Homemade Beetroot Blush: गुलाबी और फ्रेश गालों के लिए घर पर बनाएं चुकंदर का नेचुरल ब्लश, आसान है तरीका

Homemade Beetroot Blush: आजकल लड़कियां अपने चेहरे को गुलाबी रंग और फ्रेश लुक देने के लिए ब्लश या टिंट लगाती हैं. इसके लिए वे बाजार से तरह-तरह के ब्लश खरीदती हैं. हालांकि, बाजार में मिलने वाले कुछ ब्लश में ऐसे केमिकल्स हो सकते हैं, जो हर किसी की स्किन को सूट नहीं करते. ऐसे में आप चाहें तो घर पर चुकंदर की मदद से नेचुरल ब्लश बाना सकती हैं. इसे लगाने से चेहरे पर नेचुरल ब्लश जैसा लुक आता है और बिना हैवी मेकअप के भी गाल खिले-खिले नजर आते हैं.

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चुकंदर से बना ब्लश सिर्फ रंग ही नहीं देता, बल्कि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर करने में भी मदद करते हैं. इससे गाल धीरे-धीरे हेल्दी और फ्रेश दिखने लगते हैं. यानी मेकअप और स्किन केयर एक साथ हो जाते हैं. आज हम आपको चुकंदर से घर पर ही नेचुरल ब्लश और टिंट बनाने का तरीका बताएंगे जो गुलाबी गाल पाने में आपकी मदद करेगा.

चुकंदर का लिक्विड टिंट

सबसे पहले एक चुकंदर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें. अब इसे मिक्सर में डालकर अच्छी तरह पीस लें. इसके बाद एक साफ कपड़े की मदद से इसका रस छान लें. तैयार रस को एक साफ और एयरटाइट डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख दें. जब भी टिंट लगाना हो, इसकी कुछ बूंदें उंगलियों या कॉटन की मदद से गालों पर लगाएं और हल्के हाथों से फैला लें. इससे गालों को नेचुरल गुलाबी रंग मिलेगा.

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चुकंदर और एलोवेरा जेल से बनाएं क्रीम ब्लश

अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो चुकंदर और एलोवेरा जेल से क्रीम ब्लश बना सकती हैं. इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच चुकंदर का रस और 1 चम्मच एलोवेरा जेल डालें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें. अब इसे एक साफ छोटे जार में भरकर फ्रिज में रख दें. जरूरत के अनुसार थोड़ा-सा ब्लश उंगलियों से गालों पर लगाएं और अच्छी तरह ब्लेंड कर लें.

चुकंदर से पाएं तुरंत गुलाबी गाल

अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो चुकंदर का यह आसान तरीका अपना सकती हैं. इसके लिए चुकंदर का एक छोटा टुकड़ा लें और उसका छिलका हटा दें. अब इसे गालों के उभरे हुए हिस्से पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाएं. इसके बाद उंगलियों की मदद से रंग को हल्का फैला लें. ध्यान रखें कि चुकंदर को ज्यादा देर तक या जोर से न रगड़ें, क्योंकि इससे रंग जरूरत से ज्यादा गहरा हो सकता है.

चुकंदर का ब्लश लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

चुकंदर का रंग स्किन के साथ-साथ उंगलियों, कपड़ों और सिंक पर भी दाग छोड़ सकता है. इसलिए इसे लगाते समय सावधानी बरतें. पहली बार चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर खुजली, जलन या लालिमा महसूस हो, तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

चुकंदर से बने घरेलू ब्लश और टिंट की रंगत और टिकने का समय हर व्यक्ति की स्किन के अनुसार अलग हो सकता है. घर पर तैयार किए गए इन मिश्रणों में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, इसलिए इन्हें कम मात्रा में बनाएं और लंबे समय तक स्टोर न करें. बदबू, रंग या बनावट में बदलाव दिखने पर इन्हें फेंक दें.

डिस्क्लेमर: ये खबर सिर्फ जानकारी के लिए है. अपनी स्किन केयर में किसी भी तरह का बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेना न भूलें.

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