलत हो गया है.

एक शेरपा ने समझाया 'मैप-रीडिंग' का मतलब

यही वह समय था, जब उनके साथ काम करने वाले एक पुराने तिब्बती शेरपा ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया. डोभाल ने बताया कि शेरपा ने उनसे पूछा कि वह इतने परेशान क्यों हैं. डोभाल ने अपनी परेशानी बताई. इस पर शेरपा ने कहा कि यह सब 'मैप-रीडिंग' का मामला है. कुछ लोग नक्शा सही पढ़ लेते हैं, कुछ से गलती हो जाती है.

इसके बाद उसने जिंदगी के लिए तीन सीधी बातें बताईं. पहली- आपको पता होना चाहिए कि आप अभी कहां खड़े हैं. दूसरी- यह साफ होना चाहिए कि आपको जाना कहां है. तीसरी- वहां पहुंचने का रास्ता पता होना चाहिए. डोभाल ने बताया कि यह बात उनके साथ रह गई.
 

जिंदगी को देखने का तरीका बन गई ये सीख

दीक्षांत समारोह में मौजूद छात्रों को यह किस्सा सुनाते हुए डोभाल ने इसी सीख को जिंदगी से जोड़ दिया. उनका कहना था कि मुश्किल दौर किसी भी करियर का हिस्सा हो सकता है. ऐसे समय में यह समझना जरूरी है कि आप कहां हैं, आपका लक्ष्य क्या है, फिर वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है.

Advertisement

उनकी बात का मतलब सीधा था. किसी एक खराब दौर को पूरी जिंदगी का नतीजा मान लेना सही नहीं है. हालात बदल सकते हैं. दिशा भी बदली जा सकती है. जरूरत सिर्फ इतनी है कि उस समय अपनी स्थिति को ठीक से समझा जाए.

जिस घटना को कभी डोभाल अपने करियर का अंत मान बैठे थे, वही आगे चलकर उनके लिए जिंदगी समझने का एक तरीका बन गई. आईआईटी रुड़की के छात्रों के बीच सुनाया गया यह पुराना किस्सा इसी बात पर खत्म होता है कि रास्ते में रुकावट आए तो पहले यह देखिए कि आप खड़े कहां हैं, जाना कहां है, फिर रास्ता चुनिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'सिस्टम को स्टूडेंट नहीं, अंधभक्त चाहिए...', इंदौर में राहुल ने 'छात्रों की गूंज' के जरिए सरकार पर साधा निशाना |
    DUSU चुनाव में निर्दलीय दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर दर्ज की जीत, देखें |
    'साजिश के तहत मुझपर...', हमले को लेकर रवनीत बिट्टू का AAP पर आरोप |
    रियाद में धमाके की आवाज, सऊदी अरब में जारी हुआ 'हवाई खतरे' का अलर्ट |
    केतन के मर्डर के लिए सिया-चेतन ने दी थी सुपारी! चार्जशीट में चौंकाने वाले खुलासे |
    How To Make Restaurant Style Burger At Home: ₹50 में बनेगा बड़े ब्रांड्स जैसा जूसी-चीजी बर्गर, नोट कर लें ये 5 सीक्रेट ट्रिक्स |
    'हर एक पीजी-हॉस्टल का सेफ्टी ऑडिट...', DUSU चुनाव में जीत के बाद क्या बोले यश डबास? |
    बधाई हो! 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं दीपिका पादुकोण, घर आई लक्ष्मी |
    यूपी में 35 IPS अफसरों के तबादले: चारू निगम को PAC गाजियाबाद भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट |
    Mahindra ने भी चल दिया अपना दांव... लॉन्च की नई SUV, 10 लाख से कम है कीमत
    Advertisement