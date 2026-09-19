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ईरान युद्ध में US सैनिकों की मौत का आंकड़ा पेंटागन के दावे से ज्यादा, रिपोर्ट में बड़ा दावा

ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों की मौत का आंकड़ा एक बार फिर चर्चा में है. हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पेंटागन के सार्वजनिक आंकड़ों से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों मारे गए हैं. हालांकि, अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है.

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अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने नए आंकड़े को गलत बताया है. (Photo-File)
अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने नए आंकड़े को गलत बताया है. (Photo-File)

अमेरिका-ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी सैनिकों की मौत के आंकड़े को लेकर नया दावा सामने आया है. द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में अमेरिकी रक्षा विभाग के 6 अधिकारियों ने दावा किया है. जबकि युद्ध शुरू होने के बाद कम-से-कम 22 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है. ये संख्या पेंटागन के सार्वजनिक आंकड़े से ज्यादा है.

रिपोर्ट के मुताबिक, 5 अधिकारियों ने 22 मौतों की जानकारी दी, वहीं छठे अधिकारी ने दावा किया है कि 28 फरवरी से अब तक कुल 23 अमेरिकी जवानों की मौत हुई है. रिपोर्ट में ये भी साफ किया गया है कि सभी मौतें सीधा युद्ध से नहीं जुड़ी हैं. इनमें मिडिल ईस्ट में तैनात उन सैनिकों के आंकड़े भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी मौत दूसरे कारणों से हुई.

पेंटागन के सार्वजनिक आंकड़ों में कितनी मौतें?

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रिपोर्ट के मुताबिक, शुक्रवार तक पेंटागन के सार्वजनिक (DCAS) में 18 अमेरिकी सैन्यकर्मियों की मौत दर्ज की गई थी. इनमें युद्ध और गैर-युद्ध परिस्थितियों में हुई मौतें शामिल हैं. वहीं, अधिकारियों के बताए नए आंकड़े में तीन अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टरों की मौत भी अलग से बताई गई है.

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जिन अतिरिक्त मौतों का दावा किया गया है, उनके बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं है. मरने वालों की पहचान, उनकी मौत कब, कहां और किन हालातों में हुई, इसे लेकर भी तस्वीर अभी साफ नहीं है. 

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यह भी पढ़ें: AI की एक गलती से छिड़ सकता था चीन-अमेरिका युद्ध! गलत रिपोर्ट से हमले की तैयारी में थी US आर्मी

रक्षा मंत्री ने रिपोर्ट को बताया 'झूठ'

इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अमेरिकी रक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई. रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने शुक्रवार को ही सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस रिपोर्ट का खंडन किया. उन्होंने पेंटागन द्वारा सैनिकों की मौत का आंकड़ा छिपाए जाने के दावे को सिरे से नकारते हुए इसे 'पूरी तरह झूठ' करार दिया है.

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