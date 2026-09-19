बधाई हो! 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनीं दीपिका पादुकोण, गणेश उत्सव में घर आई लक्ष्मी

बधाई हो. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार मम्मी पापा बन गए हैं. दीपिका ने दूसरी बार बेटी को जन्म दिया है. कपल ने सोशल मीडिया पर गुड न्यूज फैन्स के साथ शेयर की है. गुड न्यूज सुनते ही दीपिका और रणवीर के फैन्स में खुशी की लहर दौड़ गई है.

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दूसरी बार मां बनीं दीपिका

19 सितंबर 2026 दीपिका और रणवीर के लिए एक यादगार तारीख बन गई है. शनिवार को बॉलीवुड के फेवरेट कपल ने अपनी दूसरी बेबी गर्ल का वेलकम किया. बेबी गर्ल के जन्म के बाद दीपिका और रणवीर ने इंस्टाग्राम पोस्ट शेयर की और बताया कि वो दूसरी बार पेरेंट बन गए हैं. उनकी बेटी दुआ का प्रमोशन हो गया है और वो बड़ी बहन बन गई हैं.

इंस्टाग्राम पोस्ट में दीपिका और रणवीर ने न्यूबॉर्न बेबी गर्ल के फुट प्रिंट शेयर किए हैं. गुड न्यूज शेयर करते हुए दीपिका और रणवीर ने पोस्ट में नजर इमोजी बनाई है. खास बात ये है कि डिलीवरी से एक दिन पहले दीपिका और रणवीर सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन करने पहुंचे थे. कपल को मंदिर में देखकर फैन्स ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि दीपिका की डिलीवरी होने वाली है. देखिए एक दिन बाद ही ये कयास सच भी हो गए.

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सेलेब्स ने दी बधाई

दीपिका के दूसरी बार मां बनने पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लग गया है. इंस्टाग्राम पर शेयर की गई पोस्ट में श्रेया घोषाल, मल्लिका दुआ, कृति खरबंदा, कृति सेनन, हुमा कुरैशी और सोनम कपूर जैसे तमाम सेलेब्स ने उन्हें बधाई दी है.

दीपिका और रणवीर ने 19 अप्रैल 2026 को इंस्टाग्राम पर एक प्यारे से पोस्ट के जरिए दूसरी प्रेगनेंसी की खबर शेयर की थी. इस तस्वीर में उनकी बेटी दुआ एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े नजर आई थी, जबकि दोनों माता-पिता के हाथ उसके हाथों को थामे हुए थे. पोस्ट पर लिखा था, 'बेबी दुआ और हमारे दिल बड़े हो रहे हैं! आप सभी के आशीर्वाद के लिए शुक्रिया.'

दुआ के जन्मदिन पर कराया मैटरनिटी फोटोशूट

8 सितंबर 2026 को दुआ के दूसरे जन्मदिन पर कपल ने एक ब्लैक-एंड-व्हाइट मैटरनिटी फोटोशूट भी शेयर किया था, जिसमें दीपिका अपना बेबी बंप दिखाती नजर आई थीं. दीपिका और रणवीर अपने फैमिली लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं, लेकिन कभी-कभार वो फैंस को छोटी सी झलक जरूर देते रहते हैं.

बता दें कि 8 सितंबर 2024 को दीपिका-रणवीर ने पहली बेटी दुआ पादुकोण का वेलकम किया था. अब दूसरे बच्चे के जन्म से उनका परिवार पूरा हो गया है.



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