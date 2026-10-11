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'राष्ट्रपति चुनने का हक सिर्फ जनता को', ट्रंप के बयान पर यूक्रेन का पलटवार

ट्रंप ने जेलेंस्की को नया राष्ट्रपति चुनने की सलाह दी, जिस पर यूक्रेन ने पलटवार किया. इस बीच, ट्रंप ने रूस-यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर सीजफायर का ऐलान किया है.

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राष्ट्रपति चुनने का हक जनता को: यूक्रेन. (File Photo: ITG)
राष्ट्रपति चुनने का हक जनता को: यूक्रेन. (File Photo: ITG)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को कहा कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए. उन्होंने जेलेंस्की पर युद्ध खत्म करने के लिए समझौता नहीं करने का आरोप लगाया. ट्रंप के इस बयान पर अब यूक्रेन ने जवाब दिया है. यूक्रेन के विदेश मंत्री  एंड्री सिबिहा ने कहा कि जेलेंस्की देश की आजादी के लिए युद्ध लड़ रहे हैं. उन्हें जनता का समर्थन हासिल है, इसलिए अपने राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार भी यूक्रेन के लोगों के पास ही है.

दरअसल, ट्रंप ने शनिवार को जेलेंस्की पर अमेरिका में डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए भी आरोप लगाया था. उनका कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति युद्ध खत्म करने के लिए कई समझौते कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. दूसरी ओर, जेलेंस्की ने साफ किया कि युद्ध के लिए सिर्फ रूस जिम्मेदार है.

जेलेंस्की बोले - रूस हमले रोके तो हम भी रोकेंगे

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ट्रंप के बयान के बीच जेलेंस्की ने रूस के सामने भी एक शर्त रखी. उन्होंने कहा कि अगर रूस यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोक देता है, तो यूक्रेन भी रूसी तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए तैयार है. जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऊर्जा ठिकानों पर हमले आज से ही रोके जा सकते हैं, लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा नहीं करना चाहते. उनका कहना है कि तनाव कम करने के लिए दोनों देशों को एक-दूसरे पर हमले रोकने होंगे. इसके लिए ठोस गारंटी भी जरूरी है.

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रूस से डीजल खरीदने पर भी विवाद

ट्रंप ने शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ रूस से डीजल खरीदने का समझौता किया था. इसका मकसद अमेरिका में ईंधन की बढ़ती कीमतों को काबू करना बताया गया. यूक्रेन और यूरोप के अधिकारियों ने इस फैसले पर चिंता जताई. उनका कहना है कि रूस से तेल खरीदने पर मिलने वाला पैसा उसके युद्ध अभियान में मदद कर सकता है.

यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के व्लादिमीर शहर में यांडेक्स का डेटा सेंटर बंद हो गया. हमले में उसके डेटा सेंटर का ढांचा क्षतिग्रस्त हुआ. हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है. चार दिनों में यांडेक्स के ठिकानों पर यह तीसरा हमला था. रूसी मीडिया के मुताबिक, इस हमले के बाद रूस के कई शहरों के अलावा कजाकिस्तान, बेलारूस और आर्मेनिया में भी यांडेक्स की कुछ सेवाएं प्रभावित हुईं.

यूक्रेन के जापोरिज्जिया में 23 लोगों की मौत

यूक्रेन के दक्षिणी शहर जापोरिज्जिया में रूसी बमबारी के बाद बचाव अभियान पूरा हो गया है. जेलेंस्की के मुताबिक, हमले में 23 लोगों की मौत हुई, जिनमें चार बच्चे शामिल हैं. 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. इनमें से आठ अस्पताल में भर्ती थे.

यूक्रेन के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर रूस और यूक्रेन के बीच ऊर्जा ठिकानों पर हमले रोकने के लिए सीजफायर का ऐलान किया. उन्होंने लिखा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दोनों पक्ष इसके लिए सहमत हैं. वहीं, जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि यूक्रेन रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले रोकने के लिए तैयार है, बशर्ते रूस यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर हमले बंद करे. हालांकि, ट्रंप के ऐलान और जेलेंस्की के बयान से दोनों देशों के बीच सहमति की शर्तों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है.

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