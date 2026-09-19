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यूपी में 35 IPS अफसरों के तबादले: चारू निगम को PAC गाजियाबाद भेजा गया, देखें पूरी लिस्ट

उत्तर प्रदेश में 35 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. चारू निगम को 47वीं वाहिनी PAC गाजियाबाद का सेनानायक बनाया गया है. देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट...

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IPS चारू निगम को गाजियाबाद में 47वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है.(File Photo)
IPS चारू निगम को गाजियाबाद में 47वीं वाहिनी पीएसी का सेनानायक बनाया गया है.(File Photo)

उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. शासन की ओर से 35 IPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं. तबादला सूची में DCP, SP, अपर पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ पदों पर तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं.

2014 बैच की IPS अधिकारी चारू निगम का तबादला किया गया है. वह अब सेनानायक, 47वीं वाहिनी PAC, गाजियाबाद की जिम्मेदारी संभालेंगी.

चारू निगम इससे पहले पुलिस अधीक्षक, यूपी-112, लखनऊ के पद पर तैनात थीं. उनका नाम इससे पहले भी यूपी पुलिस के तबादला आदेशों में सामने आया है.

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इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

श्रवण कुमार सिंह- DCP कानपुर नगर से DCP गौतमबुद्धनगर
प्रमोद कुमार- DCP पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से SP साइबर मुख्यालय, लखनऊ
रवि शंकर निम-  DCP गौतमबुद्धनगर से सेनानायक, 2वीं वाहिनी SSF, गोरखपुर
अतुल शर्मा-II- DCP आगरा से SP अभिसूचना मुख्यालय, लखनऊ
सोनम कुमार- DCP आगरा से DCP प्रयागराज
रविन्द्र कुमार- DCP कानपुर नगर से DCP आगरा
नीरज कुमार पाण्डेय- DCP प्रयागराज से SP पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज
ममता रानी चौधरी- DCP लखनऊ से SP CID, लखनऊ
मो. इरफान अंसारी- SP पुलिस मुख्यालय, प्रयागराज से SP CID, लखनऊ
साद मिया खां- DCP गौतमबुद्धनगर से DCP आगरा
सैय्यद अली अब्बास- DCP आगरा से DCP गौतमबुद्धनगर
श्रुति श्रीवास्तव- अपर पुलिस उपायुक्त वाराणसी से अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज
विक्रम दहिया- अपर पुलिस अधीक्षक पीलीभीत से अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली
आयुष श्रीवास्तव- SP नगर, जौनपुर से SP नगर, उन्नाव
राजेश गुनावत- सहायक पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद से अपर पुलिस उपायुक्त, वाराणसी
अनंत चन्द्रशेखर- अपर पुलिस अधीक्षक चंदौली से SP नगर, जौनपुर

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2022 बैच के अधिकारियों के भी तबादले

सूची में 2022 बैच के कई IPS अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारी दी गई है. इनमें देवेश चतुर्वेदी, विवेक तिवारी, सुमित सुधाकर रामटेक, अरीबा नोमान, मनोज कुमार यादव, रिजुल, गौतम राय और मोविस टांक शामिल हैं. इन अधिकारियों की नई तैनाती क्रमशः अंबेडकरनगर, बाराबंकी, संभल, कानपुर नगर, आगरा, गाजियाबाद, बिजनौर और सोनभद्र में की गई है.

2016 से 2021 बैच तक के अधिकारी भी बदले

तबादला सूची में 2016 से 2021 बैच के अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं. जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, कपिल देव सिंह, ज्ञानेन्द्र नाथ प्रसाद, बलवंत कुमार चौधरी, अभय नाथ त्रिपाठी, हरेन्द्र कुमार और राजेश कुमार पाण्डेय समेत कई अधिकारियों का तबादला हुआ है.

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